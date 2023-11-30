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Параметры известны, объяснения нет. Проблемы физиков со Стандартной моделью - РИА Новости, 30.11.2023
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12:00 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/standartnayamodel-1912846329.html
Параметры известны, объяснения нет. Проблемы физиков со Стандартной моделью
Параметры известны, объяснения нет. Проблемы физиков со Стандартной моделью - РИА Новости, 30.11.2023
Параметры известны, объяснения нет. Проблемы физиков со Стандартной моделью
Около 95% состава Вселенной — это темная материя и темная энергия, природу которых не может объяснить лучшая из существующих сегодня физических теорий — Стандартная модель. Почему в ранней Вселенной материя "победила" антиматерию, что делать с гравитацией, которую теория не объясняет, и откуда берутся свободные параметры, например, масса электрона?
2023-11-30T12:00
2023-11-30T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
дубна
объединенный институт ядерных исследований
физика
физики
коллайдер
молекулы
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Параметры известны, объяснения нет. Проблемы физиков со Стандартной моделью
Около 95% состава Вселенной — это темная материя и темная энергия, природу которых не может объяснить лучшая из существующих сегодня физических теорий — Стандартная модель. Почему в ранней Вселенной материя "победила" антиматерию, что делать с гравитацией, которую теория не объясняет, и откуда берутся свободные параметры, например, масса электрона?
audio/mpeg
Параметры известны, объяснения нет. Проблемы физиков со Стандартной моделью
Около 95% состава Вселенной — это темная материя и темная энергия, природу которых не может объяснить лучшая из существующих сегодня физических теорий — Стандартная модель. Почему в ранней Вселенной материя "победила" антиматерию, что делать с гравитацией, которую теория не объясняет, и откуда берутся свободные параметры, например, масса электрона?
audio/mpeg
Почему космос, это величайшая лаборатория, стоит ли ждать открытия целого сектора бозонов Хиггса, и в чем заключается проблема иерархии масс, рассказала старший научный сотрудник Лаборатории теоретическое физики ОИЯИ Мария Савина.О том, откуда взялась энергия для Большого взрыва, какой может быть Метавселенная (Мультиверс), и могло ли "все" родиться из "ничего", вы можете узнать в эпизоде "Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория".Почему почти за сто лет так и не удалось "поймать" частицы темной материи, и какую роль они могли сыграть в эволюции вселенной, мы рассказывали в эпизоде "Темная материя: главное заблуждение или великое открытие?".Как можно объяснить, что в любой точке вселенной плотность темной энергии одинакова, и может ли она быть космологической константой, узнайте в выпуске под названием "Из одного литра сделали десять. Как решить загадку темной энергии".Что не так с количеством черных дыр, и как гравитационные волны помогут изучать Вселенную, слушайте в эпизоде "Взаимодействия, искажающие пространство-время".Почему никто так и не опроверг главный труд Эйнштейна, был ли великий ученый плохим математиком, и в чем слабость Теории струн, мы рассказывали в выпуске "Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, дубна, объединенный институт ядерных исследований, физика, физики, коллайдер, молекулы, вселенная, наука, космос - риа наука, университетская наука, наука в университете, черная дыра, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Дубна, Объединенный институт ядерных исследований, Физика, физики, коллайдер, молекулы, Вселенная, Наука, Космос - РИА Наука, Университетская наука, Наука в университете, черная дыра
Мы все умрём. Но это не точно

Параметры известны, объяснения нет. Проблемы физиков со Стандартной моделью

Мы все умрём. Но это не точно
Параметры известны, объяснения нет. Проблемы физиков со Стандартной моделью
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Около 95% состава Вселенной — это темная материя и темная энергия, природу которых не может объяснить лучшая из существующих сегодня физических теорий — Стандартная модель. Почему в ранней Вселенной материя "победила" антиматерию, что делать с гравитацией, которую теория не объясняет, и откуда берутся свободные параметры, например, масса электрона?
Почему космос, это величайшая лаборатория, стоит ли ждать открытия целого сектора бозонов Хиггса, и в чем заключается проблема иерархии масс, рассказала старший научный сотрудник Лаборатории теоретическое физики ОИЯИ Мария Савина.
О том, откуда взялась энергия для Большого взрыва, какой может быть Метавселенная (Мультиверс), и могло ли "все" родиться из "ничего", вы можете узнать в эпизоде "Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория".
Почему почти за сто лет так и не удалось "поймать" частицы темной материи, и какую роль они могли сыграть в эволюции вселенной, мы рассказывали в эпизоде "Темная материя: главное заблуждение или великое открытие?".
Как можно объяснить, что в любой точке вселенной плотность темной энергии одинакова, и может ли она быть космологической константой, узнайте в выпуске под названием "Из одного литра сделали десять. Как решить загадку темной энергии".
Что не так с количеством черных дыр, и как гравитационные волны помогут изучать Вселенную, слушайте в эпизоде "Взаимодействия, искажающие пространство-время".
Почему никто так и не опроверг главный труд Эйнштейна, был ли великий ученый плохим математиком, и в чем слабость Теории струн, мы рассказывали в выпуске "Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры".
Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастДубнаОбъединенный институт ядерных исследованийФизикафизикиколлайдермолекулыВселеннаяНаукаКосмос - РИА НаукаУниверситетская наукаНаука в университетечерная дыра
 
 
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