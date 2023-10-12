https://ria.ru/20231012/vakuum-1902214627.html

"Из одного литра сделали десять". Как решить загадку темной энергии

"Из одного литра сделали десять". Как решить загадку темной энергии - РИА Новости, 12.10.2023

"Из одного литра сделали десять". Как решить загадку темной энергии

Большая часть нашей Вселенной "занята" темной энергией — это нечто равномерно заполняет все "пустое" пространство. Если Вселенная расширяется, то относительно ее размера темной энергии должно становиться меньше. Но нет! Представьте, вы увеличили бутылку в 10 раз, и вода в ней тоже увеличилась в 10 раз, заполнив появившееся пространство. Как так?

2023-10-12T12:00

2023-10-12T12:00

2023-10-12T12:00

мы все умрём. но это не точно

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физика

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"Из одного литра сделали десять". Как решить загадку темной энергии Большая часть нашей Вселенной "занята" темной энергией — это нечто равномерно заполняет все "пустое" пространство. Если Вселенная расширяется, то относительно ее размера темной энергии должно становиться меньше. Но нет! Представьте, вы увеличили бутылку в 10 раз, и вода в ней тоже увеличилась в 10 раз, заполнив появившееся пространство. Как так? audio/mpeg

"Из одного литра сделали десять". Как решить загадку темной энергии Большая часть нашей Вселенной "занята" темной энергией — это нечто равномерно заполняет все "пустое" пространство. Если Вселенная расширяется, то относительно ее размера темной энергии должно становиться меньше. Но нет! Представьте, вы увеличили бутылку в 10 раз, и вода в ней тоже увеличилась в 10 раз, заполнив появившееся пространство. Как так? audio/mpeg

Почему в любой точке вселенной плотность темной энергии одинакова, и может ли она быть космологической константой, рассказал ведущий научный сотрудник Лаборатории теоретической физики ОИЯИ, доктор физико-математических наук Антон Баушев.Почему почти за сто лет так и не удалось "поймать" частицы темной материи, и какую роль они могли сыграть в эволюции вселенной, мы рассказывали в эпизоде "Темная материя: главное заблуждение или великое открытие?".Антон можно услышать и в других выпусках нашего подкаста:в эпизоде "Взаимодействия, искажающие пространство-время" он рассказал о том, как гравитационные волны помогут изучать Вселенную;а в выпуске "Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры" объяснил, почему никто так и не опроверг главный труд Эйнштейна, был ли великий ученый плохим математиком, и в чем слабость Теории струн.О том, откуда взялась энергия для Большого взрыва, какой может быть Метавселенная (Мультиверс), и могло ли "все" родиться из "ничего", вы можете узнать в эпизоде "Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru

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