https://ria.ru/20231109/muravi-1908360552.html

Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев

Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев - РИА Новости, 09.11.2023

Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев

У многих муравьев есть зрение и слух, но их главная сенсорная система — химические чувства. Как по запаху они отличают "своих" от "чужих", когда в коммуникации используют ритмичные касания, стрекотание и феромоны? Как устроена общественная жизнь муравьев, когда особь начинает претендовать на доминантность, и что значит свернуться "чемоданчиком"?

2023-11-09T12:00

2023-11-09T12:00

2023-11-09T12:25

мы все умрём. но это не точно

биология

насекомые

курчатовский институт

игорь курчатов

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Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев У многих муравьев есть зрение и слух, но их главная сенсорная система — химические чувства. Как по запаху они отличают "своих" от "чужих". Когда в коммуникации они используют ритмичные касания, стрекотание и феромоны? Как устроена общественная жизнь муравьев, когда особь начинает претендовать на доминантность, и что значит свернуться "чемоданчиком"? audio/mpeg

Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев У многих муравьев есть зрение и слух, но их главная сенсорная система — химические чувства. Как по запаху они отличают "своих" от "чужих". Когда в коммуникации они используют ритмичные касания, стрекотание и феромоны? Как устроена общественная жизнь муравьев, когда особь начинает претендовать на доминантность, и что значит свернуться "чемоданчиком"? audio/mpeg

О том, что такое тактильный код, и как муравьи используют "язык поз", рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов. Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика" (Telegram/ВК).Евгений не первый раз участвует в нашем подкасте:в эпизоде "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты" он рассказал об устройстве муравьиной семьи и кастах;в выпуске "Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны" объяснил, почему в начале боя особую рол играют опытные, авторитетные муравьи;а в эпизоде "Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы" Евгений поделился тем, как знания о муравьях применяют в робототехнике.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артур Арушанян, Артём БуфтякЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

биология, насекомые, курчатовский институт, игорь курчатов, аудио