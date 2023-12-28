Рабы, янычары или социальные паразиты? Рабовладение у муравьев
Проникнуть в чужую семью, убить самку и захватить гнездо. Отправиться в рейд и украсть чужой расплод, чтобы вырастить как своих рабочих. Ученые выделяют несколько видов социального паразитизма у муравьёв. Для одних это эффективный способ экспансии, для других — единственный способ выжить. Насколько муравьиное рабовладение похоже на человеческое?
Почему захваченные в ходе рейда и взращенные в чужой семье муравьи сами участвую в рейдах "рабовладельцев", рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов.
Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика" (Telegram/ВК).
Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика" (Telegram/ВК).
Евгений уже появлялся в других наших эпизодах:
в выпуске "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты" он рассказал об устройстве муравьиной семьи и кастах;
в эпизоде "Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны" объяснил, почему в начале боя особую рол играют опытные, авторитетные муравьи;
зачем муравьям сворачиваться чемоданчиком, и что такое тактильный код, вы моджете узнать в эпизоде "Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев";
а в выпуске "Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы" Евгений поделился тем, как знания о муравьях применяют в робототехнике.
в выпуске "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты" он рассказал об устройстве муравьиной семьи и кастах;
в эпизоде "Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны" объяснил, почему в начале боя особую рол играют опытные, авторитетные муравьи;
зачем муравьям сворачиваться чемоданчиком, и что такое тактильный код, вы моджете узнать в эпизоде "Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев";
а в выпуске "Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы" Евгений поделился тем, как знания о муравьях применяют в робототехнике.
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Эпизод подготовили: Артём Буфтяк
Эпизод подготовили: Артём Буфтяк
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
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