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"Вы аморальны": Зеленский набросился на поляков - РИА Новости, 04.03.2024
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00:25 04.03.2024 (обновлено: 08:58 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899437.html
"Вы аморальны": Зеленский набросился на поляков
"Вы аморальны": Зеленский набросился на поляков - РИА Новости, 04.03.2024
"Вы аморальны": Зеленский набросился на поляков
Ситуация на границе между Украиной и Польшей вышла за пределы морали, с таким обвинением в адрес польских протестующих выступил Владимир Зеленский в своем... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T00:25
2024-03-04T08:58
в мире
украина
польша
киев
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ситуация на границе между Украиной и Польшей вышла за пределы морали, с таким обвинением в адрес польских протестующих выступил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении."Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали", — заявил он.Зеленский также осудил использование конфликта между двумя странами во внутриполитической борьбе в Польше.Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, а также высыпая зерно из фур и железнодорожных вагонов.Отношения между двумя странами существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240303/vsu-1930883767.html
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в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)
"Вы аморальны": Зеленский набросился на поляков

Зеленский: ситуация на границе Украины и Польши вышла за пределы морали

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ситуация на границе между Украиной и Польшей вышла за пределы морали, с таким обвинением в адрес польских протестующих выступил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
«
"Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали", — заявил он.
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Зеленский также осудил использование конфликта между двумя странами во внутриполитической борьбе в Польше.
Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, а также высыпая зерно из фур и железнодорожных вагонов.
Отношения между двумя странами существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
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В миреУкраинаПольшаКиевВладимир ЗеленскийЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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