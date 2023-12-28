https://ria.ru/20231228/rabovladenie-1918708601.html

Рабы, янычары или социальные паразиты? Рабовладение у муравьев

Рабы, янычары или социальные паразиты? Рабовладение у муравьев - РИА Новости, 28.12.2023

Рабы, янычары или социальные паразиты? Рабовладение у муравьев

Проникнуть в чужую семью, убить самку и захватить гнездо. Отправиться в рейд и украсть чужой расплод, чтобы вырастить как своих рабочих. Ученые выделяют несколько видов социального паразитизма у муравьёв. Для одних это эффективный способ экспансии, для других — единственный способ выжить. Насколько муравьиное рабовладение похоже на человеческое?

2023-12-28T12:06

2023-12-28T12:06

2023-12-28T12:06

мы все умрём. но это не точно

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Рабы, янычары или социальные паразиты? Рабовладение у муравьев Проникнуть в чужую семью, убить самку и захватить гнездо. Отправиться в рейд и украсть чужой расплод, чтобы вырастить как своих рабочих. Ученые выделяют несколько видов социального паразитизма у муравьёв. Для одних это эффективный способ экспансии, для других — единственный способ выжить. Насколько муравьиное рабовладение похоже на человеческое? audio/mpeg

Рабы, янычары или социальные паразиты? Рабовладение у муравьев Проникнуть в чужую семью, убить самку и захватить гнездо. Отправиться в рейд и украсть чужой расплод, чтобы вырастить как своих рабочих. Ученые выделяют несколько видов социального паразитизма у муравьёв. Для одних это эффективный способ экспансии, для других — единственный способ выжить. Насколько муравьиное рабовладение похоже на человеческое? audio/mpeg

Почему захваченные в ходе рейда и взращенные в чужой семье муравьи сами участвую в рейдах "рабовладельцев", рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов. Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика" (Telegram/ВК).Евгений уже появлялся в других наших эпизодах:в выпуске "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты" он рассказал об устройстве муравьиной семьи и кастах;в эпизоде "Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны" объяснил, почему в начале боя особую рол играют опытные, авторитетные муравьи;зачем муравьям сворачиваться чемоданчиком, и что такое тактильный код, вы моджете узнать в эпизоде "Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев";а в выпуске "Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы" Евгений поделился тем, как знания о муравьях применяют в робототехнике.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём БуфтякЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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подкаст, курчатовский институт, наука, насекомые, биология, природа, аудио