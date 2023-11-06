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"Усталость со всех сторон". Из Евросоюза просочилась правда об Украине - РИА Новости, 06.11.2023
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08:00 06.11.2023 (обновлено: 08:01 06.11.2023)
https://ria.ru/20231106/politika-1907187067.html
"Усталость со всех сторон". Из Евросоюза просочилась правда об Украине
"Усталость со всех сторон". Из Евросоюза просочилась правда об Украине - РИА Новости, 06.11.2023
"Усталость со всех сторон". Из Евросоюза просочилась правда об Украине
В Европе очередной скандал: премьер Италии Джорджа Мелони доверительно сообщила пранкерам Вовану и Лексусу, что Запад устал от конфликта на Украине. И не только РИА Новости, 06.11.2023
2023-11-06T08:00
2023-11-06T08:01
в мире
италия
рим
украина
джорджа мелони
джузеппе конте
маттео ренци
евросоюз
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Европе очередной скандал: премьер Италии Джорджа Мелони доверительно сообщила пранкерам Вовану и Лексусу, что Запад устал от конфликта на Украине. И не только это. Оппозиция возмущена непоследовательностью ее заявлений и дырами в системе госбезопасности. Вопросов относительно единства ЕС на украинском треке все больше.Киев и мигрантыРазговор пранкеров с итальянским премьером состоялся еще 18 сентября, однако скандал разразился лишь в начале ноября — после публикации аудиозаписи. Ранее Вован и Лексус прославились звонками другим именитым персонам, от экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и музыканта Элтона Джона до бывшего президента СССР Михаила Горбачева. На сей раз они представились главой Комиссии Африканского союза — организации, объединяющей 55 стран. Учитывая, что на Западе растет беспокойство по поводу стремительного "возвращения" России на Черный континент, понятно, почему Мелони с готовностью приняла звонок. В середине сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН она провела ряд встреч с африканскими лидерами.Нынешний разговор касался нескольких тем. Первая, ожидаемо, — украинский конфликт. "Я вижу, что есть большая усталость со всех сторон", — сказала Мелони. И выразила надежду: настанет время, "когда все поймут, что нам нужен выход". "У меня есть некоторые идеи, как справиться с ситуацией, но я жду подходящего момента, чтобы вынести их на обсуждение", — отметила премьер.Другая проблема, беспокоящая Мелони, — приток беженцев. Перед Италией этот вопрос остро встал еще по следам событий так называемой "арабской весны" — серии протестов и мятежей в исламских странах. Европейская республика в силу географического положения приняла основной удар миграционной волны. И несмотря на обещания Брюсселя о помощи, поддержки так и не получила."С начала года к нам прибыло более 120 тысяч человек — особенно из Туниса. Ситуация очень сложная со всех точек зрения", — призналась Мелони пранкерам. "Европа долгое время думала, что проблема решится, если оставить ее в ведении Италии. Они (брюссельские чиновники. — Прим. ред.) не понимают: это невозможно. Масштабы явления касаются не только ЕС, но и ООН. Дело в том, что другим все равно. Они не ответили на запросы (Рима) и согласились, что разбираться с этим вопросом должна только Италия. Глупый образ мыслей", — заключила премьер."Какой позор"Вероятно, звонок прошел бы незамеченным — в Риме спохватились только после того, как была обнародована аудиозапись. В Палаццо Киджи, официальной резиденции премьера, сообщили: власти сожалеют, что их "ввел в заблуждение самозванец, который выдал себя за президента Комиссии Африканского союза".Итальянское издание La Presse подчеркивает: по данным источников в правительстве, "несмотря на попытку заставить Мелони произнести "неудобные" фразы, она, по сути, подтвердила свои позиции в обычных тонах крайней формальной вежливости, которых придерживаются в разговорах с представителями иностранных учреждений". Однако это убедило не всех. Не каждый день премьер Италии, де-факто третьей по значимости страны в ЕС (после Франции и Германии), говорит о "всесторонней" усталости европейцев от украинского конфликта.Лидеры "Движения пяти звезд" и "Италия Вива" Джузеппе Конте и Маттео Ренци (оба — экс-премьеры) осудили поведение главы правительства. "Поистине неприятно узнать, что наши проверенные протоколы безопасности в Палаццо Киджи можно обойти и взломать таким вопиющим способом", — сказал Конте. "Какой позор для Италии и Джорджи Мелони, — подчеркнул Ренци.— Проработав несколько лет в Киджи, я задаюсь вопросом, как можно достичь такого опустошительного уровня поверхностности, из-за которого не только Мелони, но и Итальянская республика будет выглядеть плохо". А секретарь партии "Больше Европы" Риккардо Маги и вовсе потребовал, чтобы премьер отчиталась перед парламентом за телефонную беседу."То, что произошло, сбивает с толку правительство и Италию. Фильтрация и проверка перед телефонным звонком не сработали, что поставило нашу страну в неловкое положение. Объяснительной записки из Палаццо Киджи недостаточно, правительству необходимо успокоить парламент и общество, чтобы ситуации, которые могут нанести ущерб нашему имиджу и политическому профилю на международном уровне, больше не возникали", — заявила секретарь Демократической партии Элли Шляйн.Неоправданные надеждыАвторитетное итальянское издание Corriere Della Serra отмечает: "Джорджия Мелони в частном контексте говорит, по сути, те же вещи, что и те, которые она заявляет публично: как о международных отношениях, так и об отношениях с союзниками, а также о миграционном кризисе". Тем не менее, вопросов к Мелони назрело немало.Во-первых, премьер пока не оправдала возложенных на нее евроскептиками надежд. От нового руководства Италии многие ожидали выхода из американского внешнеполитического фарватера. Вместо этого Мелони заверяла НАТО в преданности, Рим сообщил о желании покинуть китайский проект "Один пояс, один путь". Курс вполне в русле Вашингтона, который давно поставил сдерживание КНР в число приоритетных задач.С союзниками по ЕС у Мелони тоже непростые отношения. Венгерского коллегу Виктора Орбана, которого чаще других в Европе упрекают в пророссийской позиции, она поддерживает лишь в его внутренней политике. Антироссийские санкции Рим, в отличие от Будапешта, одобряет. То есть, к лагерю тех, кто сопротивляется политике Брюсселя, премьер Италии не примкнула. И это притом, что страна испытывает серьезные проблемы внутри: достаточно вспомнить новости о подорожании базовых продуктов вроде пасты. Хотя власти и пытались сдержать рост цен, договариваясь с производителями, покупательная способность итальянцев падает.Этот комплекс проблем делает Мелони не самым успешным европейским политиком. На поле евроскептиков ее легко обходит лидер французских правых Марин Ле Пен, кооперирующаяся, в числе прочих, с итальянскими единомышленниками. И не исключено, что после разговора с пранкерами, разбивающего иллюзию общеевропейского единства по Украине, Рим ждет ответа из Брюсселя. Каким он будет, предугадать непросто. Ведь Италия, несмотря ни на что, — в числе неформальных лидеров ЕС.
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РИА Новости
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4.7
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в мире, италия, рим, украина, джорджа мелони, джузеппе конте, маттео ренци, евросоюз
В мире, Италия, Рим, Украина, Джорджа Мелони, Джузеппе Конте, Маттео Ренци, Евросоюз
"Усталость со всех сторон". Из Евросоюза просочилась правда об Украине

Российские пранкеры довели премьера Италии Джорджу Мелони до скандала

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Европе очередной скандал: премьер Италии Джорджа Мелони доверительно сообщила пранкерам Вовану и Лексусу, что Запад устал от конфликта на Украине. И не только это. Оппозиция возмущена непоследовательностью ее заявлений и дырами в системе госбезопасности. Вопросов относительно единства ЕС на украинском треке все больше.

Киев и мигранты

Разговор пранкеров с итальянским премьером состоялся еще 18 сентября, однако скандал разразился лишь в начале ноября — после публикации аудиозаписи. Ранее Вован и Лексус прославились звонками другим именитым персонам, от экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и музыканта Элтона Джона до бывшего президента СССР Михаила Горбачева. На сей раз они представились главой Комиссии Африканского союза — организации, объединяющей 55 стран. Учитывая, что на Западе растет беспокойство по поводу стремительного "возвращения" России на Черный континент, понятно, почему Мелони с готовностью приняла звонок. В середине сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН она провела ряд встреч с африканскими лидерами.
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Нынешний разговор касался нескольких тем. Первая, ожидаемо, — украинский конфликт. "Я вижу, что есть большая усталость со всех сторон", — сказала Мелони. И выразила надежду: настанет время, "когда все поймут, что нам нужен выход". "У меня есть некоторые идеи, как справиться с ситуацией, но я жду подходящего момента, чтобы вынести их на обсуждение", — отметила премьер.
Другая проблема, беспокоящая Мелони, — приток беженцев. Перед Италией этот вопрос остро встал еще по следам событий так называемой "арабской весны" — серии протестов и мятежей в исламских странах. Европейская республика в силу географического положения приняла основной удар миграционной волны. И несмотря на обещания Брюсселя о помощи, поддержки так и не получила.
"С начала года к нам прибыло более 120 тысяч человек — особенно из Туниса. Ситуация очень сложная со всех точек зрения", — призналась Мелони пранкерам. "Европа долгое время думала, что проблема решится, если оставить ее в ведении Италии. Они (брюссельские чиновники. — Прим. ред.) не понимают: это невозможно. Масштабы явления касаются не только ЕС, но и ООН. Дело в том, что другим все равно. Они не ответили на запросы (Рима) и согласились, что разбираться с этим вопросом должна только Италия. Глупый образ мыслей", — заключила премьер.

"Какой позор"

Вероятно, звонок прошел бы незамеченным — в Риме спохватились только после того, как была обнародована аудиозапись. В Палаццо Киджи, официальной резиденции премьера, сообщили: власти сожалеют, что их "ввел в заблуждение самозванец, который выдал себя за президента Комиссии Африканского союза".
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским во дворце Киджи в Риме
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским во дворце Киджи в Риме - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским во дворце Киджи в Риме
Итальянское издание La Presse подчеркивает: по данным источников в правительстве, "несмотря на попытку заставить Мелони произнести "неудобные" фразы, она, по сути, подтвердила свои позиции в обычных тонах крайней формальной вежливости, которых придерживаются в разговорах с представителями иностранных учреждений". Однако это убедило не всех. Не каждый день премьер Италии, де-факто третьей по значимости страны в ЕС (после Франции и Германии), говорит о "всесторонней" усталости европейцев от украинского конфликта.
Лидеры "Движения пяти звезд" и "Италия Вива" Джузеппе Конте и Маттео Ренци (оба — экс-премьеры) осудили поведение главы правительства. "Поистине неприятно узнать, что наши проверенные протоколы безопасности в Палаццо Киджи можно обойти и взломать таким вопиющим способом", — сказал Конте. "Какой позор для Италии и Джорджи Мелони, — подчеркнул Ренци.— Проработав несколько лет в Киджи, я задаюсь вопросом, как можно достичь такого опустошительного уровня поверхностности, из-за которого не только Мелони, но и Итальянская республика будет выглядеть плохо". А секретарь партии "Больше Европы" Риккардо Маги и вовсе потребовал, чтобы премьер отчиталась перед парламентом за телефонную беседу.
"То, что произошло, сбивает с толку правительство и Италию. Фильтрация и проверка перед телефонным звонком не сработали, что поставило нашу страну в неловкое положение. Объяснительной записки из Палаццо Киджи недостаточно, правительству необходимо успокоить парламент и общество, чтобы ситуации, которые могут нанести ущерб нашему имиджу и политическому профилю на международном уровне, больше не возникали", — заявила секретарь Демократической партии Элли Шляйн.

Неоправданные надежды

Авторитетное итальянское издание Corriere Della Serra отмечает: "Джорджия Мелони в частном контексте говорит, по сути, те же вещи, что и те, которые она заявляет публично: как о международных отношениях, так и об отношениях с союзниками, а также о миграционном кризисе". Тем не менее, вопросов к Мелони назрело немало.
© AP Photo / Gregorio BorgiaЛидер ультраправой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони
Лидер ультраправой партии Братья Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© AP Photo / Gregorio Borgia
Лидер ультраправой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони
Во-первых, премьер пока не оправдала возложенных на нее евроскептиками надежд. От нового руководства Италии многие ожидали выхода из американского внешнеполитического фарватера. Вместо этого Мелони заверяла НАТО в преданности, Рим сообщил о желании покинуть китайский проект "Один пояс, один путь". Курс вполне в русле Вашингтона, который давно поставил сдерживание КНР в число приоритетных задач.
С союзниками по ЕС у Мелони тоже непростые отношения. Венгерского коллегу Виктора Орбана, которого чаще других в Европе упрекают в пророссийской позиции, она поддерживает лишь в его внутренней политике. Антироссийские санкции Рим, в отличие от Будапешта, одобряет. То есть, к лагерю тех, кто сопротивляется политике Брюсселя, премьер Италии не примкнула. И это притом, что страна испытывает серьезные проблемы внутри: достаточно вспомнить новости о подорожании базовых продуктов вроде пасты. Хотя власти и пытались сдержать рост цен, договариваясь с производителями, покупательная способность итальянцев падает.
Этот комплекс проблем делает Мелони не самым успешным европейским политиком. На поле евроскептиков ее легко обходит лидер французских правых Марин Ле Пен, кооперирующаяся, в числе прочих, с итальянскими единомышленниками. И не исключено, что после разговора с пранкерами, разбивающего иллюзию общеевропейского единства по Украине, Рим ждет ответа из Брюсселя. Каким он будет, предугадать непросто. Ведь Италия, несмотря ни на что, — в числе неформальных лидеров ЕС.
 
В миреИталияРимУкраинаДжорджа МелониДжузеппе КонтеМаттео РенциЕвросоюз
 
 
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