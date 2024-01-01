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Крупные землетрясения в мире в 2023-2024 годах

Крупные землетрясения в мире в 2023-2024 годах - РИА Новости, 01.01.2024

Крупные землетрясения в мире в 2023-2024 годах

Первого января в префектуре Исикава на западе Японии произошли сразу два мощных землетрясения магнитудами 5,7 и 7,6 с разницей в менее чем пять минут, сильные... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T13:40

2024-01-01T13:40

2024-01-01T13:53

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серия землетрясений в японии в 2024 году

япония

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2024 Первого января в префектуре Исикава на западе Японии произошли сразу два мощных землетрясения магнитудами 5,7 и 7,6 с разницей в менее чем пять минут, сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио, сообщает Главное метеорологическое агентство страны. Позже метеорологи сообщили о еще одном землетрясении магнитудой 5,7, толчки которого ощущались в Осаке. В стране объявили угрозу цунами. 202318 декабря в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу произошло землетрясение магнитудой 6,2. Число жертв землетрясения в провинции Ганьсу составило 151 человек. 7 октября в 40 километрах к западу от города Герат в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3. Примерно через 30 минут в том же районе произошел еще один подземный толчок магнитудой 6,3, за которым последовал третий магнитудой 5,9. Согласно данным Геологической службы США, произошло не менее 35 подземных толчков, все магнитудой 4 или выше. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов и Всемирной организации здравоохранения, в результате землетрясения погибли около 1,3 тысячи человек, более 1,6 тысячи получили ранения. 3 ноября в Непале произошло землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр стихийного бедствия находился около города Ламиданда в районе Джаджаркот. Последствия землетрясения ощущались в Катманду (столица Непала) и прилегающих районах, а также в столице Индии Нью-Дели. После землетрясения в Джаджаркоте произошло как минимум четыре афтершока магнитудой более 4 баллов. В результате разгула стихии погибли по меньшей мере 157 человек. 8 сентября в Марокко в 80 километрах от Марракеша произошло землетрясение магнитудой 6,8. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился вблизи города Игиль провинции Аль-Хауз, в 70 километрах к югу от Марракеша. Очаг находился, по данным сейсмического агентства Марокко, на глубине 11 километров. Через 19 минут произошел афтершок магнитудой 4,9. Руководитель отдела в национальном геофизическом институте Марокко Насер Джабур назвал землетрясение самым разрушительным за последние 100 лет. В результате жертвами разгула стихии стали около трех тысяч человек, еще свыше шести тысяч жителей получили ранения. От подземных толчков серьезно пострадали несколько туристических и исторических объектов в ряде городов. 18 марта на западе Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,8. Толчки были зафиксированы на глубине 68 километров. Землетрясение произошло недалеко от Тихоокеанского побережья, примерно в 80 километрах к югу от Гуаякиля, второго по величине города Эквадора. В результате жертвами стихии стали по меньшей мере 15 человек, более 445 получили ранения. 20 февраля в турецкой провинции Хатай произошли два землетрясения интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. В результате удара стихии погибли шесть человек, свыше 550 получили травмы различной степени тяжести. 6 февраля на юго-востоке Турции с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Эпицентр первого землетрясения находился в районе Шехиткамиль в Газиантепе, второго - в районе Экинезю в Кахраманмараше. После землетрясений специалисты зафиксировали несколько тысяч повторных толчков, магнитуда самого сильного – 6,7. Как сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, это было самое мощное землетрясение в Турции с 1939 года. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". В результате землетрясений в Турции погибли более 50 тысяч человек, около 110 тысяч получили ранения. В Сирии жертвами природной стихии стали около 8,5 тысячи человек, пострадали более 14,5 тысячи. 28 января в северо-западной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр находился в 23 километрах от города Хой на глубине 43 километров. В результате землетрясения погибли как минимум три человека, более 900 человек пострадали.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, в мире, турция, серия землетрясений в японии в 2024 году, япония