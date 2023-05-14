https://ria.ru/20230514/vertolet-1871630706.html

В Иркутской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8

В Иркутской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8 - РИА Новости, 14.05.2023

В Иркутской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8 вынуждено приземлился в Иркутской области, проводится доследственная проверка, сообщает на сайте Восточно-Сибирское межрегиональное СУ СК на... РИА Новости, 14.05.2023

2023-05-14T13:50

2023-05-14T13:50

2023-05-14T13:50

происшествия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

боханский район

ми-8

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ИРКУТСК, 14 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8 вынуждено приземлился в Иркутской области, проводится доследственная проверка, сообщает на сайте Восточно-Сибирское межрегиональное СУ СК на транспорте.По данным следователей, вертолет вечером в субботу совершил вынужденную посадку в Боханском районе Иркутской области в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.Проверка организована по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Установлено, что на борту находились семь пассажиров, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа.Обстоятельства вынужденной посадки вертолета, принадлежащего авиакомпании "Ангара", который выполнял санитарный рейс по маршруту "Иркутск-Тулун-Братск-Иркутск", также устанавливает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

https://ria.ru/20230306/vertolet-1856113795.html

иркутская область

боханский район

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), боханский район, ми-8