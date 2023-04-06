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Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты - РИА Новости, 06.04.2023
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11:49 06.04.2023 (обновлено: 12:08 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/muravi-1863419556.html
Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты
Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты - РИА Новости, 06.04.2023
Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты
Даже если вы не энтомолог (ученый, изучающий насекомых), то наверняка слышали о муравьях "рабочих" и "солдатах". Внешне они могут сильно отличаться друг от друга, оставаясь при этом муравьями одного вида — как такое возможно? Какова структура муравьиной семьи, и как они размножаются? Что такое муравьиные касты, и почему крылья есть не у всех?
2023-04-06T11:49
2023-04-06T12:08
мы все умрём. но это не точно
подкаст
курчатовский институт
российская академия наук
наука
биология
институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран
насекомые
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Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты
Даже если вы не энтомолог (ученый, изучающий насекомых), то наверняка слышали о муравьях "рабочих" и "солдатах". Внешне они могут сильно отличаться друг от друга, оставаясь при этом муравьями одного вида — как такое возможно? Какова структура муравьиной семьи, и как они размножаются? Что такое муравьиные касты, и почему крылья есть не у всех?
audio/mpeg
Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты
Даже если вы не энтомолог (ученый, изучающий насекомых), то наверняка слышали о муравьях "рабочих" и "солдатах". Внешне они могут сильно отличаться друг от друга, оставаясь при этом муравьями одного вида — как такое возможно? Какова структура муравьиной семьи, и как они размножаются? Что такое муравьиные касты, и почему крылья есть не у всех?
audio/mpeg
О том, что такое полиморфизм рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов. Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика".О жуке размером с амебу, который может "плавать" в воздухе, мы рассказывали в эпизоде "Законы физики те же, но результат другой: секрет полета микронасекомых".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк и Артур АрушанянЗвукорежиссер: Виктор Флиер
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подкаст, курчатовский институт, российская академия наук, наука, биология, институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран, насекомые, образование, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Курчатовский институт, Российская академия наук, Наука, биология, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, Насекомые, Образование
Мы все умрём. Но это не точно

Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты

Мы все умрём. Но это не точно
Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты
Вчера, 11:49
Читать ria.ru в
Даже если вы не энтомолог (ученый, изучающий насекомых), то наверняка слышали о муравьях "рабочих" и "солдатах". Внешне они могут сильно отличаться друг от друга, оставаясь при этом муравьями одного вида — как такое возможно? Какова структура муравьиной семьи, и как они размножаются? Что такое муравьиные касты, и почему крылья есть не у всех?
О том, что такое полиморфизм рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов. Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика".
О жуке размером с амебу, который может "плавать" в воздухе, мы рассказывали в эпизоде "Законы физики те же, но результат другой: секрет полета микронасекомых".
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк и Артур Арушанян
Звукорежиссер: Виктор Флиер
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастКурчатовский институтРоссийская академия наукНаукабиологияИнститут проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАННасекомыеОбразование
 
 
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