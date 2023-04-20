https://ria.ru/20230420/voyna-1866584105.html
Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны
Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны - РИА Новости, 20.04.2023
Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны
За внешней идиллией жизни муравьев скрывается жестокая конкуренция: за доступ к ресурсу может начаться масштабная война, иногда до полного истребления семьи соседа. Как муравьи "собирают войско", почему на поле боя распространен каннибализм? Какую роль в начале конфликта играют опытные, авторитетные муравьи, и можно ли избежать войны?
2023-04-20T12:43
2023-04-20T12:43
2023-04-20T12:43
мы все умрём. но это не точно
подкаст
природа
биология
наука
курчатовский институт
институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран
российская академия наук
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Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны
За внешней идиллией жизни муравьев скрывается жестокая конкуренция: за доступ к ресурсу может начаться масштабная война, иногда до полного истребления семьи соседа. Как муравьи "собирают войско", почему на поле боя распространен каннибализм? Какую роль в начале конфликта играют опытные, авторитетные муравьи, и можно ли избежать войны?
audio/mpeg
Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны
За внешней идиллией жизни муравьев скрывается жестокая конкуренция: за доступ к ресурсу может начаться масштабная война, иногда до полного истребления семьи соседа. Как муравьи "собирают войско", почему на поле боя распространен каннибализм? Какую роль в начале конфликта играют опытные, авторитетные муравьи, и можно ли избежать войны?
audio/mpeg
Об особенностях агрессивного взаимодействия муравьев рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов. Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика".Об устройстве муравьиной семьи мы рассказывали в эпизоде "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты".Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк и Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, природа, биология, наука, курчатовский институт, институт проблем экологии и эволюции им. а.н.северцова ран, российская академия наук, социология, общество, животные, дикие животные, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, природа, биология, Наука, Курчатовский институт, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН, Российская академия наук, Социология, Общество, Животные, Дикие животные
Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны
За внешней идиллией жизни муравьев скрывается жестокая конкуренция: за доступ к ресурсу может начаться масштабная война, иногда до полного истребления семьи соседа. Как муравьи "собирают войско", почему на поле боя распространен каннибализм? Какую роль в начале конфликта играют опытные, авторитетные муравьи, и можно ли избежать войны?