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В Японии произошла серия сильных землетрясений, объявлена угроза цунами

В Японии произошла серия сильных землетрясений, объявлена угроза цунами - РИА Новости, 01.01.2024

В Японии произошла серия сильных землетрясений, объявлена угроза цунами

Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии, сообщило Главное метеорологическое агентство... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T10:18

2024-01-01T10:18

2024-01-01T12:46

в мире

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исикава

осака (город)

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 1 янв — РИА Новости. Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии, сообщило Главное метеорологическое агентство страны.По информации ведомства, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,6.Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио.Позже метеорологи сообщили о еще одном землетрясении магнитудой 5,7, толчки которого ощущались в Осаке.В стране объявили угрозу цунами. На западном побережье отмечались волны высотой от 50 сантиметров до 1,2 метра. В районе крупнейшей в мире атомной электростанции "Касивадзаки-Карива" зафиксировали цунами высотой 40 сантиметров. По данным комитета по мерам безопасности префектуры Фукуи, нештатных ситуаций на японских атомных объектах не происходило.В префектуре Исикава обесточены около 32,5 тысячи домов, остановилось движение всех скоростных поездов. При канцелярии премьер-министра открыли экстренный штаб по сбору информации о землетрясении. Премьер-министр Фумио Кисида поручил ведомствам предпринять все меры по спасению людей и ликвидации последствий стихии.Позднее на Сахалине, во Владивостоке и Находке также объявили об угрозе цунами.

япония

исикава

осака (город)

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Землетрясение на западе Японии Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии. По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16:06 по местному времени (10:06 мск). Следующий, более мощный удар произошел в 16:10 (10:10 мск). Его магнитуда, по уточненным данным, составила 7,4. Сильные толчки ощущались в Осаке и Киото, а также в Токио 2024-01-01T10:18 true PT0M21S

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в мире, япония, исикава, осака (город), серия землетрясений в японии в 2024 году, видео