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Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49 тысяч

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49 тысяч - РИА Новости, 16.03.2023

Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49 тысяч

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49 тысяч, раненых более 115 тысяч. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T13:26

2023-03-16T13:26

2023-03-16T13:34

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

кахраманмараш

сирия

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АНКАРА, 16 мар – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших при землетрясениях в Турции превысило 49 тысяч, раненых более 115 тысяч.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века"."Одиннадцать провинций пострадали от беспрецедентных бедствий. В то время как 14 миллионов наших граждан пострадали напрямую, более 49 тысяч граждан погибли, более 115 тысяч получили ранения", - сообщил Эрдоган в ходе выступления на саммите Организации тюркских государств в Анкаре.Президент Турции заявил, что правительство страны "залечит раны, нанесенные землетрясением, как можно скорее"."Мы планируем построить в общей сложности 610 тысяч домов и передать их законным владельцам", - сказал он.

турция

кахраманмараш

сирия

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турция, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, кахраманмараш, сирия