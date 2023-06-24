https://ria.ru/20230624/vertolet-1880176740.html
В Воронежской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Воронежской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 24.06.2023
В Воронежской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области, пострадал, по предварительной информации, один человек, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T13:49
2023-06-24T13:49
2023-06-24T14:02
происшествия
воронежская область
павловск
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области, пострадал, по предварительной информации, один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В городе Павловск совершил жесткую посадку вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.В результате происшествия, по предварительной информации, пострадал один человек.
https://ria.ru/20230619/mi-8-1879047220.html
воронежская область
павловск
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происшествия, воронежская область, павловск
Происшествия, Воронежская область, Павловск
В Воронежской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
В Воронежской области Ми-8 совершил жесткую посадку, предварительно, пострадал человек