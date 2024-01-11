https://ria.ru/20240111/teoriyastrun-1920679645.html

Десятимерное пространство и суперсимметрия. Что объясняет теория струн?

Десятимерное пространство и суперсимметрия. Что объясняет теория струн? - РИА Новости, 11.01.2024

Десятимерное пространство и суперсимметрия. Что объясняет теория струн?

Может ли наша Вселенная быть "тенью" многомерного пространства и причем тут "липкие" мембраны. Почему мы не видим дополнительные измерения, и как они "упакованы"? Зачем физики ищут симметрию между элементарными частицами, и почему для работы теории струн нужно двадцать шесть измерений.

2024-01-11T12:00

2024-01-11T12:00

2024-01-11T12:00

мы все умрём. но это не точно

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Десятимерное пространство и суперсимметрия. Что объясняет теория струн? Может ли наша Вселенная быть "тенью" многомерного пространства и причем тут "липкие" мембраны. Почему мы не видим дополнительные измерения, и как они "упакованы"? Зачем физики ищут симметрию между элементарными частицами, и почему для работы теории струн нужно двадцать шесть измерений. audio/mpeg

Десятимерное пространство и суперсимметрия. Что объясняет теория струн? Может ли наша Вселенная быть "тенью" многомерного пространства и причем тут "липкие" мембраны. Почему мы не видим дополнительные измерения, и как они "упакованы"? Зачем физики ищут симметрию между элементарными частицами, и почему для работы теории струн нужно двадцать шесть измерений. audio/mpeg

Что, если представить элементарную частицу не как шарик (точку), а как свернутую в кольцо струну, которая колеблется с определенной частотой? Какие ответы (гипотетически) может дать такой взгляд на мир, объяснила старший научный сотрудник Лаборатории теоретическое физики ОИЯИ Мария Савина.Около 95% состава Вселенной — это темная материя и темная энергия, природу которых не может объяснить лучшая из существующих сегодня физических теорий — Стандартная модель. На какие вопросы эта теории не дает ответов Мария рассказывала в эпизоде "Параметры известны, объяснения нет. Проблемы физиков со Стандартной моделью".О том, откуда взялась энергия для Большого взрыва, какой может быть Метавселенная (Мультиверс), и могло ли "все" родиться из "ничего", вы можете узнать в эпизоде "Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория".Почему почти за сто лет так и не удалось "поймать" частицы темной материи, и какую роль они могли сыграть в эволюции вселенной, мы рассказывали в эпизоде "Темная материя: главное заблуждение или великое открытие?".Как можно объяснить, что в любой точке вселенной плотность темной энергии одинакова, и может ли она быть космологической константой, узнайте в выпуске под названием "Из одного литра сделали десять. Как решить загадку темной энергии".Что не так с количеством черных дыр, и как гравитационные волны помогут изучать Вселенную, слушайте в эпизоде "Взаимодействия, искажающие пространство-время".Почему никто так и не опроверг главный труд Эйнштейна, был ли великий ученый плохим математиком, мы рассказывали в выпуске "Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём БуфтякЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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