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В результате землетрясений на юго-востоке Турции были ранены 550 человек
В результате землетрясений на юго-востоке Турции были ранены 550 человек - РИА Новости, 22.02.2023
В результате землетрясений на юго-востоке Турции были ранены 550 человек
Свыше 550 человек получили ранения после землетрясений в турецкой провинции Хатай в понедельник, состояние 18 тяжелое, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T00:18
2023-02-22T00:18
2023-02-22T00:18
сильное землетрясение в турции и сирии
сулейман сойлу
хатай (провинция)
в мире
турция
кахраманмараш
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АНКАРА, 22 фев - РИА Новости. Свыше 550 человек получили ранения после землетрясений в турецкой провинции Хатай в понедельник, состояние 18 тяжелое, сообщил глава МВД страны Сулейман Сойлу. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о двух землетрясениях в провинции Хатай в понедельник интервалом в три минуты и магнитудами 6,4 и 5,8. Провинцию посетил ранее с визитом президент Турции Тайип Эрдоган, но в момент землетрясений находился в другой провинции Кахраманмараш. По данным AFAD, в результате землетрясений погибли шесть человек. "Входить в здания, срочно нуждающиеся в сносе, не разрешено ни при каких обстоятельствах. По последним данным, в результате землетрясений в Хатае шесть человек погибли, 562 человека получили ранения, 18 их них серьезные", - приводит слова Сойлу телеканал TRT Haber.
https://ria.ru/20230220/erdogan-1853289376.html
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сильное землетрясение в турции и сирии, сулейман сойлу, хатай (провинция), в мире, турция, кахраманмараш
Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Сулейман Сойлу, Хатай (провинция), В мире, Турция, Кахраманмараш
В результате землетрясений на юго-востоке Турции были ранены 550 человек
Глава МВД Турции Сойлу: в результате землетрясений в понедельник были ранены 550 человек