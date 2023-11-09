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Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев - РИА Новости, 09.11.2023
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12:00 09.11.2023 (обновлено: 12:25 09.11.2023)
https://ria.ru/20231109/muravi-1908360552.html
Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев
Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев - РИА Новости, 09.11.2023
Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев
У многих муравьев есть зрение и слух, но их главная сенсорная система — химические чувства. Как по запаху они отличают "своих" от "чужих", когда в коммуникации используют ритмичные касания, стрекотание и феромоны? Как устроена общественная жизнь муравьев, когда особь начинает претендовать на доминантность, и что значит свернуться "чемоданчиком"?
2023-11-09T12:00
2023-11-09T12:25
мы все умрём. но это не точно
биология
насекомые
курчатовский институт
игорь курчатов
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Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев
У многих муравьев есть зрение и слух, но их главная сенсорная система — химические чувства. Как по запаху они отличают "своих" от "чужих". Когда в коммуникации они используют ритмичные касания, стрекотание и феромоны? Как устроена общественная жизнь муравьев, когда особь начинает претендовать на доминантность, и что значит свернуться "чемоданчиком"?
audio/mpeg
Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев
У многих муравьев есть зрение и слух, но их главная сенсорная система — химические чувства. Как по запаху они отличают "своих" от "чужих". Когда в коммуникации они используют ритмичные касания, стрекотание и феромоны? Как устроена общественная жизнь муравьев, когда особь начинает претендовать на доминантность, и что значит свернуться "чемоданчиком"?
audio/mpeg
О том, что такое тактильный код, и как муравьи используют "язык поз", рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов. Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика" (Telegram/ВК).Евгений не первый раз участвует в нашем подкасте:в эпизоде "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты" он рассказал об устройстве муравьиной семьи и кастах;в выпуске "Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны" объяснил, почему в начале боя особую рол играют опытные, авторитетные муравьи;а в эпизоде "Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы" Евгений поделился тем, как знания о муравьях применяют в робототехнике.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артур Арушанян, Артём БуфтякЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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биология, насекомые, курчатовский институт, игорь курчатов, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, биология, Насекомые, Курчатовский институт, Игорь Курчатов
Мы все умрём. Но это не точно

Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев

Мы все умрём. Но это не точно
Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
У многих муравьев есть зрение и слух, но их главная сенсорная система — химические чувства. Как по запаху они отличают "своих" от "чужих", когда в коммуникации используют ритмичные касания, стрекотание и феромоны? Как устроена общественная жизнь муравьев, когда особь начинает претендовать на доминантность, и что значит свернуться "чемоданчиком"?
О том, что такое тактильный код, и как муравьи используют "язык поз", рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов. Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика" (Telegram/ВК).

Евгений не первый раз участвует в нашем подкасте:
в эпизоде "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты" он рассказал об устройстве муравьиной семьи и кастах;
в выпуске "Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны" объяснил, почему в начале боя особую рол играют опытные, авторитетные муравьи;
а в эпизоде "Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы" Евгений поделился тем, как знания о муравьях применяют в робототехнике.
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовили: Артур Арушанян, Артём Буфтяк
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точнобиологияНасекомыеКурчатовский институтИгорь Курчатов
 
 
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