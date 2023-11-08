https://ria.ru/20231108/ukraina-1907911782.html

Украину взяли за горло. Важный союзник нанес по Киеву тяжелый удар

Украину взяли за горло. Важный союзник нанес по Киеву тяжелый удар - РИА Новости, 08.11.2023

Украину взяли за горло. Важный союзник нанес по Киеву тяжелый удар

Между Варшавой и Киевом очередной скандал: в понедельник польские дальнобойщики перекрыли границу с Украиной. Пропускают только автобусы, гуманитарные грузы,... РИА Новости, 08.11.2023

2023-11-08T08:00

2023-11-08T08:00

2023-11-08T08:03

киев

россия

варшава

александр дудчак

сергей деркач

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Между Варшавой и Киевом очередной скандал: в понедельник польские дальнобойщики перекрыли границу с Украиной. Пропускают только автобусы, гуманитарные грузы, скоропортящиеся продукты и цистерны с горючим. Чем возмущены активисты и чего добиваются — в материале РИА Новости.На границе грузовикПропускные пункты Ягодин — Дорогуск, Рава-Русская — Хребенне, Краковец — Корчова заблокированы. Дальнобойщики собираются продолжать акцию до 3 декабря, а если их не услышат, то и дольше.Поляки объясняют: украинцы сбивают цены на перевозку грузов. И требуют, чтобы Евросоюз отменил для них транспортный "безвиз". В Варшаве давно были этим недовольны, даже собирались судиться с Еврокомиссией.Также дальнобойщики хотят, чтобы украинцам усложнили оформление сертификатов о техосмотре грузовиков и создали для них отдельную очередь на пунктах пропуска.Польша — основный логистический центр для Украины. Товары идут в том числе в Германию, Францию, страны Балтии. И эта акция на границе — серьезная неприятность для Киева.Надо сказать, что на пропускных пунктах сложилась почти катастрофическая ситуация еще до блокады. По словам представителя Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Игоря Матвийчука, в очереди стоит около 15 тысяч машин. При этом, например, КПП "Ягодин" за сутки способен пропустить в лучшем случае 800 грузовиков. Некоторые украинские СМИ попытались объяснить кризис оживлением национальной экономики, но Матвийчук указал, что у людей просто нет других вариантов: самолеты не летают, порты не действуют, железная дорога перегружена.Рыночная экономикаВ "Укравтопроме" признают, что их дальнобойщики готовы работать за меньшие деньги, чем поляки. В результате цены падают. К примеру, в 2021-м одна фура от Киева до Варшавы стоила четыре тысячи евро, теперь — около тысячи. А грузопоток значительно вырос. На Украину отправляют топливо, гуманитарную помощь, продукты. Забирают оттуда главным образом зерно. Раньше поляки контролировали 35 процентов перевозок, сейчас — порядка десяти. Без льгот Евросоюза такого, конечно, не было бы.Впрочем, в Киеве подозревают, что протесты вызваны не только украинским демпингом, но и политическими амбициями польской партии "Право и справедливость", проигравшей парламентские выборы после десяти лет правления. Это якобы попытка создать новому правительству дополнительные проблемы.Как заявил замминистра Украины по развитию инфраструктуры Сергей Деркач, Киев всегда готов к компромиссам, но в данном случае требования кажутся ему нереалистичными. "Если бы мы согласились, границу бы перекрыли с другой стороны", — сказал его предшественник Виктор Довгань.Националистическая конкуренцияЭксперт Финансовой академии при правительстве России Денис Денисов считает, что проблемы с дальнобойщиками — продолжение зернового конфликта. И то и другое, по его мнению, связано с тем, что поляки привыкли относиться к украинцам как к людям второго сорта. "Так было столетиями", — подчеркивает он.Конечно, Варшава поддерживает Киев в борьбе с главным врагом — Россией. Однако постепенно экономика вытесняет политику. "Кошелек побеждает высокие идеалы. Украинцам, скорее всего, придется принять требования дальнобойщиков, потому что альтернативы нет. И это только начало, желающих заработать на Украине будет все больше, и не только в Польше", — полагает Денисов.Политолог Александр Дудчак винит во всем Киев. "Украинцы поверили, что стали "любимой женой" Запада, но ситуация меняется. Льготы им дали, чтобы спасти экономику страны, а они воспользовались этим для захвата европейского рынка. Естественно, поляки возмущены", — говорит он.Жадность и наглость Киева медленно, но неуклонно портит отношения с ЕС. Совершенно ясно: нынешний скандал с дальнобойщиками — далеко не последний.

https://ria.ru/20231016/polsha-1903064365.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897812339.html

киев

россия

варшава

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киев, россия, варшава, александр дудчак, сергей деркач