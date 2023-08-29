https://ria.ru/20230829/vertolet-1892900154.html

В Челябинской области потерпел крушение Ми-8

В Челябинской области потерпел крушение Ми-8 - РИА Новости, 29.08.2023

В Челябинской области потерпел крушение Ми-8

В Сосновском районе Челябинской области разбился вертолет Ми-8, три члена экипажа погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:16

2023-08-29T14:16

2023-08-29T15:27

происшествия

челябинская область

сосновский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892919408_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_8e52534593137f54a25ed32cf63e49ff.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Сосновском районе Челябинской области разбился вертолет Ми-8, три члена экипажа погибли, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В ходе планового полета у поселка Прудный в Сосновском районе потерпел крушение в лесу вертолет Ми-8", — сказал собеседник агентства.По предварительным данным, на борту было три члена экипажа, они погибли.В правительстве региона подтвердили ЧП. Как отметил губернатор Андрей Текслер, вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ."Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы", — говорится в публикации в его Telegram-канале.Предварительно, авиакатастрофа вызвана технической неисправностью вертолета.Как добавили в СК, тела трех погибших уже обнаружили.

https://ria.ru/20230814/samolet-1890079974.html

челябинская область

сосновский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинская область, сосновский район