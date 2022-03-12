https://ria.ru/20220312/mikronasekomye-1777832217.html
Законы физики те же, но результат другой: секрет полета микронасекомых
Законы физики те же, но результат другой: секрет полета микронасекомых - РИА Новости, 12.03.2022
Законы физики те же, но результат другой: секрет полета микронасекомых
Что из себя представляют микронасекомые, и как жук, оставаясь многоклеточным организмом, может быть размером с одноклеточную амебу и продолжать демонстрировать сложное поведение? Что такое миниатюризация в эволюции, и как этот процесс позволил одному виду жука-перокрылки "плавать" в воздухе? Где применить знания о механизме полета мельчайших жуков?
2022-03-12T12:00
2022-03-12T12:00
2022-03-12T14:58
мы все умрём. но это не точно
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Законы физики те же, но результат другой: секрет полета микронасекомых
Что из себя представляют микронасекомые, и как жук, оставаясь многоклеточным организмом, может быть размером с одноклеточную амебу и продолжать демонстрировать сложное поведение? Что такое миниатюризация в эволюции, и как этот процесс позволил одному виду жука-перокрылки "плавать" в воздухе? Где применить знания о механизме полета мельчайших жуков?
audio/mpeg
Законы физики те же, но результат другой: секрет полета микронасекомых
Что из себя представляют микронасекомые, и как жук, оставаясь многоклеточным организмом, может быть размером с одноклеточную амебу и продолжать демонстрировать сложное поведение? Что такое миниатюризация в эволюции, и как этот процесс позволил одному виду жука-перокрылки "плавать" в воздухе? Где применить знания о механизме полета мельчайших жуков?
audio/mpeg
Какие задачи пришлось решить ученым, чтобы раскрыть тайны полета жука-перокрылки? Об этом рассказал старший преподаватель Центра технологий материалов Сколковского института науки и технологий Дмитрий Коломенский.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream, Яндекс.Музыка и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Артем БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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РИА Новости
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12:00 12.03.2022 (обновлено: 14:58 12.03.2022)
Законы физики те же, но результат другой: секрет полета микронасекомых
Что из себя представляют микронасекомые, и как жук, оставаясь многоклеточным организмом, может быть размером с одноклеточную амебу и продолжать демонстрировать сложное поведение? Что такое миниатюризация в эволюции, и как этот процесс позволил одному виду жука-перокрылки "плавать" в воздухе? Где применить знания о механизме полета мельчайших жуков?