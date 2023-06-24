https://ria.ru/20230624/vertolet-1880176740.html

В Воронежской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

В Воронежской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку - РИА Новости, 24.06.2023

В Воронежской области вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области, пострадал, по предварительной информации, один человек, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T13:49

2023-06-24T13:49

2023-06-24T14:02

происшествия

воронежская область

павловск

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Воронежской области, пострадал, по предварительной информации, один человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В городе Павловск совершил жесткую посадку вертолет Ми-8", - сказал собеседник агентства.В результате происшествия, по предварительной информации, пострадал один человек.

https://ria.ru/20230619/mi-8-1879047220.html

воронежская область

павловск

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происшествия, воронежская область, павловск