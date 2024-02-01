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Число пострадавших в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень выросло до трех - РИА Новости, 01.02.2024
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12:33 01.02.2024 (обновлено: 12:38 01.02.2024)
https://ria.ru/20240201/dtp-1924770670.html
Число пострадавших в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень выросло до трех
Число пострадавших в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень выросло до трех - РИА Новости, 01.02.2024
Число пострадавших в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень выросло до трех
Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень, где столкнулись девять машин, один из них госпитализирован, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.02.2024
2024-02-01T12:33
2024-02-01T12:38
происшествия
екатеринбург
тюмень
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень, где столкнулись девять машин, один из них госпитализирован, сообщила пресс-служба свердловского Минздрава в Telegram-канале. Ранее ГИБДД по Свердловской области информировало, что в четверг на 78-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень Богдановичского района столкнулись девять машин, из них пять грузовые. Движение транспорта было перекрыто в оба направления. Предварительно, в аварии пострадали два человека, поясняли в ведомстве. "Оказана помощь двум пострадавшим, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Еще один пациент госпитализирован в районную больницу Богдановича", – говорится в сообщении. "На месте ДТП сохраняется угроза взрыва газового баллона, установленного в одном из автомобилей. В связи с этим специалисты территориального центра медицины катастроф совместно с сотрудниками МЧС продолжают дежурить на месте происшествия", – добавили в минздраве. Как отмечают в ГИБДД, участок трассы, где случилась авария, частично открыт, автоинспекторы организовали там реверсивное движение.
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, тюмень, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Тюмень, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число пострадавших в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень выросло до трех

Минздрав заявил о 3 пострадавших в массовом ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень

© Фото : ГИБДД Свердловской области/TelegramДТП на 78 км федеральной автодороги "Екатеринбург - Тюмень" Богдановичского района в Свердловской области
ДТП на 78 км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень Богдановичского района в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
© Фото : ГИБДД Свердловской области/Telegram
ДТП на 78 км федеральной автодороги "Екатеринбург - Тюмень" Богдановичского района в Свердловской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев – РИА Новости. Три человека пострадали в массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень, где столкнулись девять машин, один из них госпитализирован, сообщила пресс-служба свердловского Минздрава в Telegram-канале.
Ранее ГИБДД по Свердловской области информировало, что в четверг на 78-м километре федеральной автодороги Екатеринбург – Тюмень Богдановичского района столкнулись девять машин, из них пять грузовые. Движение транспорта было перекрыто в оба направления. Предварительно, в аварии пострадали два человека, поясняли в ведомстве.
«
"Оказана помощь двум пострадавшим, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Еще один пациент госпитализирован в районную больницу Богдановича", – говорится в сообщении.
"На месте ДТП сохраняется угроза взрыва газового баллона, установленного в одном из автомобилей. В связи с этим специалисты территориального центра медицины катастроф совместно с сотрудниками МЧС продолжают дежурить на месте происшествия", – добавили в минздраве.
Как отмечают в ГИБДД, участок трассы, где случилась авария, частично открыт, автоинспекторы организовали там реверсивное движение.
На месте массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области
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ПроисшествияЕкатеринбургТюменьСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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