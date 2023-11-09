Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев
Феромоны, позы и яд. Органы чувств и средства коммуникации муравьев
Вчера, 12:00
У многих муравьев есть зрение и слух, но их главная сенсорная система — химические чувства. Как по запаху они отличают "своих" от "чужих", когда в коммуникации используют ритмичные касания, стрекотание и феромоны? Как устроена общественная жизнь муравьев, когда особь начинает претендовать на доминантность, и что значит свернуться "чемоданчиком"?
О том, что такое тактильный код, и как муравьи используют "язык поз", рассказал сотрудник лаборатории робототехники НИЦ "Курчатовский институт" и ИПЭЭ РАН Евгений Бургов. Еще больше удивительных фактов о муравьях вы найдете в группе Евгения "Муравьи Формика" (Telegram/ВК).
Евгений не первый раз участвует в нашем подкасте:
в эпизоде "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты" он рассказал об устройстве муравьиной семьи и кастах;
в выпуске "Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны" объяснил, почему в начале боя особую рол играют опытные, авторитетные муравьи;
а в эпизоде "Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы" Евгений поделился тем, как знания о муравьях применяют в робототехнике.
Евгений не первый раз участвует в нашем подкасте:
в эпизоде "Рожать нельзя работать: полиморфизм и муравьиные касты" он рассказал об устройстве муравьиной семьи и кастах;
в выпуске "Грабежи, каннибализм, истребление: муравьиные войны" объяснил, почему в начале боя особую рол играют опытные, авторитетные муравьи;
а в эпизоде "Первыми в киберпанк попадут муравьи. Чему робототехники учатся у природы" Евгений поделился тем, как знания о муравьях применяют в робототехнике.
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Эпизод подготовили: Артур Арушанян, Артём Буфтяк
Эпизод подготовили: Артур Арушанян, Артём Буфтяк
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
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