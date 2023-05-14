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В Иркутской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8 - РИА Новости, 14.05.2023
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13:50 14.05.2023
https://ria.ru/20230514/vertolet-1871630706.html
В Иркутской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8
В Иркутской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8 - РИА Новости, 14.05.2023
В Иркутской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 вынуждено приземлился в Иркутской области, проводится доследственная проверка, сообщает на сайте Восточно-Сибирское межрегиональное СУ СК на... РИА Новости, 14.05.2023
2023-05-14T13:50
2023-05-14T13:50
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
боханский район
ми-8
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ИРКУТСК, 14 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8 вынуждено приземлился в Иркутской области, проводится доследственная проверка, сообщает на сайте Восточно-Сибирское межрегиональное СУ СК на транспорте.По данным следователей, вертолет вечером в субботу совершил вынужденную посадку в Боханском районе Иркутской области в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.Проверка организована по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Установлено, что на борту находились семь пассажиров, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа.Обстоятельства вынужденной посадки вертолета, принадлежащего авиакомпании "Ангара", который выполнял санитарный рейс по маршруту "Иркутск-Тулун-Братск-Иркутск", также устанавливает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
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иркутская область
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), боханский район, ми-8
Происшествия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ), Боханский район, Ми-8
В Иркутской области совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8

СК начал проверку после вынужденной посадки в субботу в Иркутской области вертолета Ми-8

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 в небе
Вертолет Ми-8 в небе - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вертолет Ми-8 в небе. Архивное фото
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ИРКУТСК, 14 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8 вынуждено приземлился в Иркутской области, проводится доследственная проверка, сообщает на сайте Восточно-Сибирское межрегиональное СУ СК на транспорте.
По данным следователей, вертолет вечером в субботу совершил вынужденную посадку в Боханском районе Иркутской области в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
«
"В Иркутской области проводится доследственная проверка по факту вынужденной посадки воздушного судна Ми-8", - говорится в сообщении.
Проверка организована по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Установлено, что на борту находились семь пассажиров, в том числе двое детей, а также четыре члена экипажа.
Обстоятельства вынужденной посадки вертолета, принадлежащего авиакомпании "Ангара", который выполнял санитарный рейс по маршруту "Иркутск-Тулун-Братск-Иркутск", также устанавливает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
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ПроисшествияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)Боханский районМи-8
 
 
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