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2024 год будет особенно значим для буддистов, заявил лама
2024 год будет особенно значим для буддистов, заявил лама - РИА Новости, 05.01.2024
2024 год будет особенно значим для буддистов, заявил лама
Буддисты будут отмечать 260-летие Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) весь 2024 год, рассказал РИА Новости замглавы Буддийской традиционной сангхи... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:00
2024-01-05T11:00
2024-01-05T11:00
религия
россия
санкт-петербург
буда бадмаев
екатерина ii
дамба аюшеев
российская академия наук
санкт-петербургский государственный университет
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Буддисты будут отмечать 260-летие Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) весь 2024 год, рассказал РИА Новости замглавы Буддийской традиционной сангхи России (БТСР) по Северо-Западному федеральному округу, настоятель дацана Гунзэчойнэй (Санкт-Петербургского буддийского храма) Буда Бадмаев.“Указ об институте Пандито Хамбо ламы был издан 260 лет назад. В 1764 году был указ Екатерины II о том, что на территории России действует институт Пандито Хамбо лам. Первый Пандито Хамбо лама Дамба-Доржо Заяев в 1764 году получил это звание. Это мы отмечаем в 2024 год, целый год будем действительно отмечать”, – сообщил Бадмаев.В преддверии этого, напомнил он, была проведена конференция в Санкт-Петербурге “Современное буддийское образование, историко-культурологические и философские исследования”, приуроченная также к 300-летию Российской академии наук и 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета.Должность Пандито Хамбо лам, руководящих БТСР – выборная с самого своего введения. Не избирались Пандито Хамбо ламы только в период пика репрессий и гонений на религию конца 30-х – начала 40-х годов XX века. Нынешний глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев возглавляет ее с 1995 года, он неоднократно переизбирался.
https://ria.ru/20221229/novyy-1842076957.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, санкт-петербург, буда бадмаев, екатерина ii, дамба аюшеев, российская академия наук, санкт-петербургский государственный университет, религия
Религия, Россия, Санкт-Петербург, Буда Бадмаев, Екатерина II, Дамба Аюшеев, Российская академия наук, Санкт-Петербургский государственный университет, Религия
2024 год будет особенно значим для буддистов, заявил лама
Лама Бадмаев: буддисты весь 2024 год будут отмечать 260-летие Сангхи России