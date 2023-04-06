https://ria.ru/20230406/muravi-1863419556.html

Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты

Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты - РИА Новости, 06.04.2023

Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты

Даже если вы не энтомолог (ученый, изучающий насекомых), то наверняка слышали о муравьях "рабочих" и "солдатах". Внешне они могут сильно отличаться друг от друга, оставаясь при этом муравьями одного вида — как такое возможно? Какова структура муравьиной семьи, и как они размножаются? Что такое муравьиные касты, и почему крылья есть не у всех?

2023-04-06T11:49

2023-04-06T11:49

2023-04-06T12:08

мы все умрём. но это не точно

подкаст

курчатовский институт

российская академия наук

наука

биология

институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран

насекомые

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Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты Даже если вы не энтомолог (ученый, изучающий насекомых), то наверняка слышали о муравьях "рабочих" и "солдатах". Внешне они могут сильно отличаться друг от друга, оставаясь при этом муравьями одного вида — как такое возможно? Какова структура муравьиной семьи, и как они размножаются? Что такое муравьиные касты, и почему крылья есть не у всех? audio/mpeg

Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты Даже если вы не энтомолог (ученый, изучающий насекомых), то наверняка слышали о муравьях "рабочих" и "солдатах". Внешне они могут сильно отличаться друг от друга, оставаясь при этом муравьями одного вида — как такое возможно? Какова структура муравьиной семьи, и как они размножаются? Что такое муравьиные касты, и почему крылья есть не у всех? audio/mpeg

О том, что такое полиморфизм рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов. Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика".О жуке размером с амебу, который может "плавать" в воздухе, мы рассказывали в эпизоде "Законы физики те же, но результат другой: секрет полета микронасекомых".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк и Артур АрушанянЗвукорежиссер: Виктор Флиер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, курчатовский институт, российская академия наук, наука, биология, институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран, насекомые, образование, аудио