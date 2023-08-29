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В Челябинской области потерпел крушение Ми-8 - РИА Новости, 29.08.2023
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14:16 29.08.2023 (обновлено: 15:27 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/vertolet-1892900154.html
В Челябинской области потерпел крушение Ми-8
В Челябинской области потерпел крушение Ми-8 - РИА Новости, 29.08.2023
В Челябинской области потерпел крушение Ми-8
В Сосновском районе Челябинской области разбился вертолет Ми-8, три члена экипажа погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:16
2023-08-29T15:27
происшествия
челябинская область
сосновский район
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Сосновском районе Челябинской области разбился вертолет Ми-8, три члена экипажа погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.&quot;В ходе планового полета у поселка Прудный в Сосновском районе потерпел крушение в лесу вертолет Ми-8&quot;, — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, на борту было три члена экипажа, они погибли.В правительстве региона подтвердили ЧП. Как отметил губернатор Андрей Текслер, вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ."Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы", — говорится в публикации в его Telegram-канале.Предварительно, авиакатастрофа вызвана технической неисправностью вертолета.Как добавили в СК, тела трех погибших уже обнаружили.
https://ria.ru/20230814/samolet-1890079974.html
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происшествия, челябинская область, сосновский район
Происшествия, Челябинская область, Сосновский район
В Челябинской области потерпел крушение Ми-8

В Челябинской области разбился вертолет авиаотряда ФСБ Ми-8

© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской областиМесто крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области
Место крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Челябинской области
Место крушения вертолета Ми-8 в Челябинской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Сосновском районе Челябинской области разбился вертолет Ми-8, три члена экипажа погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"В ходе планового полета у поселка Прудный в Сосновском районе потерпел крушение в лесу вертолет Ми-8", — сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, на борту было три члена экипажа, они погибли.
В правительстве региона подтвердили ЧП. Как отметил губернатор Андрей Текслер, вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ.
"Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы", — говорится в публикации в его Telegram-канале.
Предварительно, авиакатастрофа вызвана технической неисправностью вертолета.
Как добавили в СК, тела трех погибших уже обнаружили.
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ПроисшествияЧелябинская областьСосновский район
 
 
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