https://ria.ru/20230525/kibermuraveynik-1874030375.html
Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы
Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы - РИА Новости, 25.05.2023
Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы
Современные "умные" технологии зачастую ограничены центральным сервером и его вычислительной мощностью. В природе дела обстоят несколько иначе — сообщества некоторых видов отлично работают самостоятельно. Чему инженеры учатся у мирмекологов, что можно подсмотреть в муравейнике, и как это поможет роботам действовать автономно?
2023-05-25T12:00
2023-05-25T12:00
2023-05-25T17:59
мы все умрём. но это не точно
подкаст
технологии
роботы
наука
прогресс
насекомые
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874029418_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_a7d50112a75452badc0a788eaa771d5d.jpg
Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у муравьев
Современные “умные” технологии ограничены центральным сервером и его вычислительной мощностью. В природе дела обстоят несколько иначе - некоторые виды удачно действуют и без очевидного лидера. Чему инженеры учатся у мирмекологов, что можно подсмотреть в муравейники и как это поможет роботам действовать самостоятельно?
audio/mpeg
Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у муравьев
Современные “умные” технологии ограничены центральным сервером и его вычислительной мощностью. В природе дела обстоят несколько иначе - некоторые виды удачно действуют и без очевидного лидера. Чему инженеры учатся у мирмекологов, что можно подсмотреть в муравейники и как это поможет роботам действовать самостоятельно?
audio/mpeg
Узнать какова структура муравьиной семьи, как они размножаются и что такое муравьиные касты можно в эпизоде "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты".О том, что такое кибер-муравейник и чему можно научиться у муравьев рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов. Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк и Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874029418_77:0:524:335_1920x0_80_0_0_d737ef9bdd1eecc4401e54ad32dee672.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, технологии, роботы, наука, прогресс, насекомые, аудио, курчатовский институт, российская академия наук, биология, природа, животные, дикие животные
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Технологии, Роботы, Наука, прогресс, Насекомые, Курчатовский институт, Российская академия наук, биология, природа, Животные, Дикие животные
Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы
Современные "умные" технологии зачастую ограничены центральным сервером и его вычислительной мощностью. В природе дела обстоят несколько иначе — сообщества некоторых видов отлично работают самостоятельно. Чему инженеры учатся у мирмекологов, что можно подсмотреть в муравейнике, и как это поможет роботам действовать автономно?