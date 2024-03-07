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В Праге протестующие фермеры рассыпали навоз на набережной
В Праге протестующие фермеры рассыпали навоз на набережной - РИА Новости, 07.03.2024
В Праге протестующие фермеры рассыпали навоз на набережной
Чешские фермеры, протестующие против недостаточных мер государства по поддержке сельского хозяйства, рассыпали навоз на набережной Эдварда Бенеша в Праге,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T09:41
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Чешские фермеры, протестующие против недостаточных мер государства по поддержке сельского хозяйства, рассыпали навоз на набережной Эдварда Бенеша в Праге, осложнив движение транспорта, сообщила в четверг полиция Чехии в соцсети Х."Фермеры рассыпали навоз на набережной Эдварда Бенеша и осложнили этим движение городского общественного транспорта. Ситуация также осложняет движение личного транспорта", - говорится в сообщении правоохранителей.Полиция работает над устранением затруднений на дороге и призвала водителей выбирать альтернативные маршруты.Позднее правоохранители сообщили, что задержали водителя, который привез навоз. Его подозревают в совершении нескольких правонарушений. Каких именно – не указывается.Ранее новостное издание Idnes сообщало, что чешские фермеры в четверг привезут в Прагу несколько сотен тракторов и иной сельхозтехники со всех концов страны в знак протеста против нежелания властей удовлетворить их требования о поддержке сельского хозяйства в республике.Среди уже заявленных требований фермеров - поддержка занятости в сельской местности, возвращение прежнего уровня налога на землю, поддержка животноводческих хозяйств, активная защита интересов чешских аграриев в связи с торговым соглашением ЕС с Украиной, а также корректировка "зеленого соглашения" ЕС (Green Deal).
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в мире, прага, чехия
В Праге протестующие фермеры рассыпали навоз на набережной
Протестующие фермеры рассыпали навоз на набережной Эдварда Бенеша в Праге
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости.
Чешские фермеры, протестующие против недостаточных мер государства по поддержке сельского хозяйства, рассыпали навоз на набережной Эдварда Бенеша в Праге, осложнив движение транспорта, сообщила в четверг полиция Чехии в соцсети Х
.
"Фермеры рассыпали навоз на набережной Эдварда Бенеша и осложнили этим движение городского общественного транспорта. Ситуация также осложняет движение личного транспорта", - говорится в сообщении правоохранителей.
В Польше протестующие фермеры начали забрасывать полицию брусчаткой
Полиция работает над устранением затруднений на дороге и призвала водителей выбирать альтернативные маршруты.
Позднее правоохранители сообщили, что задержали водителя, который привез навоз. Его подозревают в совершении нескольких правонарушений. Каких именно – не указывается.
Ранее новостное издание Idnes сообщало, что чешские фермеры в четверг привезут в Прагу несколько сотен тракторов и иной сельхозтехники со всех концов страны в знак протеста против нежелания властей удовлетворить их требования о поддержке сельского хозяйства в республике.
Среди уже заявленных требований фермеров - поддержка занятости в сельской местности, возвращение прежнего уровня налога на землю, поддержка животноводческих хозяйств, активная защита интересов чешских аграриев в связи с торговым соглашением ЕС
с Украиной
, а также корректировка "зеленого соглашения" ЕС (Green Deal).
Подсчитан объем производства мяса и зерна в странах, где протестуют фермеры