https://ria.ru/20240306/protest-1931552479.html

Польская полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров

Польская полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров - РИА Новости, 06.03.2024

Польская полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров

Полиция использовала слезоточивый газ против протестующих у здания сейма фермеров, сообщает телеканал TVP. РИА Новости, 06.03.2024

2024-03-06T18:25

2024-03-06T18:25

2024-03-06T19:14

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ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Полиция использовала слезоточивый газ против протестующих у здания сейма фермеров, сообщает телеканал TVP. Ранее протест фермеров вышел из-под контроля. Протестующие предприняли попытки проникнуть в здание парламента. "В направлении полиции летела брусчатка, правоохранители ответили слезоточивым газом", - сообщило телевидение. Несколько правоохранителей пострадали. Задержаны по меньшей мере несколько десятков человек. Полиция сообщила протестующим, что их действия незаконны. Стражи порядка держат наготове водометы. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих являются прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

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