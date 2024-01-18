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Муравей — тот же человек, но поменьше и другой. Сравниваем муравьев и людей - РИА Новости, 18.01.2024
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12:05 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/cheloveyniki-1922037049.html
Муравей — тот же человек, но поменьше и другой. Сравниваем муравьев и людей
Муравей — тот же человек, но поменьше и другой. Сравниваем муравьев и людей - РИА Новости, 18.01.2024
Муравей — тот же человек, но поменьше и другой. Сравниваем муравьев и людей
Сегодня на Земле проживает больше 10 000 видов муравьев и всего один вид человека. Несмотря на такую разницу в многообразии у нас много общего: мы живем семьями и строим жилища, заботимся о потомстве и разделяем труд, учимся и воюем. Как животные с очень дальним общим предком могут быть так похожи? Прослеживаем эволюционный путь муравья и человека.
2024-01-18T12:05
2024-01-18T12:05
мы все умрём. но это не точно
подкаст
курчатовский институт
российская академия наук
земля
насекомые
животные
биология
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Муравей — тот же человек, но поменьше и другой. Сравниваем муравьев и людей
Сегодня на Земле проживает больше 10 000 видов муравьев и всего один вид человека. Несмотря на такую разницу в многообразии у нас много общего: мы живем семьями и строим жилища, заботимся о потомстве и разделяем труд, учимся и воюем. Как животные разного типа, класса и отряда могут быть так похожи? Прослеживаем эволюционный путь муравья и человека.
audio/mpeg
Муравей — тот же человек, но поменьше и другой. Сравниваем муравьев и людей
Сегодня на Земле проживает больше 10 000 видов муравьев и всего один вид человека. Несмотря на такую разницу в многообразии у нас много общего: мы живем семьями и строим жилища, заботимся о потомстве и разделяем труд, учимся и воюем. Как животные разного типа, класса и отряда могут быть так похожи? Прослеживаем эволюционный путь муравья и человека.
audio/mpeg
О том, есть ли у муравьев "культура", рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов.Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика" (Telegram/ВК).Евгений уже появлялся в других наших эпизодах:насколько муравьиное рабовладение похоже на человеческое Евгений рассказал в подкасте "Рабы, янычары или социальные паразиты? Рабовладение у муравьев";в выпуске "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты" он рассказал об устройстве муравьиной семьи и кастах;в эпизоде "Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны" объяснил, почему в начале боя особую рол играют опытные, авторитетные муравьи;зачем муравьям сворачиваться чемоданчиком, и что такое тактильный код, вы можете узнать в эпизоде "Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев";а в выпуске "Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы" Евгений поделился тем, как знания о муравьях применяют в робототехнике.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём БуфтякЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, курчатовский институт, российская академия наук, земля, насекомые, животные, биология, эволюция, человек, наука, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Курчатовский институт, Российская академия наук, Земля, Насекомые, Животные, биология, эволюция, Человек, Наука
Мы все умрём. Но это не точно

Муравей — тот же человек, но поменьше и другой. Сравниваем муравьев и людей

Мы все умрём. Но это не точно
Муравей — тот же человек, но поменьше и другой. Сравниваем муравьев и людей
Вчера, 12:05
Читать ria.ru в
Сегодня на Земле проживает больше 10 000 видов муравьев и всего один вид человека. Несмотря на такую разницу в многообразии у нас много общего: мы живем семьями и строим жилища, заботимся о потомстве и разделяем труд, учимся и воюем. Как животные с очень дальним общим предком могут быть так похожи? Прослеживаем эволюционный путь муравья и человека.
О том, есть ли у муравьев "культура", рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов.
Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика" (Telegram/ВК).
Евгений уже появлялся в других наших эпизодах:
насколько муравьиное рабовладение похоже на человеческое Евгений рассказал в подкасте "Рабы, янычары или социальные паразиты? Рабовладение у муравьев";
в выпуске "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты" он рассказал об устройстве муравьиной семьи и кастах;
в эпизоде "Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны" объяснил, почему в начале боя особую рол играют опытные, авторитетные муравьи;
зачем муравьям сворачиваться чемоданчиком, и что такое тактильный код, вы можете узнать в эпизоде "Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев";
а в выпуске "Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы" Евгений поделился тем, как знания о муравьях применяют в робототехнике.
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастКурчатовский институтРоссийская академия наукЗемляНасекомыеЖивотныебиологияэволюцияЧеловекНаука
 
 
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