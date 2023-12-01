https://ria.ru/20231201/ukraina-1912872067.html

Такого предательства Киев не ждал. У Украины появился новый враг

Такого предательства Киев не ждал. У Украины появился новый враг - РИА Новости, 01.12.2023

Такого предательства Киев не ждал. У Украины появился новый враг

Верховная рада просит польский сейм вспомнить о дружбе народов, мэр Львова Андрей Садовой призывает соседей вернуться к реальности, Зеленский надеется на... РИА Новости, 01.12.2023

2023-12-01T08:00

2023-12-01T08:00

2023-12-01T08:03

украина

польша

политика

владимир зеленский

евросоюз

урсула фон дер ляйен

андрей садовой

верховная рада украины

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Верховная рада просит польский сейм вспомнить о дружбе народов, мэр Львова Андрей Садовой призывает соседей вернуться к реальности, Зеленский надеется на благоразумие Варшавы. Почему блокада польскими дальнобойщиками четырех пограничных переходов так взволновала киевские власти — в материале РИА Новости.Люди гибнутПротестующие обещали не мешать провозу гуманитарных и военных грузов, но в Киеве сообщают, что на границе задерживают топливо, дроны, тепловизоры, медикаменты. Прямые убытки превысили 400 миллионов евро, утверждает заместитель президента Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин.На польской стороне застряли больше двух тысяч большегрузов, на украинской — не меньше 800. В очереди уже скончались два водителя. Обстановка тяжелая, нервная.Но пикетчиков в ЕС поддерживают. К акции присоединились польские фермеры. По информации Bloomberg, члены Международного союза автомобильного транспорта, отраслевой группы из Венгрии, Польши, Словакии, Чехии и Литвы обратились с письмом к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой пересмотреть соглашение с Киевом о либерализации перевозок. Срок договора истекает в июне 2024-го.В Министерстве инфраструктуры Украины разработали процедуру эвакуации. Чтобы воспользоваться государственной помощью, достаточно заполнить специальную анкету. Правда, грузовик придется оставить.Варшава молчитВерховная рада обратилась к парламенту Польши. Депутаты выразили надежду на продолжение плодотворного сотрудничества и снятие блокады. "Блокирование движения товаров через границу неизбежно приведет к ухудшению и так сложной социально-экономической ситуации в Украине, усложнит возможности восстановления экономики нашей страны", — подчеркивают авторы документа.Зеленский связал ситуацию на границе с "некоторыми политическими шагами" Варшавы. Но торопиться с принятием решений не следует. "Думаю, нам нужно дать немного времени нашим соседям. Все потеплеет", — уверен он.А вот мэр Львова Андрей Садовой ждать не желает. "Наши польские друзья должны вернуться к реальности. Весь ваш гигантский вклад в победу Украины отрицается группой маргиналов, блокирующих гуманитарные поставки стране, уже второй год защищающей свою независимость и безопасность Европы. Имеет ли Польша мужество, политическую волю и гражданские инструменты прекратить эту позорную блокаду Украины? Цена слишком высокая", — разглагольствует он.Разумеется, нашли и "русский след". Дело в том, что блокаду организовал некий "Комитет защиты перевозчиков и работодателей в сфере транспорта", о котором до сентября никто не слышал. В нем — несколько польских компаний. Одну из них возглавляет Рафал Меклер — глава люблинского центра "Конфедерации", ультраправой партии, отличающейся радикально антиукраинской риторикой и симпатиями к Москве. В парламенте блокаду поддерживают только конфедераты.Президент Ассоциации транспорта и логистики Польши Мацей Вронский занимает взвешенную позицию. "Мы понимаем протестующих. Мы знаем, что проблема существует, ее нельзя заметать под ковер. Другое дело — время и форма протеста. Это можно обсуждать", — сказал он в эфире радиостанции RMF FM.Граница на замкеУ поляков вполне конкретные требования, которые Киев даже не собирается рассматривать всерьез. Как минимум хотят, чтобы украинских перевозчиков лишили льгот на транзит товаров по ЕС, а европейцам выделили специальные очереди на границе.Украинский политолог Алексей Якубин в интервью напомнил, что отношения Киева с Западом ассиметричные. "Мы партнеры, а не союзники. Страны Евросоюза и НАТО сотрудничают с нами до тех пор, пока это им выгодно. В частности, по этой причине никто не собирается давать никаких гарантий, тем более в сфере безопасности. Так было и раньше, но сейчас это особенно заметно. В том числе нельзя назвать союзническим поведение Польши", — объяснил он.Киевский политический аналитик Дмитрий Спивак отметил, что косвенные убытки от блокады достигают миллиарда евро. "Даже если немедленно открыть дорогу, деньги не вернуть. При этом Великобритания обещала дать всего 400 миллионов, чтобы мы решили проблему с выплатой пенсий", — привел наглядный пример эксперт.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что Киев поплатился за собственную жадность. "Евросоюз фактически уравнял украинских дальнобойщиков с европейскими. И они принялись сбивать цены для захвата рынка. Естественно, это не понравилось полякам, которые считаются главными перевозчиками в ЕС", — указал он в беседе с РИА Новости.По его мнению, вопрос придется решать на уровне Еврокомиссии. Но на это уйдет немало времени, и Киев понесет большие убытки.

https://ria.ru/20231108/ukraina-1907911782.html

https://ria.ru/20231111/ukraina-1908388362.html

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украина, польша, политика, владимир зеленский, евросоюз, урсула фон дер ляйен, андрей садовой, верховная рада украины, дальнобойщики, протесты