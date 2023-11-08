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Украину взяли за горло. Важный союзник нанес по Киеву тяжелый удар - РИА Новости, 08.11.2023
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08:00 08.11.2023 (обновлено: 08:03 08.11.2023)
https://ria.ru/20231108/ukraina-1907911782.html
Украину взяли за горло. Важный союзник нанес по Киеву тяжелый удар
Украину взяли за горло. Важный союзник нанес по Киеву тяжелый удар - РИА Новости, 08.11.2023
Украину взяли за горло. Важный союзник нанес по Киеву тяжелый удар
Между Варшавой и Киевом очередной скандал: в понедельник польские дальнобойщики перекрыли границу с Украиной. Пропускают только автобусы, гуманитарные грузы,... РИА Новости, 08.11.2023
2023-11-08T08:00
2023-11-08T08:03
киев
россия
варшава
александр дудчак
сергей деркач
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Между Варшавой и Киевом очередной скандал: в понедельник польские дальнобойщики перекрыли границу с Украиной. Пропускают только автобусы, гуманитарные грузы, скоропортящиеся продукты и цистерны с горючим. Чем возмущены активисты и чего добиваются — в материале РИА Новости.На границе грузовикПропускные пункты Ягодин — Дорогуск, Рава-Русская — Хребенне, Краковец — Корчова заблокированы. Дальнобойщики собираются продолжать акцию до 3 декабря, а если их не услышат, то и дольше.Поляки объясняют: украинцы сбивают цены на перевозку грузов. И требуют, чтобы Евросоюз отменил для них транспортный "безвиз". В Варшаве давно были этим недовольны, даже собирались судиться с Еврокомиссией.Также дальнобойщики хотят, чтобы украинцам усложнили оформление сертификатов о техосмотре грузовиков и создали для них отдельную очередь на пунктах пропуска.Польша — основный логистический центр для Украины. Товары идут в том числе в Германию, Францию, страны Балтии. И эта акция на границе — серьезная неприятность для Киева.Надо сказать, что на пропускных пунктах сложилась почти катастрофическая ситуация еще до блокады. По словам представителя Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Игоря Матвийчука, в очереди стоит около 15 тысяч машин. При этом, например, КПП "Ягодин" за сутки способен пропустить в лучшем случае 800 грузовиков. Некоторые украинские СМИ попытались объяснить кризис оживлением национальной экономики, но Матвийчук указал, что у людей просто нет других вариантов: самолеты не летают, порты не действуют, железная дорога перегружена.Рыночная экономикаВ "Укравтопроме" признают, что их дальнобойщики готовы работать за меньшие деньги, чем поляки. В результате цены падают. К примеру, в 2021-м одна фура от Киева до Варшавы стоила четыре тысячи евро, теперь — около тысячи. А грузопоток значительно вырос. На Украину отправляют топливо, гуманитарную помощь, продукты. Забирают оттуда главным образом зерно. Раньше поляки контролировали 35 процентов перевозок, сейчас — порядка десяти. Без льгот Евросоюза такого, конечно, не было бы.Впрочем, в Киеве подозревают, что протесты вызваны не только украинским демпингом, но и политическими амбициями польской партии "Право и справедливость", проигравшей парламентские выборы после десяти лет правления. Это якобы попытка создать новому правительству дополнительные проблемы.Как заявил замминистра Украины по развитию инфраструктуры Сергей Деркач, Киев всегда готов к компромиссам, но в данном случае требования кажутся ему нереалистичными. "Если бы мы согласились, границу бы перекрыли с другой стороны", — сказал его предшественник Виктор Довгань.Националистическая конкуренцияЭксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов считает, что проблемы с дальнобойщиками — продолжение зернового конфликта. И то и другое, по его мнению, связано с тем, что поляки привыкли относиться к украинцам как к людям второго сорта. "Так было столетиями", — подчеркивает он.Конечно, Варшава поддерживает Киев в борьбе с главным врагом — Россией. Однако постепенно экономика вытесняет политику. "Кошелек побеждает высокие идеалы. Украинцам, скорее всего, придется принять требования дальнобойщиков, потому что альтернативы нет. И это только начало, желающих заработать на Украине будет все больше, и не только в Польше", — полагает Денисов.Политолог Александр Дудчак винит во всем Киев. "Украинцы поверили, что стали "любимой женой" Запада, но ситуация меняется. Льготы им дали, чтобы спасти экономику страны, а они воспользовались этим для захвата европейского рынка. Естественно, поляки возмущены", — говорит он.Жадность и наглость Киева медленно, но неуклонно портит отношения с ЕС. Совершенно ясно: нынешний скандал с дальнобойщиками — далеко не последний.
https://ria.ru/20231016/polsha-1903064365.html
https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html
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киев, россия, варшава, александр дудчак, сергей деркач
Киев, Россия, Варшава, Александр Дудчак, Сергей Деркач
Украину взяли за горло. Важный союзник нанес по Киеву тяжелый удар

Польские дальнобойщики продолжают протесты на украинской границе

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме
Владимир Зеленский во время встречи с Джо Байденом в Белом доме - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Между Варшавой и Киевом очередной скандал: в понедельник польские дальнобойщики перекрыли границу с Украиной. Пропускают только автобусы, гуманитарные грузы, скоропортящиеся продукты и цистерны с горючим. Чем возмущены активисты и чего добиваются — в материале РИА Новости.

На границе грузовик

Пропускные пункты Ягодин — Дорогуск, Рава-Русская — Хребенне, Краковец — Корчова заблокированы. Дальнобойщики собираются продолжать акцию до 3 декабря, а если их не услышат, то и дольше.
© AP Photo / Roman BalukАвтомобили на украинской границе
Автомобили на украинской границе - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Roman Baluk
Автомобили на украинской границе
Поляки объясняют: украинцы сбивают цены на перевозку грузов. И требуют, чтобы Евросоюз отменил для них транспортный "безвиз". В Варшаве давно были этим недовольны, даже собирались судиться с Еврокомиссией.
Также дальнобойщики хотят, чтобы украинцам усложнили оформление сертификатов о техосмотре грузовиков и создали для них отдельную очередь на пунктах пропуска.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАвтомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине
Автомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Автомобиль на пограничном пункте пропуска на Украине
Польша — основный логистический центр для Украины. Товары идут в том числе в Германию, Францию, страны Балтии. И эта акция на границе — серьезная неприятность для Киева.
Надо сказать, что на пропускных пунктах сложилась почти катастрофическая ситуация еще до блокады. По словам представителя Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Игоря Матвийчука, в очереди стоит около 15 тысяч машин. При этом, например, КПП "Ягодин" за сутки способен пропустить в лучшем случае 800 грузовиков. Некоторые украинские СМИ попытались объяснить кризис оживлением национальной экономики, но Матвийчук указал, что у людей просто нет других вариантов: самолеты не летают, порты не действуют, железная дорога перегружена.
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Рыночная экономика

В "Укравтопроме" признают, что их дальнобойщики готовы работать за меньшие деньги, чем поляки. В результате цены падают. К примеру, в 2021-м одна фура от Киева до Варшавы стоила четыре тысячи евро, теперь — около тысячи. А грузопоток значительно вырос. На Украину отправляют топливо, гуманитарную помощь, продукты. Забирают оттуда главным образом зерно. Раньше поляки контролировали 35 процентов перевозок, сейчас — порядка десяти. Без льгот Евросоюза такого, конечно, не было бы.
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкАвтомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта Васильевка в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Автомобили в очереди у контрольно-пропускного пункта "Васильевка" в Запорожской области
Впрочем, в Киеве подозревают, что протесты вызваны не только украинским демпингом, но и политическими амбициями польской партии "Право и справедливость", проигравшей парламентские выборы после десяти лет правления. Это якобы попытка создать новому правительству дополнительные проблемы.
Как заявил замминистра Украины по развитию инфраструктуры Сергей Деркач, Киев всегда готов к компромиссам, но в данном случае требования кажутся ему нереалистичными. "Если бы мы согласились, границу бы перекрыли с другой стороны", — сказал его предшественник Виктор Довгань.
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Националистическая конкуренция

Эксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов считает, что проблемы с дальнобойщиками — продолжение зернового конфликта. И то и другое, по его мнению, связано с тем, что поляки привыкли относиться к украинцам как к людям второго сорта. "Так было столетиями", — подчеркивает он.
Конечно, Варшава поддерживает Киев в борьбе с главным врагом — Россией. Однако постепенно экономика вытесняет политику. "Кошелек побеждает высокие идеалы. Украинцам, скорее всего, придется принять требования дальнобойщиков, потому что альтернативы нет. И это только начало, желающих заработать на Украине будет все больше, и не только в Польше", — полагает Денисов.
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи во Львове
Политолог Александр Дудчак винит во всем Киев. "Украинцы поверили, что стали "любимой женой" Запада, но ситуация меняется. Льготы им дали, чтобы спасти экономику страны, а они воспользовались этим для захвата европейского рынка. Естественно, поляки возмущены", — говорит он.
Жадность и наглость Киева медленно, но неуклонно портит отношения с ЕС. Совершенно ясно: нынешний скандал с дальнобойщиками — далеко не последний.
 
КиевРоссияВаршаваАлександр ДудчакСергей Деркач
 
 
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