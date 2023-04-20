Рейтинг@Mail.ru
Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/voyna-1866584105.html
Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны
Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны - РИА Новости, 20.04.2023
Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны
За внешней идиллией жизни муравьев скрывается жестокая конкуренция: за доступ к ресурсу может начаться масштабная война, иногда до полного истребления семьи соседа. Как муравьи "собирают войско", почему на поле боя распространен каннибализм? Какую роль в начале конфликта играют опытные, авторитетные муравьи, и можно ли избежать войны?
2023-04-20T12:43
2023-04-20T12:43
мы все умрём. но это не точно
подкаст
природа
биология
наука
курчатовский институт
институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866583448_2:0:598:335_1920x0_80_0_0_8f5f6d1beec62d2f5cae6e574592c920.png
Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны
За внешней идиллией жизни муравьев скрывается жестокая конкуренция: за доступ к ресурсу может начаться масштабная война, иногда до полного истребления семьи соседа. Как муравьи "собирают войско", почему на поле боя распространен каннибализм? Какую роль в начале конфликта играют опытные, авторитетные муравьи, и можно ли избежать войны?
audio/mpeg
Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны
За внешней идиллией жизни муравьев скрывается жестокая конкуренция: за доступ к ресурсу может начаться масштабная война, иногда до полного истребления семьи соседа. Как муравьи "собирают войско", почему на поле боя распространен каннибализм? Какую роль в начале конфликта играют опытные, авторитетные муравьи, и можно ли избежать войны?
audio/mpeg
Об особенностях агрессивного взаимодействия муравьев рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов. Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика".Об устройстве муравьиной семьи мы рассказывали в эпизоде "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк и Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866583448_77:0:524:335_1920x0_80_0_0_4dd81b3d72122f2320f8bfc7e0825043.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, природа, биология, наука, курчатовский институт, институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран, российская академия наук, социология, общество, животные, дикие животные, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, природа, биология, Наука, Курчатовский институт, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, Российская академия наук, Социология, Общество, Животные, Дикие животные
Мы все умрём. Но это не точно

Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны

Мы все умрём. Но это не точно
Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны
Вчера, 12:43
Читать ria.ru в
За внешней идиллией жизни муравьев скрывается жестокая конкуренция: за доступ к ресурсу может начаться масштабная война, иногда до полного истребления семьи соседа. Как муравьи "собирают войско", почему на поле боя распространен каннибализм? Какую роль в начале конфликта играют опытные, авторитетные муравьи, и можно ли избежать войны?
Об особенностях агрессивного взаимодействия муравьев рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов. Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика".
Об устройстве муравьиной семьи мы рассказывали в эпизоде "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты".
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк и Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастприродабиологияНаукаКурчатовский институтИнститут проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАНРоссийская академия наукСоциологияОбществоЖивотныеДикие животные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала