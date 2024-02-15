https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

"Ищут русский след". Польша и Украина на пороге затяжной войны

"Ищут русский след". Польша и Украина на пороге затяжной войны - РИА Новости, 15.02.2024

"Ищут русский след". Польша и Украина на пороге затяжной войны

После решения Брюсселя сохранить льготы украинским поставщикам сельхозпродукции протесты фермеров на польской границе вспыхнули с новой силой. Причем... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T08:00

2024-02-15T08:00

2024-02-15T08:16

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. После решения Брюсселя сохранить льготы украинским поставщикам сельхозпродукции протесты фермеров на польской границе вспыхнули с новой силой. Причем митингующие ведут себя все агрессивнее. О том, что происходит, — в материале РИА Новости.Туск между двух огнейПропускные пункты (ПП) уже блокировали в конце прошлого года. Напряженность тогда вроде бы удалось ослабить. Сыграл роль и праздничный период, но главное — люди думали, что справедливость восстановят и беспошлинный экспорт с Украины отменят.Но Европейская комиссия отклонила предложения Варшавы. Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский предупредил: это дестабилизирует рынок. Срок действия нынешнего договора ЕК с Киевом истекает в июне. Против него не только поляки, но и венгры, литовцы, словаки, чехи. Никого не устраивает украинский демпинг. Однако Секерский считает, что в Брюсселе готовят постановление, продлевающее отмену пошлин еще на год.Польские фермеры, разумеется, хотят решить этот вопрос поскорее. Пока они объявили 30-дневную всеобщую забастовку. Премьер-министр Дональд Туск вроде бы их поддерживает, указывая: конфликт на Украине не может оправдать недобросовестную конкуренцию. Но он давний друг Брюсселя — пять лет был председателем Евросовета. Прошлогодняя избирательная кампания его "Гражданской коалиции" строилась на критике евроскептицизма партии "Право и справедливость". И это принесло плоды. Теперь Туску приходится лавировать между требованиями фермеров и позицией ЕК, что никого не радует."Позорное преступление"Границу опять перекрыли. Еще 9 февраля около сотни человек примерно на 50 транспортных средствах (тракторы и легковушки) встали на дороге возле пропускного пункта "Шегини". Спустя три дня Государственная пограничная служба Украины сообщила о фактическом блокировании ПП "Ягодин", "Рава-Русская", "Долгобычев" и "Зосин". Протестующие пообещали пропускать по паре грузовиков в час. На границе скопилось не менее полутора тысяч фур.На этот раз митингующие ведут себя агрессивнее. В телерепортажах заметны не только привычные плакаты "Политика ЕС губит польских фермеров", но и дымовые шашки. Три украинские фуры вскрыли. Это случилось 12 февраля. "Фермеры рассыпали зерно из грузовиков в Дорохуске, грузовики возвращаются", — написал на платформе X Рафал Меклер, один из организаторов забастовки. И опубликовал фото. "Печально, что полякам приходится брать дело в свои руки, но, когда Евроколхоз не слушает, а местные органы власти не могут противостоять, выхода нет", — отметил он позже.Украинский посол Василий Зварич назвал этот инцидент "позорным преступлением". По его словам, машины были опломбированы после соответствующих таможенных процедур и следовали транзитом в Литву. Дипломаты на связи с водителями. Польская полиция приступила к расследованию. "Такие методы протестующих нельзя терпеть в европейском цивилизованном государстве, не говоря уже о моральной стороне этой провокации", — подчеркнул Зварич. Мэр Львова Андрей Садовой предложил собственную версию событий. "Давайте называть вещи своими именами. На этом фото видно, как украинское зерно высыпают из грузовиков польские, но на самом деле пророссийские провокаторы. Псевдоблокада на границе продолжается", — заявил он.Что дальше?Конечно, у поляков есть и другие претензии к Брюсселю. В частности, так называемый зеленый курс, в том числе — ограничение использования химикатов и сокращение выбросов парниковых газов. Аграрии опасаются, что со временем это лишит их бизнес рентабельности и похоронит местное производство.Но украинский демпинг делает это уже сегодня. "Когда зерно экспортируется из Польши, оно попадает на рынки, с которых его вытесняет более дешевое зерно с Украины, — говорит Секерский. — Мы заключили определенные соглашения относительно перевозчиков, ведем интенсивные переговоры, наши требования ясны, вопросы торговли находятся в компетенции ЕС".Его заместитель Михал Колодзейчак выразил намерение организовать проверки качества украинской продукции, потому что, когда она попадает, например, в Германию и там признается негодной, ее отправляют назад — и не поставщику. "В 99 процентах случаев зерно возвращается в Польшу как европейское", — утверждает он.Замминистра попытался лично проверить несколько железнодорожных вагонов в Дорохуске. "К сожалению, я встретил сопротивление, — сообщил он. — Сотрудники не хотят предоставить мне документы двух последних поездов, прибывших с Украины". Понятно, что польский Минсельхоз, поддерживающий фермеров, пытается давить там, где может. Украинская сторона возмущается. Этот конфликт — прямое следствие несговорчивости ЕК, игнорирующей пожелания Варшавы.Профсоюз работников сельского хозяйства "Солидарность" повысил ставки, анонсировав на 20 февраля "полную блокаду всех пунктов пересечения границы". "На основании собранных материалов и данных с мест мы пришли к выводу, что неконтролируемый приток товаров с Украины, которые импортируются из-за открытия границы ЕС, угрожает рентабельности сельскохозяйственной, перерабатывающей и других отраслей страны".ЕК все это игнорирует, лишь призывая к соблюдению своих рекомендаций. Это крайне опасно. Отношения с Варшавой продолжат обостряться, как показали недавние события. А еврочиновники, пытаясь угодить киевскому режиму, смогли в считаные месяцы настроить против Украины некогда наиболее рьяного ее союзника.

https://ria.ru/20231108/ukraina-1907911782.html

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в мире, украина, польша, дональд туск, еврокомиссия, евросоюз, андрей садовой