https://ria.ru/20230222/turtsiya-1853577512.html

В результате землетрясений на юго-востоке Турции были ранены 550 человек

В результате землетрясений на юго-востоке Турции были ранены 550 человек - РИА Новости, 22.02.2023

В результате землетрясений на юго-востоке Турции были ранены 550 человек

Свыше 550 человек получили ранения после землетрясений в турецкой провинции Хатай в понедельник, состояние 18 тяжелое, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T00:18

2023-02-22T00:18

2023-02-22T00:18

сильное землетрясение в турции и сирии

сулейман сойлу

хатай (провинция)

в мире

турция

кахраманмараш

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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Свыше 550 человек получили ранения после землетрясений в турецкой провинции Хатай в понедельник, состояние 18 тяжелое, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай в понедельник интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Провинцию посетил ранее с визитом президент Турции Тайип Эрдоган, но в момент землетрясений находился в другой провинции Кахраманмараш. По данным AFAD, в результате землетрясений погибли шесть человек. "Входить в здания, срочно нуждающиеся в сносе, не разрешено ни при каких обстоятельствах. По последним данным, в результате землетрясений в Хатае шесть человек погибли, 562 человека получили ранения, 18 их них серьезные", - приводит слова Сойлу телеканал TRT Haber.

https://ria.ru/20230220/erdogan-1853289376.html

хатай (провинция)

турция

кахраманмараш

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сильное землетрясение в турции и сирии, сулейман сойлу, хатай (провинция), в мире, турция, кахраманмараш