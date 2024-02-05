https://ria.ru/20240205/mi-8-1925422209.html

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2023-2024 годах

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2023-2024 годах - РИА Новости, 05.02.2024

Аварии и катастрофы вертолетов Ми-8 в России в 2023-2024 годах

4 февраля вертолет Ми-8 МЧС России перестал выходить на связь в Карелии. Экипаж выполнял рейс Петрозаводск - Вытегра. Предположительно, борт совершил попытку... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:28

2024-02-05T10:28

2024-02-05T10:28

справки

россия

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вертолеты

ми-8

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20244 февраля вертолет Ми-8 МЧС России перестал выходить на связь в Карелии. Экипаж выполнял рейс Петрозаводск - Вытегра. Предположительно, борт совершил попытку аварийной посадки. Позднее на Онежском озере в районе населенного пункта Деревянное во льду была обнаружена большая промоина, а также части фюзеляжа с надписью "МЧС". На борту находились три члена экипажа. В МЧС России уточнили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.202331 октября в Ямало-Ненецком автономном округе у Ми-8, выполнявшего рейс по маршруту Бованенково – Надым, сработал датчик сигнализации о пожаре. Вертолет произвел посадку в 40 километрах в северо-западном направлении от города Надым. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. Пострадавших нет, следы пожара и другие повреждения у вертолета отсутствовали. 29 августа в Сосновском районе Челябинской области в ходе планового полета потерпел крушение вертолет Ми-8. По информации экстренных служб, погибли три члена экипажа. Предварительная причина катастрофы – отказ техники.27 июля в Горном Алтае частный вертолет Ми-8 загорелся при заходе на посадку в селе Тюнгур. Как уточнили в МЧС, вертолет, предположительно, задел электропровода при заходе на посадку. В результате крушения Ми-8 погибли шесть человек, семь человек пострадало.24 июня в городе Павловске Воронежской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. В результате происшествия пострадал один человек.17 июня вертолет Ми-8, выполнявший рейс "Якутск-Соболох", совершил вынужденную посадку в 90 километрах от города Якутска. На борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа, пострадавших нет. Поданным следствия, причиной аварийной посадки стала неисправность главного редуктора вертолета.13 мая в Иркутской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Боханском районе в связи с неблагоприятными метеоусловиями. На борту находились семь пассажиров, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.13 апреля в Якутии во время посадки вертолета Ми-8 "Полярных авиалиний" из-за перепада температур топливо вышло через дренаж и попало на людей. Трое из 22 пассажиров получили химические ожоги.10 марта в Красноярском крае вертолет Ми-8, маневрируя на взлетной площадке "Ванкор" в Туруханском районе повредил элементы шасси. Воздушное судно было возвращено на место стоянки, от дальнейшей эксплуатации отстранено. На борту судна находилось 3 члена экипажа.6 марта в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ авиакомпании "ЮТэйр" при выполнении рейса с посадочной площадки Ванкор в Туруханском районе на посадочную площадку Сузун в Таймырском Долгано-Ненецком районе был вынужден вернуться на посадочную площадку после взлета из-за технической причины. По данным прокуратуры, на борту находились 16 пассажиров и три члена экипажа. Посадка совершена благополучно, судно повреждений не имеет.6 марта в Павловском районе Воронежской области совершил аварийную посадку вертолет Ми-8. В результате была повреждена линия электропередачи, ее работу уже восстановили. Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет. По информации губернатора региона Александр Гусева, спецслужбы работают на месте.28 февраля в Мурманской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, летевший по маршруту Краснощелье – Ловозеро. На борту, предварительно, находилось девять человек, из которых трое – члены экипажа. Шесть человек были доставлены в больницу.15 февраля в Красноярском крае вертолет Ми-8, следовавший по маршруту "деревня Подкаменная Тунгуска – поселок Верхнеимбатск" был вынужден вернуться на аэродром вылета по причине отказа датчика уровня топлива. Посадка вертолета была произведена благополучно, находящиеся на борту семь пассажиров и три члена экипажа не пострадали, судно повреждений не получило.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вертолеты, ми-8