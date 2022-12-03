https://ria.ru/20221203/politika-1835917434.html

На грани раскола. Как Байден подрывает экономику Европы

На грани раскола. Как Байден подрывает экономику Европы - РИА Новости, 03.12.2022

На грани раскола. Как Байден подрывает экономику Европы

Американский визит Эммануэля Макрона наглядно продемонстрировал: США и Европейский союз все больше отдаляются друг от друга. Поездка, которая должна была стать... РИА Новости, 03.12.2022

2022-12-03T08:00

2022-12-03T08:00

2022-12-03T08:01

евросоюз

в мире

джо байден

эммануэль макрон

валдис домбровскис

сша

франция

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американский визит Эммануэля Макрона наглядно продемонстрировал: США и Европейский союз все больше отдаляются друг от друга. Поездка, которая должна была стать символом консолидации коллективного Запада, породила много вопросов. О причинах и последствиях растущих разногласий — в материале РИА Новости.Запоздалый визитМакрон стал первым европейским лидером, посетившим США после вступления в должность Джо Байдена. Двусторонние встречи обсуждали и ранее, более того, президенты неоднократно виделись на международных площадках. Однако статусным переговорам в Вашингтоне или Париже мешали пандемия и насыщенная мировая повестка. А также ворох внутриполитических проблем у обоих глав государств.Французский лидер, например, весной и летом столкнулся с непростыми для него избирательными кампаниями: сперва президентской, потом парламентской. В США недавно состоялись промежуточные выборы в конгресс, где однопартийцы Байдена потерпели поражение.Макрон, стремящийся к неформальному лидерству в ЕС, все чаще говорит о европейских интересах. Байден, стараясь вернуть позиции, отданные республиканцам, форсировал реформы в стране.В итоге визит, очевидно, запоздал. Президент Франции прилетел к американскому коллеге не на волне единения Запада, а с набором претензий. Главная касается принятого Байденом "Закона о снижении инфляции", вызвавшего шквал критики в Европе.Америка превыше всегоАналитики в США отмечают: успех популистского лозунга экс-президента Дональда Трампа "Сделаем Америку вновь великой" заставил демократов многое пересмотреть. Продолжая на международной арене выступать за единство Запада, Байден смещал фокус внимания на внутреннюю политику. Отсюда и закон о противодействии инфляции.Речь идет, в частности, о субсидировании национальной промышленности. На это и переход на зеленую энергетику выделяют 400 миллиардов долларов. Поддержат производителей электромобилей, возобновляемых источников энергии и аккумуляторов.Макрон считает это ударом по Европе. Очевидно, что в таких условиях европейские производители конкурировать с заокеанскими не смогут. ЕС в целом и Франция в частности считают себя лидерами зеленой энергетики. И американский протекционизм им очень не по душе.Французский президент назвал принятый Байденом закон "сверхагрессивным", враждебным и ведущим к расколу Запада.Американский лидер признал, что документ несовершенен и, возможно, нуждается в доработках. Но принципиально отказался извиняться за эту инициативу, подчеркнув, что не собирался ущемлять интересы партнеров.Обо всем и ни о чемВ итоге "сверхагрессивный" закон оказался за бортом пресс-конференции Байдена и Макрона после переговоров 1 декабря. Прежде всего прозвучали общие слова о "более чем двухвековой дружбе", сотрудничестве и приверженности "демократическим принципам".Конечно, высказались по Украине. Вашингтон и Париж убеждены в необходимости давления на Москву и всесторонней помощи Киеву. Ничего нового.Прошлись и по другим регионам — от Индо-Тихоокеанского до Африки и Ближнего Востока. Всем пообещали продолжать сотрудничество.Основной вопрос последних дней — что делать ЕС с американским законом — повис в воздухе. Возможно, признавший его несовершенство Байден за кулисами сумел успокоить Макрона. Но европейцам нужны четкие официальные гарантии, а не предполагаемые кулуарные договоренности.Время против ЕСНезадолго до визита Макрона Европейская комиссия потребовала от Минфина США изменить закон. Комиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил о дискриминации. "Создать возможность для новых споров — это последнее, что нам нужно", — подчеркнул он.Официальный представитель комиссии по торговле Мириам Гарсия Феррер уточнила: не все в ЕС считают инициативу Вашингтона "сверхагрессивной", но обеспокоенность есть.Домбровскис и комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер уже 5 декабря примут участие в заседании Совета по торговле и технологиям в Вашингтоне. Они надеются, что это позволит обозначить перспективы выхода из кризиса.Времени у европейцев немного. Байденовский закон вступит в силу с 1 января. И даже обновленный конгресс его не изменит: в вопросе субсидий солидарны обе системные партии. Республиканцы, к слову, даже более нетерпимы к европейцам, чем Белый дом.Компромисс невозможен?Издание Financial Times сообщило, что администрация США якобы готовит послабления для ЕС. Но Домбровскис уверен: это дело небыстрое. "Никто не рассчитывает на то, что американцы тут же передумают", — признался еврокомиссар.Если переговорная группа в Вашингтоне 5 декабря потерпит неудачу, Европе придется спешно искать другой выход. Например, создать правовой механизм, "зеркальный" американскому. В Елисейском дворце утверждают, что европейские лидеры, включая канцлера Германии Шольца и премьера Нидерландов Марка Рютте, проявили к этой идее интерес. Но у ЕС нет 400 миллиардов долларов на поддержку производителей. Домбровскис предостерег от столь "дорогой и неэффективной гонки субсидий".Другой вариант предложил французский министр экономики Брюно Ле Мэр: подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию (ВТО). Однако тут неизбежна большая волокита в международных инстанциях. К тому же это не приблизит компромисс, а только сильнее рассорит американцев и европейцев.

https://ria.ru/20221202/bayden-1835761198.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/bayden-1784522865.html

https://ria.ru/20221202/evrosoyuz-1835766461.html

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евросоюз, в мире, джо байден, эммануэль макрон, валдис домбровскис, сша, франция, всемирная торговая организация (вто)