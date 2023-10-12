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"Из одного литра сделали десять". Как решить загадку темной энергии - РИА Новости, 12.10.2023
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12:00 12.10.2023
https://ria.ru/20231012/vakuum-1902214627.html
"Из одного литра сделали десять". Как решить загадку темной энергии
"Из одного литра сделали десять". Как решить загадку темной энергии - РИА Новости, 12.10.2023
"Из одного литра сделали десять". Как решить загадку темной энергии
Большая часть нашей Вселенной "занята" темной энергией — это нечто равномерно заполняет все "пустое" пространство. Если Вселенная расширяется, то относительно ее размера темной энергии должно становиться меньше. Но нет! Представьте, вы увеличили бутылку в 10 раз, и вода в ней тоже увеличилась в 10 раз, заполнив появившееся пространство. Как так?
2023-10-12T12:00
2023-10-12T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
объединенный институт ядерных исследований
дубна
наука
космос
космос - риа наука
физика
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"Из одного литра сделали десять". Как решить загадку темной энергии
Большая часть нашей Вселенной "занята" темной энергией — это нечто равномерно заполняет все "пустое" пространство. Если Вселенная расширяется, то относительно ее размера темной энергии должно становиться меньше. Но нет! Представьте, вы увеличили бутылку в 10 раз, и вода в ней тоже увеличилась в 10 раз, заполнив появившееся пространство. Как так?
audio/mpeg
"Из одного литра сделали десять". Как решить загадку темной энергии
Большая часть нашей Вселенной "занята" темной энергией — это нечто равномерно заполняет все "пустое" пространство. Если Вселенная расширяется, то относительно ее размера темной энергии должно становиться меньше. Но нет! Представьте, вы увеличили бутылку в 10 раз, и вода в ней тоже увеличилась в 10 раз, заполнив появившееся пространство. Как так?
audio/mpeg
Почему в любой точке вселенной плотность темной энергии одинакова, и может ли она быть космологической константой, рассказал ведущий научный сотрудник Лаборатории теоретической физики ОИЯИ, доктор физико-математических наук Антон Баушев.Почему почти за сто лет так и не удалось "поймать" частицы темной материи, и какую роль они могли сыграть в эволюции вселенной, мы рассказывали в эпизоде "Темная материя: главное заблуждение или великое открытие?".Антон можно услышать и в других выпусках нашего подкаста:в эпизоде "Взаимодействия, искажающие пространство-время" он рассказал о том, как гравитационные волны помогут изучать Вселенную;а в выпуске "Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры" объяснил, почему никто так и не опроверг главный труд Эйнштейна, был ли великий ученый плохим математиком, и в чем слабость Теории струн.О том, откуда взялась энергия для Большого взрыва, какой может быть Метавселенная (Мультиверс), и могло ли "все" родиться из "ничего", вы можете узнать в эпизоде "Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
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подкаст, объединенный институт ядерных исследований, дубна, наука, космос, космос - риа наука, физика, вселенная, темная материя, черная дыра, галактики, альберт эйнштейн, коллайдер, ускорители, аудио
Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Объединенный институт ядерных исследований, Дубна, Наука, Космос, Космос - РИА Наука, Физика, Вселенная, темная материя, черная дыра, галактики, Альберт Эйнштейн, коллайдер, ускорители
Мы все умрём. Но это не точно

"Из одного литра сделали десять". Как решить загадку темной энергии

Мы все умрём. Но это не точно
"Из одного литра сделали десять". Как решить загадку темной энергии
12:00
Читать ria.ru в
Большая часть нашей Вселенной "занята" темной энергией — это нечто равномерно заполняет все "пустое" пространство. Если Вселенная расширяется, то относительно ее размера темной энергии должно становиться меньше. Но нет! Представьте, вы увеличили бутылку в 10 раз, и вода в ней тоже увеличилась в 10 раз, заполнив появившееся пространство. Как так?
Почему в любой точке вселенной плотность темной энергии одинакова, и может ли она быть космологической константой, рассказал ведущий научный сотрудник Лаборатории теоретической физики ОИЯИ, доктор физико-математических наук Антон Баушев.
Почему почти за сто лет так и не удалось "поймать" частицы темной материи, и какую роль они могли сыграть в эволюции вселенной, мы рассказывали в эпизоде "Темная материя: главное заблуждение или великое открытие?".
Антон можно услышать и в других выпусках нашего подкаста:
в эпизоде "Взаимодействия, искажающие пространство-время" он рассказал о том, как гравитационные волны помогут изучать Вселенную;
а в выпуске "Почему Эйнштейн оказался прав? Теория относительности и черные дыры" объяснил, почему никто так и не опроверг главный труд Эйнштейна, был ли великий ученый плохим математиком, и в чем слабость Теории струн.
О том, откуда взялась энергия для Большого взрыва, какой может быть Метавселенная (Мультиверс), и могло ли "все" родиться из "ничего", вы можете узнать в эпизоде "Случайности не случайны. Как появление вселенной объясняет квантовая теория".
Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________

Эпизод подготовили: Артём Буфтяк, Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
 
Мы все умрём. Но это не точноПодкастОбъединенный институт ядерных исследованийДубнаНаукаКосмосКосмос - РИА НаукаФизикаВселеннаятемная материячерная дырагалактикиАльберт Эйнштейнколлайдерускорители
 
 
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