Муравей — тот же человек, но поменьше и другой. Сравниваем муравьев и людей
Муравей — тот же человек, но поменьше и другой. Сравниваем муравьев и людей
Вчера, 12:05
Сегодня на Земле проживает больше 10 000 видов муравьев и всего один вид человека. Несмотря на такую разницу в многообразии у нас много общего: мы живем семьями и строим жилища, заботимся о потомстве и разделяем труд, учимся и воюем. Как животные с очень дальним общим предком могут быть так похожи? Прослеживаем эволюционный путь муравья и человека.
О том, есть ли у муравьев "культура", рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов.
Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика" (Telegram/ВК).
Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика" (Telegram/ВК).
Евгений уже появлялся в других наших эпизодах:
насколько муравьиное рабовладение похоже на человеческое Евгений рассказал в подкасте "Рабы, янычары или социальные паразиты? Рабовладение у муравьев";
в выпуске "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты" он рассказал об устройстве муравьиной семьи и кастах;
в эпизоде "Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны" объяснил, почему в начале боя особую рол играют опытные, авторитетные муравьи;
зачем муравьям сворачиваться чемоданчиком, и что такое тактильный код, вы можете узнать в эпизоде "Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев";
а в выпуске "Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы" Евгений поделился тем, как знания о муравьях применяют в робототехнике.
насколько муравьиное рабовладение похоже на человеческое Евгений рассказал в подкасте "Рабы, янычары или социальные паразиты? Рабовладение у муравьев";
в выпуске "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты" он рассказал об устройстве муравьиной семьи и кастах;
в эпизоде "Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны" объяснил, почему в начале боя особую рол играют опытные, авторитетные муравьи;
зачем муравьям сворачиваться чемоданчиком, и что такое тактильный код, вы можете узнать в эпизоде "Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев";
а в выпуске "Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы" Евгений поделился тем, как знания о муравьях применяют в робототехнике.
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Эпизод подготовили: Артём Буфтяк
Эпизод подготовили: Артём Буфтяк
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
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