Рейтинг@Mail.ru
В Геленджике автокран спровоцировал массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 10.01.2024 (обновлено: 22:24 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/avariya-1920618842.html
В Геленджике автокран спровоцировал массовое ДТП, есть пострадавшие
В Геленджике автокран спровоцировал массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.01.2024
В Геленджике автокран спровоцировал массовое ДТП, есть пострадавшие
Три человека получили повреждения средней тяжести в массовом ДТП с автокраном и 14 автомобилями в Геленджике, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T21:12
2024-01-10T22:24
происшествия
геленджик
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920619419_0:20:1280:740_1920x0_80_0_0_60b1a9461d16d0abdb431a2ce90bc3b4.jpg
КРАСНОДАР, 10 янв — РИА Новости. Три человека получили повреждения средней тяжести в массовом ДТП с автокраном и 14 автомобилями в Геленджике, сообщили в пресс-службе администрации города."Ограничено движение по улице Новороссийской! В 18.45 на улице Новороссийской произошло ДТП. Автокран потерял управление из-за отказа тормозов и спровоцировал массовую аварию с участием 14 автомобилей", — говорится в сообщении.По словам оперативного дежурного по Геленджикскому гарнизону пожарной охраны МЧС России Романа Лаптева, автокран, скорее всего, по технической неисправности потерял управление и задел как припаркованные автомобили, так и транспорт, стоящий на светофоре."Три пострадавших в этом ДТП, пострадавшие средней тяжести, им оказана необходимая помощь, кареты скорой помощи отработали", - сообщает Лаптев в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале администрации города.Как добавил мэр Геленджика Алексей Богодистов, предварительной причиной аварии стала неисправность тормозной системы автомобильного крана. По его словам, проезжую часть в ближайшие часы откроют, сейчас коммунальщики помогают растаскивать пострадавшую технику и убирают мусор.В краевом ГУ МВД уточнили, что 63-летний водитель автокрана госпитализирован с травмами различной степени тяжести. В результате столкновения было повреждено шесть автомобилей.
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
геленджик
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920619419_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a6df4bbb79c1c439dfa2fa74f552e566.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Геленджик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Геленджике автокран спровоцировал массовое ДТП, есть пострадавшие

В Геленджике автокран спровоцировал ДТП с 14 машинами, пострадали три человека

© Администрация ГеленджикаДТП в Геленджике
ДТП в Геленджике
© Администрация Геленджика
ДТП в Геленджике
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 10 янв — РИА Новости. Три человека получили повреждения средней тяжести в массовом ДТП с автокраном и 14 автомобилями в Геленджике, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Ограничено движение по улице Новороссийской! В 18.45 на улице Новороссийской произошло ДТП. Автокран потерял управление из-за отказа тормозов и спровоцировал массовую аварию с участием 14 автомобилей", — говорится в сообщении.
По словам оперативного дежурного по Геленджикскому гарнизону пожарной охраны МЧС России Романа Лаптева, автокран, скорее всего, по технической неисправности потерял управление и задел как припаркованные автомобили, так и транспорт, стоящий на светофоре.
"Три пострадавших в этом ДТП, пострадавшие средней тяжести, им оказана необходимая помощь, кареты скорой помощи отработали", - сообщает Лаптев в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале администрации города.
Как добавил мэр Геленджика Алексей Богодистов, предварительной причиной аварии стала неисправность тормозной системы автомобильного крана. По его словам, проезжую часть в ближайшие часы откроют, сейчас коммунальщики помогают растаскивать пострадавшую технику и убирают мусор.
В краевом ГУ МВД уточнили, что 63-летний водитель автокрана госпитализирован с травмами различной степени тяжести. В результате столкновения было повреждено шесть автомобилей.
На месте массового ДТП на трассе М-11 в Новгородской области
Массовые ДТП в России в 2023-2024 годах
12 марта 2023, 15:32
 
ПроисшествияГеленджикРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала