https://ria.ru/20240118/cheloveyniki-1922037049.html

Муравей — тот же человек, но поменьше и другой. Сравниваем муравьев и людей

Муравей — тот же человек, но поменьше и другой. Сравниваем муравьев и людей - РИА Новости, 18.01.2024

Муравей — тот же человек, но поменьше и другой. Сравниваем муравьев и людей

Сегодня на Земле проживает больше 10 000 видов муравьев и всего один вид человека. Несмотря на такую разницу в многообразии у нас много общего: мы живем семьями и строим жилища, заботимся о потомстве и разделяем труд, учимся и воюем. Как животные с очень дальним общим предком могут быть так похожи? Прослеживаем эволюционный путь муравья и человека.

2024-01-18T12:05

2024-01-18T12:05

2024-01-18T12:05

мы все умрём. но это не точно

подкаст

курчатовский институт

российская академия наук

земля

насекомые

животные

биология

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Муравей — тот же человек, но поменьше и другой. Сравниваем муравьев и людей Сегодня на Земле проживает больше 10 000 видов муравьев и всего один вид человека. Несмотря на такую разницу в многообразии у нас много общего: мы живем семьями и строим жилища, заботимся о потомстве и разделяем труд, учимся и воюем. Как животные разного типа, класса и отряда могут быть так похожи? Прослеживаем эволюционный путь муравья и человека. audio/mpeg

Муравей — тот же человек, но поменьше и другой. Сравниваем муравьев и людей Сегодня на Земле проживает больше 10 000 видов муравьев и всего один вид человека. Несмотря на такую разницу в многообразии у нас много общего: мы живем семьями и строим жилища, заботимся о потомстве и разделяем труд, учимся и воюем. Как животные разного типа, класса и отряда могут быть так похожи? Прослеживаем эволюционный путь муравья и человека. audio/mpeg

О том, есть ли у муравьев "культура", рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов.Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика" (Telegram/ВК).Евгений уже появлялся в других наших эпизодах:насколько муравьиное рабовладение похоже на человеческое Евгений рассказал в подкасте "Рабы, янычары или социальные паразиты? Рабовладение у муравьев";в выпуске "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты" он рассказал об устройстве муравьиной семьи и кастах;в эпизоде "Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны" объяснил, почему в начале боя особую рол играют опытные, авторитетные муравьи;зачем муравьям сворачиваться чемоданчиком, и что такое тактильный код, вы можете узнать в эпизоде "Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев";а в выпуске "Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы" Евгений поделился тем, как знания о муравьях применяют в робототехнике.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём БуфтякЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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подкаст, курчатовский институт, российская академия наук, земля, насекомые, животные, биология, эволюция, человек, наука, аудио