https://ria.ru/20240110/avariya-1920618842.html

В Геленджике автокран спровоцировал массовое ДТП, есть пострадавшие

В Геленджике автокран спровоцировал массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.01.2024

В Геленджике автокран спровоцировал массовое ДТП, есть пострадавшие

Три человека получили повреждения средней тяжести в массовом ДТП с автокраном и 14 автомобилями в Геленджике, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T21:12

2024-01-10T21:12

2024-01-10T22:24

происшествия

геленджик

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920619419_0:20:1280:740_1920x0_80_0_0_60b1a9461d16d0abdb431a2ce90bc3b4.jpg

КРАСНОДАР, 10 янв — РИА Новости. Три человека получили повреждения средней тяжести в массовом ДТП с автокраном и 14 автомобилями в Геленджике, сообщили в пресс-службе администрации города."Ограничено движение по улице Новороссийской! В 18.45 на улице Новороссийской произошло ДТП. Автокран потерял управление из-за отказа тормозов и спровоцировал массовую аварию с участием 14 автомобилей", — говорится в сообщении.По словам оперативного дежурного по Геленджикскому гарнизону пожарной охраны МЧС России Романа Лаптева, автокран, скорее всего, по технической неисправности потерял управление и задел как припаркованные автомобили, так и транспорт, стоящий на светофоре."Три пострадавших в этом ДТП, пострадавшие средней тяжести, им оказана необходимая помощь, кареты скорой помощи отработали", - сообщает Лаптев в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале администрации города.Как добавил мэр Геленджика Алексей Богодистов, предварительной причиной аварии стала неисправность тормозной системы автомобильного крана. По его словам, проезжую часть в ближайшие часы откроют, сейчас коммунальщики помогают растаскивать пострадавшую технику и убирают мусор.В краевом ГУ МВД уточнили, что 63-летний водитель автокрана госпитализирован с травмами различной степени тяжести. В результате столкновения было повреждено шесть автомобилей.

https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html

геленджик

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)