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В Польше протестующие фермеры начали забрасывать полицию брусчаткой
В Польше протестующие фермеры начали забрасывать полицию брусчаткой - РИА Новости, 06.03.2024
В Польше протестующие фермеры начали забрасывать полицию брусчаткой
Фермеры, протестующие в Варшаве, разбирают брусчатку и бросают в полицейских, передает телеканал Polsat. РИА Новости, 06.03.2024
2024-03-06T16:44
2024-03-06T16:44
2024-03-06T17:42
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ВАРШАВА, 6 мар — РИА Новости. Фермеры, протестующие в Варшаве, разбирают брусчатку и бросают в полицейских, передает телеканал Polsat. "Группа протестующих начала разбирать булыжный тротуар и бросать камни в сторону полиции", — говорится в сообщении. Масштабная акция протеста проходит в центре польской столицы. Колонна фермеров прошла от канцелярии премьера к сейму. Затем несколько активистов проникли и в здание сейма, где идет заседание.В комендатуре полиции Варшавы заявили, что протестующие пытались перебраться через ограждение у здания сейма, но стражи порядка пресекли эти попытки.В столкновениях несколько полицейских получили ранения. Задержаны не менее десяти человек, добавили в комендатуре.С 9 февраля польские фермеры проводят акции протеста по всей стране. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. На прошлой неделе состоялся организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".Основные требования протестующих — прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
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в мире, польша, украина
В Польше протестующие фермеры начали забрасывать полицию брусчаткой
В Варшаве протестующие фермеры начали разбирать брусчатку и забрасывать полицию
ВАРШАВА, 6 мар — РИА Новости.
Фермеры, протестующие в Варшаве, разбирают брусчатку и бросают в полицейских, передает телеканал Polsat
.
"Группа протестующих начала разбирать булыжный тротуар и бросать камни в сторону полиции", — говорится в сообщении.
Масштабная акция протеста проходит в центре польской столицы. Колонна фермеров прошла от канцелярии премьера к сейму. Затем несколько активистов проникли и в здание сейма, где идет заседание.
В комендатуре полиции Варшавы заявили, что протестующие пытались перебраться через ограждение у здания сейма, но стражи порядка пресекли эти попытки.
В столкновениях несколько полицейских получили ранения. Задержаны не менее десяти человек, добавили в комендатуре.
С 9 февраля польские фермеры проводят акции протеста по всей стране. Они перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной
, несколько раз высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. На прошлой неделе состоялся организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".
Основные требования протестующих — прекращение ввоза в Польшу
сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Польский бунт, осмысленный и антиукраинский