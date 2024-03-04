https://ria.ru/20240304/zelenskiy-1930899437.html

"Вы аморальны": Зеленский набросился на поляков

"Вы аморальны": Зеленский набросился на поляков - РИА Новости, 04.03.2024

"Вы аморальны": Зеленский набросился на поляков

Ситуация на границе между Украиной и Польшей вышла за пределы морали, с таким обвинением в адрес польских протестующих выступил Владимир Зеленский в своем... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T00:25

2024-03-04T00:25

2024-03-04T08:58

в мире

украина

польша

киев

владимир зеленский

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926571_0:46:3071:1773_1920x0_80_0_0_95abf164ea3af43e83428994526a3a95.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ситуация на границе между Украиной и Польшей вышла за пределы морали, с таким обвинением в адрес польских протестующих выступил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении."Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали", — заявил он.Зеленский также осудил использование конфликта между двумя странами во внутриполитической борьбе в Польше.Польские фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, а также высыпая зерно из фур и железнодорожных вагонов.Отношения между двумя странами существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240303/vsu-1930883767.html

https://ria.ru/20240303/ukraina-1930870881.html

украина

польша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, киев, владимир зеленский, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)