Премия Американской киноакадемии "Оскар"

Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" (Oscar) присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук. РИА Новости, 10.03.2024

2024-03-10T01:12

2024-03-10T01:12

2024-03-10T01:12

Главная ежегодная национальная кинопремия США "Оскар" (Oscar) присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук. Инициатива ее создания принадлежала известному кинопродюсеру и главе киностудии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Луису Майеру. 11 января 1927 года на банкете в отеле "Амбассадор" в Лос-Анджелесе (Калифорния) он представил свою идею создания новой организации в интересах киноиндустрии. Первым президентом Академии стал звезда немого кино Дуглас Фэрбенкс.В мае 1928 года предложение о вручении наград "Оскар" было одобрено советом директоров Академии. Это открыло путь к формированию системы голосования, процедуры номинирования и отбора лент, ознаменовав начало истории церемонии вручения старейшей и самой известной в мире награды в сфере развлечений – премии "Оскар". 16 мая 1929 года на банкете в зале отеля "Голливуд Рузвельт" в Лос-Анжелесе состоялась первая церемония награждения. Ее организовал Дуглас Фэрбенкс, она длилась 15 минут при участии 270 гостей.Первых лауреатов выбирали в 13 категориях за фильмы 1927-1928 годов. Первым лучшим фильмом стал фильм "Крылья" (Wings) Уильяма Уэллмана. Первым призом за лучшую мужскую роль был награжден немецкий актер Эмиль Яннингс, первой обладательницей премии за лучшую женскую роль стала американская актриса Джанет Гейнор. Специального приза были удостоены фильм "Цирк" (The Circus) и первая звуковая картина "Певец джаза" (The Jazz Singer).Победители первой премии были объявлены за три месяца до церемонии. Следующие 10 лет Академия сообщала газетам результаты заранее для их публикации в 23.00 в ночь награждения. Однако в 1940 году издание Los Angeles Times нарушило эмбарго, объявив победителей в своем вечернем выпуске, который увидели прибывающие на церемонию гости. В итоге в 1941 году Академия ввела систему запечатанных конвертов, применяемую и сегодня. В 1930 году академики представили категории, признанные в настоящее время каноническими: лучший фильм, лучший режиссер, лучшие исполнители мужской и женской ролей, лучший сценарист, лучший оператор. В 1931 году появилась номинация за звук, а в 1933 году – за анимационные и короткометражные фильмы. В 1936 году впервые были вручены награды за лучшую мужскую и женскую роль второго плана. С 1939 года стали оценивать спецэффекты.В 1941 году появилась категория документального кино.После церемонии 1942 года вручение статуэток на банкетах отменили. С тех пор награждение проходит в театрах.В 1947 году Американская академия киноискусства впервые вручила специальную награду иностранному фильму. С 1956 года номинация премии "Оскар" "лучший фильм на иностранном языке" стала ежегодной.С 1948 года была добавлена категория "дизайн костюма".В 1963 году номинацию "За спецэффекты" разделили на звуковые и визуальные эффекты.В 1981 году введен специальный "Оскар" за грим, в 2001 году была добавлена номинация "лучший анимационный полнометражный фильм".В 2010 году в регламент было введено несколько новшеств. Впервые на лучший фильм претендовали десять, а не пять лент, как это было ранее. Другое изменение регламента коснулось музыки – композиции из фильмов, номинированные на награду, были представлены в видеоклипах, а не вживую со сцены. Короче стали и речи – номинантов заранее попросили подготовить по два 45-секундных выступления по случаю принятия статуэтки. Вели шоу не один, а сразу два актера. В 2019 году название категории "лучший фильм на иностранном языке" (Foreign Language Film) было изменено на "международный художественный фильм" (International Feature Film). В 2020 году руководство киноакадемии опубликовало новые требования к лентам в категории "Лучший фильм". На стадии планирования картины кинематографисты должны проверять ее на соответствие стандартам, рассчитанным на повышение инклюзивности в индустрии. Так Академия надеется увеличить в кинопроизводстве число "лиц разной расовой и этнической принадлежности, женщин, представителей ЛГБТ* и людей с ограниченными возможностями здоровья". Главная цель нововведений – "поощрение сбалансированной представленности на экране и за его пределами для более точного соответствия многообразию киноаудитории". Обязательными новые критерии станут в 2024 году. С 2002 года церемония вручения премии Оскар, ранее проводившаяся в разных отелях и театрах, проходит в Dolby Theatre (ранее Kodak Theater) и Highland Center в Голливуде (Лос-Анджелес).В настоящее время "Оскары" вручают в 23 номинациях: лучшая мужская роль и лучшая мужская роль второго плана, лучшая женская роль и лучшая женская роль второго плана, лучший анимационный полнометражный фильм, лучшая операторская работа, лучший дизайн костюмов, лучшая режиссерская работа, лучший документальный полнометражный фильм, лучший документальный короткометражный фильм, лучший монтаж, лучший международный художественный фильм, лучший грим, лучшая музыка, лучшая песня, лучший фильм года, лучшая работа художника-постановщика, лучший анимационный короткометражный фильм, лучший художественный короткометражный фильм, лучший звук, лучшие визуальные эффекты, лучший адаптированный сценарий, лучший оригинальный сценарий. Также присуждают Почетную награду Академии (за выдающийся вклад в развитие киноискусства и за заслуги перед академией, но не ежегодно), Гуманитарную награду имени Джина Хершолта, награду имени Ирвинга Тальберга (за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства, но не каждый год), "Оскар" за научно-технические достижения, и другие награды.Первая телетрансляция "Оскара" состоялась в 1953 году. С 1966 года он стал "цветным".C 1969 года трансляция церемонии вышла на международный уровень, сегодня ее показывают в более чем в 225 странах. До 2004 года "Оскары" преимущественно вручались в марте, позднее церемония стала проходить также и в феврале. Первые лауреаты награждались позолоченной безымянной статуэткой. Согласно одной из версий, библиотекарь Академии Маргарет Херик, увидев фигурку, сказала, что она похожа на ее дядю Оскара. Официально академия признала это название в 1939 году.В настоящее время каждому победителю вручается статуэтка "Оскар" из цельной бронзы и покрытая 24-каратным золотом. Ее концепцию придумал арт-директор кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer Седрик Гиббонс, а его идею претворил в жизнь скульптор Джордж Стэнли. Статуэтка изображает рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий Академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов. Фигурка имеет высоту около 34,3 сантиметров (13,5 дюймов) и весит около 3,9 килограммов (8,5 фунтов). С 1982 года ее изготавливала чикагская компания R.S. Owens. С 2016 года эти занимается нью-йоркская Polich Tallix Fine Art Foundry, так как Академия решила вернуться к оригинальному дизайну статуэтки 1929 года. Кандидаты на получение премии выдвигаются своими коллегами по киноиндустрии.Голосование по всем категориям проходит согласно кинопрофессии членов академии: актеры выбираются актерами, режиссеры – режиссерами и так далее. Номинантов на лучшую картину имеют право выбирать все участники с правом голоса.В некоторых категориях действуют особые правила голосования. В каждой номинации выдвигается не более пяти кандидатов, кроме "Лучшего фильма"(10 номинантов). Лауреатов выбирают тайным голосованием. Голосование по кандидатурам проводится с помощью онлайн-бюллетеней. Все голоса подсчитываются PricewaterhouseCoopers (сеть компаний в сфере консалтинга и аудита), затем результаты объявляют в прямом эфире. Финальное голосование также проходит онлайн. В ходе финала все категории "Оскара" находятся в бюллетене для голосующих членов. После подсчета итогов голосования их знают только два партнера PricewaterhouseCoopers вплоть до момента, когда конверты вскроют на вручении. За всю историю премии рекордные 11 наград получили три фильма: "Бен-Гур" (Ben-Hur, 1960), "Титаник" (Titanic, 1998) и "Властелин колец: Возвращение короля" (The Lord of the Rings: The Return of the King, 2003). Среди отечественных фильмов, удостоенных "Оскара", – документальная кинокартина "Разгром немецкий войск под Москвой" (1943), первый фильм в истории СССР, получивший эту кинонаграду. "Война и мир" (1969) стал первым советским художественным фильмом, награжденным в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Далее последовали советско-японская картина Акиры Куросавы "Дерсу Узала" (1976), "Москва слезам не верит" (1981) Владимира Меньшова, "Утомленные солнцем" (1995) Никиты Михалкова, короткометражный мультфильм "Старик и море" (2000) аниматора Александра Петрова. В 2020 году впервые в истории премии главный приз "Оскара" был присужден ленте не на английском языке – фильму "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Картина завоевала еще три награды: за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм. В 2021 году на "Оскар" могли выдвигаться фильмы, представленные на платных онлайн-сервисах и на сайте Academy Screening Room в течение 60 дней после релиза. В 2022 году по новым правилам в список номинантов включили 10 лент, вышедших в прокат с 1 марта по 31 декабря 2021 года. Сама церемония в том году ознаменовалась скандалом. Ее ведущий Крис Рок пошутил по поводу стрижки супруги актера Уилла Смита, который вышел на сцену и ударил Рока по лицу. При этом через несколько минут после инцидента Смит был удостоен "Оскара" в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Король Ричард". 12 марта 2023 года в Лос-Анджелесе прошла юбилейная 95-я церемония вручения "Оскара". В категории "Лучший фильм года" награду выиграл фантастический боевик "Все, везде и сразу" режиссеров Дэниела Шайнерта и Дэна Квана.Премию за лучшую мужскую роль получил Брендан Фрейзер, сыгравший в драме "Кит" Даррена Аронофски, за женскую – актриса Мишель Йео ("Все, везде и сразу").Лента "Все, везде и сразу" также забрала "Оскары" в номинациях "Лучшая режиссерская работа" (дуэт Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт), "Лучший актер второго плана" (Джонатан Ке Кван), "Лучшая актриса второго плана (Джейми Ли Кертис), "Лучший оригинальный сценарий" (Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт), а также "За лучший монтаж".Немецкая драма Эдварда Бергера по роману Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен" получила статуэтки за лучший международный художественный фильм, лучшую работу художника-постановщика, оператора и за лучшую музыку.Лучшим полнометражным анимационным фильмом стал "Пиноккио Гильермо дель Торо"режиссеров Гильермо дель Торо и Марка Густафсона."Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона завоевала "Оскар" за лучшие спецэффекты. В мае 2023 года Академия кинематографических искусств и наук объявила о масштабном пересмотре правил вручения премии "Оскар". Среди обновлений – запрет для голосующих на публичное обсуждение своих предпочтений. Им нельзя общаться с прессой даже анонимно. Члены Академии также не могут использовать соцсети, чтобы "поощрить или отговорить голосовать за фильм, актерскую работу или достижение".10 марта 2024 года в Dolby Theater в Ovation Hollywood (Лос-Анджелес) пройдет 96-я церемонии вручения премии "Оскар". Она будет показана в прямом эфире на более чем 200 территориях по всему миру. Ведущим в четвертый раз станет комик Джимми Киммел. "Оскар" вручат во всех 23 категориях премии. * Запрещенное в России экстремистское движениеМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

