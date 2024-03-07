https://ria.ru/20240307/protesty-1931637802.html

В Праге протестующие фермеры рассыпали навоз на набережной

В Праге протестующие фермеры рассыпали навоз на набережной - РИА Новости, 07.03.2024

В Праге протестующие фермеры рассыпали навоз на набережной

Чешские фермеры, протестующие против недостаточных мер государства по поддержке сельского хозяйства, рассыпали навоз на набережной Эдварда Бенеша в Праге,... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T09:41

2024-03-07T09:41

2024-03-07T09:42

в мире

прага

чехия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931712488_0:122:3071:1849_1920x0_80_0_0_809183f9b985fa38cb1232737d9045ec.jpg

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Чешские фермеры, протестующие против недостаточных мер государства по поддержке сельского хозяйства, рассыпали навоз на набережной Эдварда Бенеша в Праге, осложнив движение транспорта, сообщила в четверг полиция Чехии в соцсети Х."Фермеры рассыпали навоз на набережной Эдварда Бенеша и осложнили этим движение городского общественного транспорта. Ситуация также осложняет движение личного транспорта", - говорится в сообщении правоохранителей.Полиция работает над устранением затруднений на дороге и призвала водителей выбирать альтернативные маршруты.Позднее правоохранители сообщили, что задержали водителя, который привез навоз. Его подозревают в совершении нескольких правонарушений. Каких именно – не указывается.Ранее новостное издание Idnes сообщало, что чешские фермеры в четверг привезут в Прагу несколько сотен тракторов и иной сельхозтехники со всех концов страны в знак протеста против нежелания властей удовлетворить их требования о поддержке сельского хозяйства в республике.Среди уже заявленных требований фермеров - поддержка занятости в сельской местности, возвращение прежнего уровня налога на землю, поддержка животноводческих хозяйств, активная защита интересов чешских аграриев в связи с торговым соглашением ЕС с Украиной, а также корректировка "зеленого соглашения" ЕС (Green Deal).

https://ria.ru/20240306/protest-1931517280.html

https://ria.ru/20240208/protesty-1926051073.html

прага

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, прага, чехия