https://ria.ru/20240307/besporyadki-1931643633.html
Беспорядки в Варшаве в среду устроили хулиганы, заявил премьер
Беспорядки в Варшаве в среду устроили хулиганы, заявил премьер - РИА Новости, 07.03.2024
Беспорядки в Варшаве в среду устроили хулиганы, заявил премьер
Беспорядки в среду в Варшаве устроили не протестующие фермеры, а хулиганы, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск перед вылетом в Бухарест. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T10:27
2024-03-07T10:27
2024-03-07T10:27
в мире
варшава
польша
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931554721_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fe0f76f5d772f5aa4c9ee06475edfab7.jpg
ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Беспорядки в среду в Варшаве устроили не протестующие фермеры, а хулиганы, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск перед вылетом в Бухарест. В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания Канцелярии премьер-министра протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, несколько полицейских были ранены. "Здесь особо нечего комментировать. Все видели, что делалось в Варшаве. Были протестующие фермеры, был деятели "Солидарности" и также были личности, которые из политических либо других соображений допускали акты насилия в отношении служб правопорядка. Достаточно типичный, грустный, а для некоторых, например, для раненых полицейских, драматический ход событий, но достаточно типичный. Так очень часто выглядят протесты, к которым присоединяются те, кто имеет иные цели", - сказал Туск. Он уточнил, что запланированная ранее его субботняя встреча с фермерами остается в силе. "Я не буду разговаривать с хулиганами, а буду разговаривать с фермерами. Те, кто нарушали закон во время манифестации, те, которые довели до таких драматических последствий, как хотя бы тяжело раненый полицейский, которого ударили камнем, будут отвечать по закону. Я не считаю их протестующими фермерами, а только как нарушителей закона", - сказал премьер. Акции протеста фермеров проходит в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
варшава
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931554721_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_02ea9c8d893b56e0a7032b1859bc7c08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, польша, дональд туск
В мире, Варшава, Польша, Дональд Туск
Беспорядки в Варшаве в среду устроили хулиганы, заявил премьер
Туск: беспорядки в Варшаве в среду устроили не протестующие фермеры, а хулиганы
ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Беспорядки в среду в Варшаве устроили не протестующие фермеры, а хулиганы, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск перед вылетом в Бухарест.
В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания Канцелярии премьер-министра протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, несколько полицейских были ранены.
Польский бунт, осмысленный и антиукраинский
"Здесь особо нечего комментировать. Все видели, что делалось в Варшаве. Были протестующие фермеры, был деятели "Солидарности" и также были личности, которые из политических либо других соображений допускали акты насилия в отношении служб правопорядка. Достаточно типичный, грустный, а для некоторых, например, для раненых полицейских, драматический ход событий, но достаточно типичный. Так очень часто выглядят протесты, к которым присоединяются те, кто имеет иные цели", - сказал Туск.
Он уточнил, что запланированная ранее его субботняя встреча с фермерами остается в силе. "Я не буду разговаривать с хулиганами, а буду разговаривать с фермерами. Те, кто нарушали закон во время манифестации, те, которые довели до таких драматических последствий, как хотя бы тяжело раненый полицейский, которого ударили камнем, будут отвечать по закону. Я не считаю их протестующими фермерами, а только как нарушителей закона", - сказал премьер.
Акции протеста фермеров проходит в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины
и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Пора платить. Что Европа уготовила Украине