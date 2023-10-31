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На Ямале датчик пожара сработал у вертолета Ми-8 - РИА Новости, 31.10.2023
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14:04 31.10.2023
https://ria.ru/20231031/vertolet-1906421184.html
На Ямале датчик пожара сработал у вертолета Ми-8
На Ямале датчик пожара сработал у вертолета Ми-8 - РИА Новости, 31.10.2023
На Ямале датчик пожара сработал у вертолета Ми-8
Датчик сигнализации о пожаре сработал во время полета вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, посадка с 10 людьми на борту прошла благополучно,... РИА Новости, 31.10.2023
2023-10-31T14:04
2023-10-31T14:04
происшествия
ямал
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Датчик сигнализации о пожаре сработал во время полета вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, посадка с 10 людьми на борту прошла благополучно, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "По предварительным данным, 31 октября 2023 года около 11.50 мск вертолет Ми-8, выполнявший рейс по маршруту Бованенково-Надым, по причине срабатывания датчика сигнализации о пожаре произвел посадку в 40 километрах в северо-западном направлении от города Надым ЯНАО. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. Пострадавших нет, следов пожара и других повреждений у вертолета нет. Как отметили в ведомстве, в настоящее время все пассажиры доставлены в место назначения. Помимо следователей, по факту инцидента проверку начала Новоуренгойская транспортная прокуратура. По ее данным, коммерческий рейс выполняла авиакомпания АО "Газпром авиа".
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происшествия, ямал, россия, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш, газпром
Происшествия, Ямал, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ, Газпром
На Ямале датчик пожара сработал у вертолета Ми-8

Датчик пожара сработал у вертолета Ми-8 на Ямале, посадка прошла благополучно

© РИА Новости / Илья НаймушинВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Датчик сигнализации о пожаре сработал во время полета вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, посадка с 10 людьми на борту прошла благополучно, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"По предварительным данным, 31 октября 2023 года около 11.50 мск вертолет Ми-8, выполнявший рейс по маршруту Бованенково-Надым, по причине срабатывания датчика сигнализации о пожаре произвел посадку в 40 километрах в северо-западном направлении от города Надым ЯНАО. Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. Пострадавших нет, следов пожара и других повреждений у вертолета нет. Как отметили в ведомстве, в настоящее время все пассажиры доставлены в место назначения.
Помимо следователей, по факту инцидента проверку начала Новоуренгойская транспортная прокуратура. По ее данным, коммерческий рейс выполняла авиакомпания АО "Газпром авиа".
 
ПроисшествияЯмалРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШГазпром
 
 
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