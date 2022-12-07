https://ria.ru/20221207/ekonomika-1836743576.html

"Вы заплатите за это". Чем Байден пригрозил Европе

"Вы заплатите за это". Чем Байден пригрозил Европе - РИА Новости, 07.12.2022

"Вы заплатите за это". Чем Байден пригрозил Европе

Американский закон о снижении инфляции поставил под вопрос единство коллективного Запада. Недавние переговоры об уступках Вашингтона Евросоюзу провалились. Как... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T08:00

2022-12-07T08:00

2022-12-07T11:08

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американский закон о снижении инфляции поставил под вопрос единство коллективного Запада. Недавние переговоры об уступках Вашингтона Евросоюзу провалились. Как традиционные союзники дожили до беспрецедентных противоречий и что их теперь ждет — в материале РИА Новости.Закон раздораВ понедельник, 5 декабря, в американском городе Колледж-Парк, штат Мэриленд, состоялось заседание Трансатлантического совета по торговле и технологиям США и ЕС (TTC). Хотели уточнить пути сотрудничества.ТТС — детище президента Джо Байдена. Его предшественник Дональд Трамп прославился тем, что всячески принижал европейцев, упрекал их в недостаточных взносах в НАТО, а свою первостепенную задачу свел к лозунгу "Сделаем Америку вновь великой". Байден, едва придя к власти, поспешил успокоить союзников. "Америка возвращается (к Европе. — Прим. ред.)", — провозгласил он в противовес Трампу. Для того, чтобы кооперация США и ЕС обрела четкие очертания, и создали ТТС. Первое заседание состоялось в 2021-м, второе — в мае в Париже. Тогда американцы и европейцы, объединенные общими вызовами, демонстрировали солидарность и готовность к компромиссам.Их планы разрушил принятый Байденом "Закон о снижении инфляции". Акт, предполагающий масштабное субсидирование зеленой энергетики в США, Европа приняла в штыки. Там посчитали, что американский протекционизм по отношению к своим производителям электромобилей и аккумуляторов дискриминирует компании из Евросоюза.Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Вашингтон в конце ноября активно критиковал инициативу Байдена, называя ее сверхагрессивной, раскалывающей Запад. Но улетел в Париж ни с чем. Хозяин Белого дома не стал извиняться за закон и тем более — отказываться от него.В этих условиях Брюссель, отправивший в Мэриленд высокопоставленных представителей Еврокомиссии, надеялся, что договориться удастся хотя бы в рамках TTC. Да и США придали саммиту значимости, делегировав туда госсекретаря Энтони Блинкена.Договорились договариватьсяСтатус мероприятия не сказался на результатах. В итоговом заявлении представители США и ЕС в очередной раз подтвердили, что готовы сотрудничать в торговых и технологических вопросах, а также привлекли к этому Ямайку и Кению. Но так и не добились подвижек по американскому закону — лишь условились продолжать переговоры.Незадолго до мэрилендской встречи председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Брюссель и Вашингтон к совместной работе во избежание торговой войны. "США и ЕС имеют обширный общий интерес в сохранении нашего промышленного лидерства", — заявила она. И вместе с тем дала понять, что у Евросоюза есть запасной план на случай несговорчивости Байдена.Еще в сентябре глава ЕК впервые сообщила о так называемом Европейском фонде суверенитета, который может стать своего рода альтернативой байденовскому закону. Речь идет о субсидировании производителей из ЕС, чтобы у себя дома они имели преимущества перед американцами.Однако в Брюсселе понимают: наполнить фонд в том же объеме, в каком промышленности помогает Вашингтон — а речь идет о 400 миллиардах долларов, — ЕС просто не сможет. Это еще больше настраивает европейцев против Байдена. По их мнению, американский президент откровенно навязывает "гонку субсидий" — соревнование, в котором США, как отмечают эксперты и политики, в заведомом выигрыше."Самый неподходящий момент"Авторитетный британский политический аналитик Томас Фальк указывает: принятие закона об инфляции свидетельствует об истинном отношении Байдена к ТТС и Европе в целом. Вместо кооперации Белый дом в одностороннем порядке формирует собственную торговую политику, которая по факту почти неотличима от трамповской. А в чем-то даже хуже — тот бросал союзников на произвол судьбы в условиях относительной экономической стабильности Запада. Байден же, грезящий о втором сроке, ради электоральных очков готов к полноценной торговой войне. "В самый неподходящий момент", — подчеркивает эксперт.Европа же сталкивается сразу с несколькими проблемами. Это, во-первых, сами по себе субсидии, подрывающие позиции производителей из ЕС. Во-вторых — необходимость изыскивать средства для мер, симметричных американским. Наконец, в-третьих, несговорчивость Байдена вынуждает Брюссель менять политическую повестку в угоду прихотям Белого дома.На середину декабря назначен трехдневный саммит ЕС на уровне глав государств и правительств. Предполагалось, что это будет рутинное мероприятие, подведение итогов года. Теперь же планы полностью поменялись: европейцам придется искать не только точки соприкосновения по украинской проблеме, но и обсуждать дальнейшее партнерство с Америкой. Игнорировать тему не получится — скандальный закон вступит в силу в самом начале будущего года. И до этого момента ЕС хотя бы для сохранения лица должен предложить ответные меры.Назревший кризисУ США и Европы и без нового закона накопилось множество противоречий. С весенней встречи TTC в Париже, которую обе стороны преподносили как прорывную, ощутимого прогресса нет ни в одном направлении.Американцы, в частности, в августе ввели строгий контроль за экспортом чипов из Китая. Несмотря на то что ранее обязались координировать усилия с партнерами.В ЕС европейский закон о чипах на стадии межведомственных дискуссий, которые продлятся и в 2023-м. Это поднимает вопрос о том, зависят ли США от ТТС так же, как Европа, или могут действовать в одностороннем порядке.В мае участники ТТС обсуждали и амбициозные проекты в области создания и поддержания цепочек поставок, особенно полупроводников. Главной задачей было формирование общего "механизма раннего предупреждения и мониторинга" — для лучшего прогнозирования сбоев и обмена информацией. До сих пор неясно, как такой обмен будет выглядеть на практике и есть ли у сторон возможности для сотрудничества. Хотя они должны проводить консультации — мало свидетельств конкретных совместных действий, отмечают даже американские наблюдатели.Кроме того, эффективной работе цепочек поставок препятствует сдержанность ЕС и США в разговорах о торговых мерах и доступе к рынку. И споры вокруг "Закона о снижении инфляции" это подтверждают.Доходит до того, что в поисках точек соприкосновения из "чуланов" достают старые провалившиеся инициативы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил возобновить переговоры в рамках Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (TTIP) — несостоявшегося соглашения, похороненного еще в 2016-м после трех лет тщетных обсуждений. Но в Брюсселе и Вашингтоне идею немецкого лидера не поддержали, ведь она уже доказала нежизнеспособность. Однако и Шольца понять можно: других вариантов взаимодействия между США и Европой пока не просматривается.

https://radiosputnik.ria.ru/20221205/makron-1836316220.html

https://ria.ru/20221203/politika-1835917434.html

https://ria.ru/20221013/chipy-1823817310.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, сша, европа, евросоюз, еврокомиссия