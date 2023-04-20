https://ria.ru/20230420/voyna-1866584105.html

Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны

Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны - РИА Новости, 20.04.2023

Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны

За внешней идиллией жизни муравьев скрывается жестокая конкуренция: за доступ к ресурсу может начаться масштабная война, иногда до полного истребления семьи соседа. Как муравьи "собирают войско", почему на поле боя распространен каннибализм? Какую роль в начале конфликта играют опытные, авторитетные муравьи, и можно ли избежать войны?

2023-04-20T12:43

2023-04-20T12:43

2023-04-20T12:43

мы все умрём. но это не точно

подкаст

природа

биология

наука

курчатовский институт

институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран

российская академия наук

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Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны За внешней идиллией жизни муравьев скрывается жестокая конкуренция: за доступ к ресурсу может начаться масштабная война, иногда до полного истребления семьи соседа. Как муравьи "собирают войско", почему на поле боя распространен каннибализм? Какую роль в начале конфликта играют опытные, авторитетные муравьи, и можно ли избежать войны? audio/mpeg

Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны За внешней идиллией жизни муравьев скрывается жестокая конкуренция: за доступ к ресурсу может начаться масштабная война, иногда до полного истребления семьи соседа. Как муравьи "собирают войско", почему на поле боя распространен каннибализм? Какую роль в начале конфликта играют опытные, авторитетные муравьи, и можно ли избежать войны? audio/mpeg

Об особенностях агрессивного взаимодействия муравьев рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов. Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика".Об устройстве муравьиной семьи мы рассказывали в эпизоде "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк и Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, природа, биология, наука, курчатовский институт, институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран, российская академия наук, социология, общество, животные, дикие животные, аудио