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Беспорядки в Варшаве в среду устроили хулиганы, заявил премьер

Беспорядки в Варшаве в среду устроили хулиганы, заявил премьер - РИА Новости, 07.03.2024

Беспорядки в Варшаве в среду устроили хулиганы, заявил премьер

Беспорядки в среду в Варшаве устроили не протестующие фермеры, а хулиганы, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск перед вылетом в Бухарест. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T10:27

2024-03-07T10:27

2024-03-07T10:27

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ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Беспорядки в среду в Варшаве устроили не протестующие фермеры, а хулиганы, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск перед вылетом в Бухарест. В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания Канцелярии премьер-министра протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, несколько полицейских были ранены. "Здесь особо нечего комментировать. Все видели, что делалось в Варшаве. Были протестующие фермеры, был деятели "Солидарности" и также были личности, которые из политических либо других соображений допускали акты насилия в отношении служб правопорядка. Достаточно типичный, грустный, а для некоторых, например, для раненых полицейских, драматический ход событий, но достаточно типичный. Так очень часто выглядят протесты, к которым присоединяются те, кто имеет иные цели", - сказал Туск. Он уточнил, что запланированная ранее его субботняя встреча с фермерами остается в силе. "Я не буду разговаривать с хулиганами, а буду разговаривать с фермерами. Те, кто нарушали закон во время манифестации, те, которые довели до таких драматических последствий, как хотя бы тяжело раненый полицейский, которого ударили камнем, будут отвечать по закону. Я не считаю их протестующими фермерами, а только как нарушителей закона", - сказал премьер. Акции протеста фермеров проходит в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

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в мире, варшава, польша, дональд туск