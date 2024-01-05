https://ria.ru/20240105/buddisty-1918998158.html

2024 год будет особенно значим для буддистов, заявил лама

2024 год будет особенно значим для буддистов, заявил лама - РИА Новости, 05.01.2024

2024 год будет особенно значим для буддистов, заявил лама

Буддисты будут отмечать 260-летие Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) весь 2024 год, рассказал РИА Новости замглавы Буддийской традиционной сангхи... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T11:00

2024-01-05T11:00

2024-01-05T11:00

религия

россия

санкт-петербург

буда бадмаев

екатерина ii

дамба аюшеев

российская академия наук

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Буддисты будут отмечать 260-летие Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) весь 2024 год, рассказал РИА Новости замглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Гунзэчойнэй (Санкт-Петербургского буддийского храма) Буда Бадмаев.“Указ об институте Пандито Хамбо ламы был издан 260 лет назад. В 1764 году был указ Екатерины II о том, что на территории России действует институт Пандито Хамбо лам. Первый Пандито Хамбо лама Дамба-Доржо Заяев в 1764 году получил это звание. Это мы отмечаем в 2024 год, целый год будем действительно отмечать”, – сообщил Бадмаев.В преддверии этого, напомнил он, была проведена конференция в Санкт-Петербурге “Современное буддийское образование, историко-культурологические и философские исследования”, приуроченная также к 300-летию Российской академии наук и 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета.Должность Пандито Хамбо лам, руководящих БТСР – выборная с самого своего введения. Не избирались Пандито Хамбо ламы только в период пика репрессий и гонений на религию конца 30-х – начала 40-х годов XX века. Нынешний глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев возглавляет ее с 1995 года, он неоднократно переизбирался.

https://ria.ru/20221229/novyy-1842076957.html

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санкт-петербург

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, санкт-петербург, буда бадмаев, екатерина ii, дамба аюшеев, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, религия