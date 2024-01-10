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В Геленджике автокран спровоцировал массовое ДТП, есть пострадавшие
В Геленджике автокран спровоцировал массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 10.01.2024
В Геленджике автокран спровоцировал массовое ДТП, есть пострадавшие
Три человека получили повреждения средней тяжести в массовом ДТП с автокраном и 14 автомобилями в Геленджике, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T21:12
2024-01-10T21:12
2024-01-10T22:24
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КРАСНОДАР, 10 янв — РИА Новости. Три человека получили повреждения средней тяжести в массовом ДТП с автокраном и 14 автомобилями в Геленджике, сообщили в пресс-службе администрации города."Ограничено движение по улице Новороссийской! В 18.45 на улице Новороссийской произошло ДТП. Автокран потерял управление из-за отказа тормозов и спровоцировал массовую аварию с участием 14 автомобилей", — говорится в сообщении.По словам оперативного дежурного по Геленджикскому гарнизону пожарной охраны МЧС России Романа Лаптева, автокран, скорее всего, по технической неисправности потерял управление и задел как припаркованные автомобили, так и транспорт, стоящий на светофоре."Три пострадавших в этом ДТП, пострадавшие средней тяжести, им оказана необходимая помощь, кареты скорой помощи отработали", - сообщает Лаптев в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале администрации города.Как добавил мэр Геленджика Алексей Богодистов, предварительной причиной аварии стала неисправность тормозной системы автомобильного крана. По его словам, проезжую часть в ближайшие часы откроют, сейчас коммунальщики помогают растаскивать пострадавшую технику и убирают мусор.В краевом ГУ МВД уточнили, что 63-летний водитель автокрана госпитализирован с травмами различной степени тяжести. В результате столкновения было повреждено шесть автомобилей.
https://ria.ru/20230312/dtp-1857351781.html
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происшествия, геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Геленджик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Геленджике автокран спровоцировал массовое ДТП, есть пострадавшие
В Геленджике автокран спровоцировал ДТП с 14 машинами, пострадали три человека
КРАСНОДАР, 10 янв — РИА Новости.
Три человека получили повреждения средней тяжести в массовом ДТП с автокраном и 14 автомобилями в Геленджике, сообщили в пресс-службе
администрации города.
"Ограничено движение по улице Новороссийской! В 18.45 на улице Новороссийской произошло ДТП. Автокран потерял управление из-за отказа тормозов и спровоцировал массовую аварию с участием 14 автомобилей", — говорится в сообщении.
По словам оперативного дежурного по Геленджикскому гарнизону пожарной охраны МЧС России
Романа Лаптева, автокран, скорее всего, по технической неисправности потерял управление и задел как припаркованные автомобили, так и транспорт, стоящий на светофоре.
"Три пострадавших в этом ДТП, пострадавшие средней тяжести, им оказана необходимая помощь, кареты скорой помощи отработали", - сообщает Лаптев в видеокомментарии, опубликованном в Telegram-канале администрации города.
Как добавил мэр Геленджика Алексей Богодистов, предварительной причиной аварии стала неисправность тормозной системы автомобильного крана. По его словам, проезжую часть в ближайшие часы откроют, сейчас коммунальщики помогают растаскивать пострадавшую технику и убирают мусор.
В краевом ГУ МВД уточнили, что 63-летний водитель автокрана госпитализирован с травмами различной степени тяжести. В результате столкновения было повреждено шесть автомобилей.
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