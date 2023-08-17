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Темная материя: главное заблуждение или великое открытие? - РИА Новости, 17.08.2023
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14:00 17.08.2023 (обновлено: 14:20 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/materiya-1890619193.html
Темная материя: главное заблуждение или великое открытие?
Темная материя: главное заблуждение или великое открытие? - РИА Новости, 17.08.2023
Темная материя: главное заблуждение или великое открытие?
Теоретически существование темной материи обосновали почти сто лет назад, но ее все еще не удалось "поймать" экспериментально. Как ученые объясняют наличие этих загадочных частиц, ищут их, и не является ли все это одним большим заблуждением. Почему без темной материи не было бы не только людей, но вселенной в том виде, в котором мы ее наблюдаем.
2023-08-17T14:00
2023-08-17T14:20
мы все умрём. но это не точно
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дубна
объединенный институт ядерных исследований
космос - риа наука
космос
вселенная
физика
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Темная материя: главное заблуждение или великое открытие?
Теоретически существование темной материи обосновали почти сто лет назад, но ее все еще не удалось "поймать" экспериментально. Как ученые объясняют наличие этих загадочных частиц, ищут их, и не является ли все это одним большим заблуждением. Почему без темной материи не было бы не только людей, но вселенной в том виде, в котором мы ее наблюдаем.
audio/mpeg
Темная материя: главное заблуждение или великое открытие?
Теоретически существование темной материи обосновали почти сто лет назад, но ее все еще не удалось "поймать" экспериментально. Как ученые объясняют наличие этих загадочных частиц, ищут их, и не является ли все это одним большим заблуждением. Почему без темной материи не было бы не только людей, но вселенной в том виде, в котором мы ее наблюдаем.
audio/mpeg
О том, как ищут "загадочные" частицы темной материи, рассказал ведущий научный сотрудник Лаборатории теоретической физики ОИЯИ, доктор физико-математических наук Антон Баушев.Антон уже появлялся в нашем подкасте:в эпизоде "Взаимодействия, искажающие пространство-время" он рассказал о том, как гравитационные волны помогут изучать Вселенную;а в выпуске "Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры" объяснил, почему никто так и не опроверг главный труд Эйнштейна, был ли великий ученый плохим математиком, и в чем слабость Теории струн.О том, откуда взялась энергия для Большого взрыва, какой может быть Метавселенная (Мультиверс), и могло ли "все" родиться из "ничего", вы можете узнать в эпизоде "Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, дубна, объединенный институт ядерных исследований, космос - риа наука, космос, вселенная, физика, астрономия, астрофизика, джеймс вебб (телескоп), звезды, наука, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Дубна, Объединенный институт ядерных исследований, Космос - РИА Наука, Космос, Вселенная, Физика, Астрономия, астрофизика, Джеймс Вебб (телескоп), звезды, Наука
Мы все умрём. Но это не точно

Темная материя: главное заблуждение или великое открытие?

Мы все умрём. Но это не точно
Темная материя: главное заблуждение или великое открытие?
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Теоретически существование темной материи обосновали почти сто лет назад, но ее все еще не удалось "поймать" экспериментально. Как ученые объясняют наличие этих загадочных частиц, ищут их, и не является ли все это одним большим заблуждением. Почему без темной материи не было бы не только людей, но вселенной в том виде, в котором мы ее наблюдаем.
О том, как ищут "загадочные" частицы темной материи, рассказал ведущий научный сотрудник Лаборатории теоретической физики ОИЯИ, доктор физико-математических наук Антон Баушев.
Антон уже появлялся в нашем подкасте:
в эпизоде "Взаимодействия, искажающие пространство-время" он рассказал о том, как гравитационные волны помогут изучать Вселенную;
а в выпуске "Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры" объяснил, почему никто так и не опроверг главный труд Эйнштейна, был ли великий ученый плохим математиком, и в чем слабость Теории струн.
О том, откуда взялась энергия для Большого взрыва, какой может быть Метавселенная (Мультиверс), и могло ли "все" родиться из "ничего", вы можете узнать в эпизоде "Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория".
Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
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