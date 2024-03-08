https://ria.ru/20240308/evropa-1931747835.html

Их уже не спасти. С Киевом заговорили на языке ультиматумов

Их уже не спасти. С Киевом заговорили на языке ультиматумов - РИА Новости, 08.03.2024

Их уже не спасти. С Киевом заговорили на языке ультиматумов

Общенациональная забастовка польских фермеров переросла в открытые столкновения с полицией. Главные претензии аграриев по-прежнему — к Украине и Брюсселю,... РИА Новости, 08.03.2024

2024-03-08T08:00

2024-03-08T08:00

2024-03-08T08:05

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польша

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евросоюз

еврокомиссия

украинское зерно

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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Общенациональная забастовка польских фермеров переросла в открытые столкновения с полицией. Главные претензии аграриев по-прежнему — к Украине и Брюсселю, предоставляющему Киеву торговые преференции. Стороны безуспешно ищут компромисс: в субботу, 9 марта, глава правительства Дональд Туск встретится с протестующими. О конфликте и его перспективах — в материале РИА Новости.Соломенный танк и сожженный гробБлокировавшие границу и в прошлом году фермеры в феврале объявили беспрецедентную 30-дневную забастовку. Это ответ на решение Европейской комиссии (ЕК) продлить торговые льготы для Киева, введенные после начала специальной военной операции. Поляки даже пару раз высыпали украинское зерно из грузовиков и товарных вагонов. В ЕК отмалчивались. К концу срока "ультиматума" протестующие организовали акцию уже в центре Варшавы.К аграриям присоединились охотники, пчеловоды, шахтеры. Они больше недовольны Брюсселем, чем Киевом. "Зеленый курс", провозглашенный Евросоюзом, в Польше не нравится.Демонстрации обставили с размахом. Привезли соломенную копию танка с надписью "АгроАбрамс", скандировали лозунги о том, что война на Украине Польши не касается. У канцелярии премьер-министра спалили гроб, "символизирующий смерть фермера", жгли покрышки и фаеры, кидали петарды. Часть протестующих двинулась к зданию сейма (польского парламента), пытались проникнуть внутрь. Некоторым это удалось. Разбирали брусчатку, бросали ее в полицейских.Силовики применили слезоточивый газ, в ход едва не пошли водометы. Несколько десятков человек задержали, есть пострадавшие среди сотрудников полиции. Пока все затихло. Вопрос — надолго ли.Между "хулиганами", фермерами и ЕСТуск еще до варшавских акций анонсировал на 9 марта встречу с представителями протестующих. Ранее он вроде бы их даже поддерживал. Однако ему, проевропейскому политику (в прошлом — председателю Евросовета), приходится лавировать между национальными интересами и планами Брюсселя.На пресс-конференции 7 марта Туск сказал: "Я не собираюсь говорить с хулиганами, я пообщаюсь с фермерами. Тех, кто нарушил закон во время демонстраций и довел дело до таких трагических последствий, как тяжело раненный полицейский, привлекут к ответственности. Они нарушили закон". И подчеркнул, что не намерен закрывать границу с Украиной, а также полностью отказываться от "зеленого курса" ЕС.Тем не менее Туск пообещал обсудить с Брюсселем "изменения, необходимые для европейских и польских производителей". "Под этим мы понимаем возврат в большей или меньшей степени к условиям, которые были в торговле с Украиной и другими странами до войны", — уточнил он."Исправление ошибок"Брюссельская бюрократия на фоне масштабной польской забастовки, перекинувшейся и на другие страны (в чешской столице, например, рассыпали навоз на набережной), все же активизировалась. Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский сообщил, что на следующей неделе ЕК озвучит новые предложения для фермеров. В частности, планируются послабления "зеленого курса", а также государственное субсидирование.Однако о восстановлении пошлин и квот для Киева пока речи нет. И неясно, кто оплатит субсидии. Впрочем, на это намекнула председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен: задействуют средства, замороженные в ЕС с 2021-го. Тогда Польшу лишили доступа к 137 миллиардам евро из-за скандальной судебной реформы.Но призывы к отставке еврокомиссара, в том числе от его соратников от оппозиционной партии "Право и справедливость", по-прежнему звучат. "Войцеховский совершил много ошибок. Пусть сегодня исправит", — предлагал в феврале замминистра сельского хозяйства Михал Колодзейчак. В ответ еврокомиссар опубликовал открытое письмо, указав, как именно заступался за сограждан. Упомянул и попытки ограничения импорта с Украины.Часть аграриев признает, что вины еврокомиссара нет и он действительно отстаивал интересы Польши. "Войцеховский приложил немало усилий, чтобы донести до других лиц, принимающих решения в ЕС, информацию об опасностях, связанных с чрезмерным импортом продуктов питания из Украины", — считает Ежи Вежбицкий из польского союза животноводов и фермеров."Заезженная пластинка" о РоссииНесмотря на громкое заявление Зеленского о том, что поляки вышли "за пределы и экономики, и морали", Киев выглядит более сговорчивым, чем прежде. В частности, украинский торговый представитель Тарас Качка сообщил изданию Financial Times (FT) о готовности согласиться на ограничения в торговле с ЕС. Но с оговорками."Может быть, для переходного периода это то, что нам всем нужно", — сказал он. И добавил: "Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия". Как именно — не пояснил.Идея не новая. Еще в феврале мэр Львова Андрей Садовой рассуждал о неких "пророссийских провокаторах". Примечательно, что эту точку зрения в самой Польше не поддерживают. "Я очень сожалею, что мэр Львова так определяет нас, фермеров", — заявил Анджей Даниэлак из польского союза птицеводов и производителей. Однако за "руку Кремля" как за безотказный довод сейчас уцепились не только на Украине. Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис также обвинил Москву в разжигании протестов. А премьер Литвы Ингрида Шимоните потребовала запретить импорт сельхозпродукции из России и Белоруссии — как и Качка.Чем все закончится, выяснится очень скоро. Украинские и польские представители собираются встретиться 11 марта, чтобы обсудить противоречия и до конца месяца найти компромисс. Пока же слово за Туском. Если ему в субботу не удастся обнадежить аграриев, то набившие оскомину рассказы Украины о "российской угрозе" не спасут Варшаву от новых протестов. А Киев — от отмены льгот.

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в мире, украина, польша, дональд туск, тарас качка, евросоюз, еврокомиссия, украинское зерно