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Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы - РИА Новости, 25.05.2023
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12:00 25.05.2023 (обновлено: 17:59 25.05.2023)
https://ria.ru/20230525/kibermuraveynik-1874030375.html
Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы
Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы - РИА Новости, 25.05.2023
Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы
Современные "умные" технологии зачастую ограничены центральным сервером и его вычислительной мощностью. В природе дела обстоят несколько иначе — сообщества некоторых видов отлично работают самостоятельно. Чему инженеры учатся у мирмекологов, что можно подсмотреть в муравейнике, и как это поможет роботам действовать автономно?
2023-05-25T12:00
2023-05-25T17:59
мы все умрём. но это не точно
подкаст
технологии
роботы
наука
прогресс
насекомые
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Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у муравьев
Современные “умные” технологии ограничены центральным сервером и его вычислительной мощностью. В природе дела обстоят несколько иначе - некоторые виды удачно действуют и без очевидного лидера. Чему инженеры учатся у мирмекологов, что можно подсмотреть в муравейники и как это поможет роботам действовать самостоятельно?
audio/mpeg
Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у муравьев
Современные “умные” технологии ограничены центральным сервером и его вычислительной мощностью. В природе дела обстоят несколько иначе - некоторые виды удачно действуют и без очевидного лидера. Чему инженеры учатся у мирмекологов, что можно подсмотреть в муравейники и как это поможет роботам действовать самостоятельно?
audio/mpeg
Узнать какова структура муравьиной семьи, как они размножаются и что такое муравьиные касты можно в эпизоде "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты".О том, что такое кибер-муравейник и чему можно научиться у муравьев рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов. Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк и Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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подкаст, технологии, роботы, наука, прогресс, насекомые, аудио, курчатовский институт, российская академия наук, биология, природа, животные, дикие животные
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Технологии, Роботы, Наука, прогресс, Насекомые, Курчатовский институт, Российская академия наук, биология, природа, Животные, Дикие животные
Мы все умрём. Но это не точно

Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы

Мы все умрём. Но это не точно
Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у муравьев
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Современные "умные" технологии зачастую ограничены центральным сервером и его вычислительной мощностью. В природе дела обстоят несколько иначе — сообщества некоторых видов отлично работают самостоятельно. Чему инженеры учатся у мирмекологов, что можно подсмотреть в муравейнике, и как это поможет роботам действовать автономно?
Узнать какова структура муравьиной семьи, как они размножаются и что такое муравьиные касты можно в эпизоде "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты".
О том, что такое кибер-муравейник и чему можно научиться у муравьев рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов. Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика".
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк и Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастТехнологииРоботыНаукапрогрессНасекомыеКурчатовский институтРоссийская академия наукбиологияприродаЖивотныеДикие животные
 
 
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