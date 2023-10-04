https://ria.ru/20231004/evropa-1900146794.html

Против НАТО и Брюсселя. В Европе назревает "революция здравого смысла"

Против НАТО и Брюсселя. В Европе назревает "революция здравого смысла" - РИА Новости, 04.10.2023

Против НАТО и Брюсселя. В Европе назревает "революция здравого смысла"

На фоне усиливающихся противоречий в ЕС консерваторы все громче заявляют о себе. На роль их негласного лидера претендует Марин Ле Пен. Ее популярность растет —... РИА Новости, 04.10.2023

2023-10-04T08:00

2023-10-04T08:00

2023-10-04T08:02

в мире

франция

брюссель

марин ле пен

маттео сальвини

джорджа мелони

евросоюз

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. На фоне усиливающихся противоречий в ЕС консерваторы все громче заявляют о себе. На роль их негласного лидера претендует Марин Ле Пен. Ее популярность растет — и не только во Франции. Об электоральных перспективах правых в Евросоюзе — в материале РИА Новости.Новая попытка консолидацииМенее чем через год состоятся очередные выборы в Европейский парламент (ЕП) — основной законодательный орган ЕС. Ведущие политические силы уже готовятся. В частности, экс-председатель французского "Национального объединения" и руководитель парламентской фракции этой партии Марин Ле Пен заявила, что в избирательной кампании 2024-го выступит единым фронтом с "Лигой" из Италии, которую возглавляет вице-премьер и по совместительству министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини.На прошлых выборах Ле Пен уже объединялась с ним, рассчитывая на "революцию здравого смысла". "Мы не боремся с Европой, мы боремся с Европейским союзом как с тоталитарной системой", — говорила она в 2019-м. Ожидаемого триумфа не случилось. Однако за четыре года многое изменилось, и сейчас у консерваторов больше возможностей разыграть карту евроскептицизма.Ле Пен и Сальвини беспокоит проблема контроля миграционных потоков, усугубившаяся с эскалацией конфликта на Украине. "Мы защищаем наши народы от сегодняшней волны переселенцев. Давайте делать это так же блестяще, с тем же мужеством и боевитостью, как Маттео Сальвини", — призывает Ле Пен.А итальянскому министру поддержка лидера французских правых очень кстати. У "Лиги" рейтинг лишь семь процентов, у Ле Пен, согласно сентябрьским опросам, — почти пятьдесят.Имидж определяет всеПо данным Института изучения общественного мнения Elabe, более 60% французов допускают победу Ле Пен на президентских выборах в 2027-м.Сорок семь процентов считают, что она способна "объединить народ" (в июне таких было 38%). Более половины опрошенных согласны со многими идеями ее партии. Треть — уверены, что Ле Пен справится с обязанностями главы государства лучше, чем Эммануэль Макрон, а 42% полагают: хуже точно не будет.Перед прошлогодними президентскими выборами ее штаб провел серьезную работу по корректировке имиджа. В откровенных интервью Ле Пен, тогда еще официально возглавлявшая партию "Национальное объединение", представала подчеркнуто сдержанной, отмечали французские аналитики. Ей надо было выйти из тени отца, Жана-Мари Ле Пена — радикального основателя "Национального фронта" (переименованного в "Объединение").Весной 2022-го Макрон во втором туре набрал 58%, Марин Ле Пен — 41%. В 2017-м разрыв был 38%.Макрон — хромая утка, он возглавляет страну второй раз и переизбраться не может. А непопулярные реформы и неудачи во внешней политике дискредитируют его либеральную идеологию. Евроскептицизм же Ле Пен все актуальнее. Избиратели тоже недовольны диктатом Брюсселя и проамериканским курсом Парижа. Вашингтон принимает откровенно противоречащие интересам Франции и Европы в целом инициативы вроде прошлогоднего "Закона о снижении инфляции". Макрон неоднократно обещал ответить на "недружественный" и "агрессивный" акт, но ничего внятного так и не последовало.Показательно, что и за океаном Ле Пен воспринимают вовсе не как статиста. В 2022-м СМИ писали, что власти США опасаются ее победы и даже готовы этому воспрепятствовать. Переизбрание Макрона дало Белому дому передышку. Но Ле Пен не сидит сложа руки — делает все, чтобы консолидировать евроскептиков и антиамериканские силы.Соперники и союзыНадо сказать, что у нее есть серьезные противники и среди правых. Прежде всего — итальянский премьер-министр Джорджа Мелони, руководитель "Братьев Италии", а также Партии европейских консерваторов и реформистов (представленной в ЕП).В то же время итальянские "Братья" — партия молодая и недостаточно авторитетная в ЕС. У Ле Пен связи с европейскими правыми налажены давно. Кроме того, Мелони непоследовательна. Она поддерживает одного из главных евроскептиков, премьера Венгрии Виктора Орбана в противостоянии с Брюсселем, но критикует его внешнюю политику — в частности, по санкциям. В отношениях с НАТО выступает за выполнение Римом всех обязательств, то есть никакого противодействия Вашингтону. А вот Ле Пен еще год назад заявляла: при ней Франция покинет командование Североатлантического альянса. Что касается санкций, то с тем же Орбаном у француженки полная идиллия — оба считают линию Брюсселя ошибочной.Выборы в ЕП состоятся 6-9 июня 2024-го, и, очевидно, союз с Сальвини — не последняя попытка Ле Пен объединить европейских правых. Не исключено, что она постарается перетянуть на свою сторону и Мелони. Если это удастся, то ее влияние в ЕС резко усилится. И тогда нынешние опросы могут конвертироваться в реальные голоса на выборах уже во Франции.

https://ria.ru/20221203/politika-1835917434.html

франция

брюссель

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в мире, франция, брюссель, марин ле пен, маттео сальвини, джорджа мелони, евросоюз