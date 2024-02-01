https://ria.ru/20240201/dtp-1924770670.html

Число пострадавших в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень выросло до трех

Число пострадавших в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень выросло до трех - РИА Новости, 01.02.2024

Число пострадавших в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень выросло до трех

Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень, где столкнулись девять машин, один из них госпитализирован, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.02.2024

2024-02-01T12:33

2024-02-01T12:33

2024-02-01T12:38

происшествия

екатеринбург

тюмень

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень, где столкнулись девять машин, один из них госпитализирован, сообщила пресс-служба свердловского Минздрава в Telegram-канале. Ранее ГИБДД по Свердловской области информировало, что в четверг на 78-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень Богдановичского района столкнулись девять машин, из них пять грузовые. Движение транспорта было перекрыто в оба направления. Предварительно, в аварии пострадали два человека, поясняли в ведомстве. "Оказана помощь двум пострадавшим, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Еще один пациент госпитализирован в районную больницу Богдановича", – говорится в сообщении. "На месте ДТП сохраняется угроза взрыва газового баллона, установленного в одном из автомобилей. В связи с этим специалисты территориального центра медицины катастроф совместно с сотрудниками МЧС продолжают дежурить на месте происшествия", – добавили в минздраве. Как отмечают в ГИБДД, участок трассы, где случилась авария, частично открыт, автоинспекторы организовали там реверсивное движение.

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

екатеринбург

тюмень

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, тюмень, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)