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Польская полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров
Польская полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров - РИА Новости, 06.03.2024
Польская полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров
Полиция использовала слезоточивый газ против протестующих у здания сейма фермеров, сообщает телеканал TVP. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T18:25
2024-03-06T18:25
2024-03-06T19:14
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ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости. Полиция использовала слезоточивый газ против протестующих у здания сейма фермеров, сообщает телеканал TVP. Ранее протест фермеров вышел из-под контроля. Протестующие предприняли попытки проникнуть в здание парламента. "В направлении полиции летела брусчатка, правоохранители ответили слезоточивым газом", - сообщило телевидение. Несколько правоохранителей пострадали. Задержаны по меньшей мере несколько десятков человек. Полиция сообщила протестующим, что их действия незаконны. Стражи порядка держат наготове водометы. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих являются прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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в мире, польша, украина
Польская полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров
В Варшаве полиция применила слезоточивый газ против протестующих фермеров
ВАРШАВА, 6 мар - РИА Новости.
Полиция использовала слезоточивый газ против протестующих у здания сейма фермеров, сообщает телеканал TVP
.
Ранее протест фермеров вышел из-под контроля. Протестующие предприняли попытки проникнуть в здание парламента.
"В направлении полиции летела брусчатка, правоохранители ответили слезоточивым газом", - сообщило телевидение.
Несколько правоохранителей пострадали. Задержаны по меньшей мере несколько десятков человек.
Полиция сообщила протестующим, что их действия незаконны. Стражи порядка держат наготове водометы.
Акции протеста фермеров проходят в Польше
с начала февраля. Основными требованиями протестующих являются прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины
и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), которые предполагают достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польский бунт, осмысленный и антиукраинский