https://ria.ru/20230514/vertolet-1871630706.html
В Иркутской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8
В Иркутской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8 - РИА Новости, 14.05.2023
В Иркутской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 вынуждено приземлился в Иркутской области, проводится доследственная проверка, сообщает на сайте Восточно-Сибирское межрегиональное СУ СК на... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:50
2023-05-14T13:50
2023-05-14T13:50
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
боханский район
ми-8
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ИРКУТСК, 14 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8 вынуждено приземлился в Иркутской области, проводится доследственная проверка, сообщает на сайте Восточно-Сибирское межрегиональное СУ СК на транспорте.По данным следователей, вертолет вечером в субботу совершил вынужденную посадку в Боханском районе Иркутской области в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.Проверка организована по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Установлено, что на борту находились семь пассажиров, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа.Обстоятельства вынужденной посадки вертолета, принадлежащего авиакомпании "Ангара", который выполнял санитарный рейс по маршруту "Иркутск-Тулун-Братск-Иркутск", также устанавливает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
https://ria.ru/20230306/vertolet-1856113795.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), боханский район, ми-8
Происшествия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Боханский район, Ми-8
В Иркутской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8
СК начал проверку после вынужденной посадки в субботу в Иркутской области вертолета Ми-8