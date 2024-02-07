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Массовые ДТП в России в 2024 году

Массовые ДТП в России в 2024 году - РИА Новости, 07.02.2024

Массовые ДТП в России в 2024 году

7 февраля несколько массовых ДТП произошло на автодорогах в Подмосковье из-за мощного снегопада. РИА Новости, 07.02.2024

2024-02-07T17:44

2024-02-07T17:44

2024-02-07T17:44

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россия

дтп

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7 февраля несколько массовых ДТП произошло на автодорогах в Подмосковье из-за мощного снегопада.На трассе М-8 "Холмогоры" в городском округе Пушкино Московской области произошла крупная авария. Столкнулись 22 автомобиля, травмы получили четыре человека. Движение по дороге перекрыли.На 86-м километре трассы М-4 "Дон" возле города Ступино Подмосковья в попутном направлении столкнулись 29 автомобилей. Как сообщил представитель экстренных служб, в ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.1 февраля на 78-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень Богдановичского района Свердловской столкнулись девять машин, из них пять грузовые. Движение транспорта было временно перекрыто в оба направления. В результате ДТП пострадали три человека.16 января на 953-м километре автодороги М-7 "Волга" в Мамадышском районе Татарстана произошло ДТП, участниками которого стали 11 автомобилей. ДТП вызвало серьезные проблемы с движением на трассе, образовался затор. 16 января на федеральной дороге М-5 "Урал" в Самарской области произошло ДТП с участием 15 грузовых и легковых автомобилей. В результате массовой аварии были госпитализированы два человека. 10 января в Геленджике (Краснодарский край) на улице Новороссийской автокран потерял управление из-за отказа тормозов и спровоцировал массовую аварию с участием 14 автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека, 63-летний водитель автокрана был госпитализирован с травмами различной степени тяжести. 8 января на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом столкнулись более 60 грузовых и легковых авто. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один ребенок, еще 16 пострадали, из них пятеро детей. В ликвидации последствий ДТП участвовали более 60 специалистов и 27 единиц техники. 8 января на 121-м километре автомобильной дороги "Кемерово – Новокузнецк" в Кемеровской области столкнулись восемь машин. В результате ДТП пострадали два человека. 2 января на 270-м километре автодороги М-4 "Дон" Тульской области произошло ДТП с участием более 20 транспортных средств. Причиной стала плохая видимость на трассе из-за снегопада. Пострадавших в результате ДТП нет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, дтп