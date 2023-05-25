https://ria.ru/20230525/kibermuraveynik-1874030375.html

Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы

Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы - РИА Новости, 25.05.2023

Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы

Современные "умные" технологии зачастую ограничены центральным сервером и его вычислительной мощностью. В природе дела обстоят несколько иначе — сообщества некоторых видов отлично работают самостоятельно. Чему инженеры учатся у мирмекологов, что можно подсмотреть в муравейнике, и как это поможет роботам действовать автономно?

2023-05-25T12:00

2023-05-25T12:00

2023-05-25T17:59

мы все умрём. но это не точно

подкаст

технологии

роботы

наука

прогресс

насекомые

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Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у муравьев Современные “умные” технологии ограничены центральным сервером и его вычислительной мощностью. В природе дела обстоят несколько иначе - некоторые виды удачно действуют и без очевидного лидера. Чему инженеры учатся у мирмекологов, что можно подсмотреть в муравейники и как это поможет роботам действовать самостоятельно? audio/mpeg

Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у муравьев Современные “умные” технологии ограничены центральным сервером и его вычислительной мощностью. В природе дела обстоят несколько иначе - некоторые виды удачно действуют и без очевидного лидера. Чему инженеры учатся у мирмекологов, что можно подсмотреть в муравейники и как это поможет роботам действовать самостоятельно? audio/mpeg

Узнать какова структура муравьиной семьи, как они размножаются и что такое муравьиные касты можно в эпизоде "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты".О том, что такое кибер-муравейник и чему можно научиться у муравьев рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов. Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк и Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, технологии, роботы, наука, прогресс, насекомые, аудио, курчатовский институт, российская академия наук, биология, природа, животные, дикие животные