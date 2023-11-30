https://ria.ru/20231130/standartnayamodel-1912846329.html

Параметры известны, объяснения нет. Проблемы физиков со Стандартной моделью

Параметры известны, объяснения нет. Проблемы физиков со Стандартной моделью - РИА Новости, 30.11.2023

Параметры известны, объяснения нет. Проблемы физиков со Стандартной моделью

Около 95% состава Вселенной — это темная материя и темная энергия, природу которых не может объяснить лучшая из существующих сегодня физических теорий — Стандартная модель. Почему в ранней Вселенной материя "победила" антиматерию, что делать с гравитацией, которую теория не объясняет, и откуда берутся свободные параметры, например, масса электрона?

2023-11-30T12:00

2023-11-30T12:00

2023-11-30T12:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

дубна

объединенный институт ядерных исследований

физика

физики

коллайдер

молекулы

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Параметры известны, объяснения нет. Проблемы физиков со Стандартной моделью Около 95% состава Вселенной — это темная материя и темная энергия, природу которых не может объяснить лучшая из существующих сегодня физических теорий — Стандартная модель. Почему в ранней Вселенной материя "победила" антиматерию, что делать с гравитацией, которую теория не объясняет, и откуда берутся свободные параметры, например, масса электрона? audio/mpeg

Параметры известны, объяснения нет. Проблемы физиков со Стандартной моделью Около 95% состава Вселенной — это темная материя и темная энергия, природу которых не может объяснить лучшая из существующих сегодня физических теорий — Стандартная модель. Почему в ранней Вселенной материя "победила" антиматерию, что делать с гравитацией, которую теория не объясняет, и откуда берутся свободные параметры, например, масса электрона? audio/mpeg

Почему космос, это величайшая лаборатория, стоит ли ждать открытия целого сектора бозонов Хиггса, и в чем заключается проблема иерархии масс, рассказала старший научный сотрудник Лаборатории теоретическое физики ОИЯИ Мария Савина.О том, откуда взялась энергия для Большого взрыва, какой может быть Метавселенная (Мультиверс), и могло ли "все" родиться из "ничего", вы можете узнать в эпизоде "Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория".Почему почти за сто лет так и не удалось "поймать" частицы темной материи, и какую роль они могли сыграть в эволюции вселенной, мы рассказывали в эпизоде "Темная материя: главное заблуждение или великое открытие?".Как можно объяснить, что в любой точке вселенной плотность темной энергии одинакова, и может ли она быть космологической константой, узнайте в выпуске под названием "Из одного литра сделали десять. Как решить загадку темной энергии".Что не так с количеством черных дыр, и как гравитационные волны помогут изучать Вселенную, слушайте в эпизоде "Взаимодействия, искажающие пространство-время".Почему никто так и не опроверг главный труд Эйнштейна, был ли великий ученый плохим математиком, и в чем слабость Теории струн, мы рассказывали в выпуске "Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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