Рейтинг@Mail.ru
Аффирмации: что это такое, в чем они могут помочь, советы психологов - РИА Новости, 30.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 30.11.2023
https://ria.ru/20231130/affirmatsii-1912725334.html
Аффирмации: что это такое, в чем они могут помочь, советы психологов
Аффирмации: что это такое, в чем они могут помочь, советы психологов - РИА Новости, 30.11.2023
Аффирмации: что это такое, в чем они могут помочь, советы психологов
Аффирмации — это короткие фразы, которые содержат позитивные утверждения. Их используют каждый день для работы с мышлением, чтобы изменить настрой, выработать... РИА Новости, 30.11.2023
2023-11-30T15:09
2023-11-30T15:09
здоровье - общество
психология
настроение
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912732987_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_3787c2a83516b8758d56a14aacb1d534.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.Аффирмации — это короткие фразы, которые содержат позитивные утверждения. Их используют каждый день для работы с мышлением, чтобы изменить настрой, выработать привычки или черты характера, добиться поставленной цели. О том, как они работают и помогают, как составлять их самому, а также лучшие аффирмации для мужчин и женщин на привлечение денег, успеха и богатства, — в материале РИА Новости.АффирмацииАффирмации считаются одним из самых популярных способов самопомощи и самосовершенствования. Они помогают изменить эмоциональное состояние, заменить негативные установки позитивными. Метод самовнушения начал активно развиваться в начале XX века и приобрел особое распространение после выхода книг по самопомощи американской писательницы Луизы Хэй. Она считала, что замена деструктивных убеждений может улучшить общее психоэмоциональное и физическое состояние человека и предлагала следующие ежедневные аффирмации: “я нахожусь в процессе положительных изменений”,”я готов меняться, я с любовью слушаю послания своего тела” и т.д. “С позиции психотерапии аффирмации являются частью аутотренинга, при помощи которого человек может настраивать себя на определенные свершения и достижения, тем самым управляя эмоциональным интеллектом и расширяя перспективы своих возможностей в той или иной сфере жизни. При этом важно понимать, что аффирмации являются лишь частью комплексного подхода, поэтому для достижения результата так или иначе потребуется действие, нацеленность на результат и готовность к внутренним изменениям”, — рассказала РИА Новости врач, психосоматолог, член Российского психологического общества Екатерина Тур.Как работают и помогаютПрименение аффирмаций заключается в регулярном повторении положительных утверждений. Они направлены на изменение модели мышления, поведения и отношения к жизни. Из-за популярности метода появился ряд исследований на эту тему.По словам Ирины Потаповой, сертифицированного коуча, психолога, исследования с использованием методов нейроизображения показали, что позитивные утверждения могут стимулировать работу включенных в систему вознаграждения участков мозга, таких как медиальная префронтальная кора и ядра гипоталамуса. Эти области связаны с чувством удовлетворения, уверенности и позитивного настроения.“Также, исследованияговорят о том, что повторение позитивных утверждений может снижать активность амигдалы (части мозга, которая играет ключевую роль в обработке эмоций), что является ключевым моментом в обработке страха и тревоги. Это может означать, что аффирмации способствуют уменьшению негативного эмоционального воздействия на мозг”, — объяснила эксперт.Кроме того, доказано, что аффирмации могут смягчить последствия стресса, несколько улучшить когнитивные способности и самооценку, защитить от негативных установок.Хотя информации пока недостаточно, а нейрофизиологические механизмы аффирмаций малоизучены, имеющиеся данные показывают, что они могут способствовать изменению активности различных областей мозга, связанных с эмоциональным регулированием и социальным восприятием. При этом вместе с аффирмациями ученые изучали и другие виды позитивного влияния, а работа с испытуемыми включала более сложные методы, чем простое повторение позитивных утверждений.Как правильно делатьПроизносить аффирмации нужно минимум раз в день, лучше всего вслух по утрам, во время этого можно смотреть на себя в зеркало. Далее их стоит использовать в течение дня, если ухудшается эмоциональное состояние или появляются сомнения в себе. Самовнушение работает только в том случае, если фраза произносится регулярно, как правило, делать это нужно не менее трех недель. Также крайне важно правильно составить формулировку.“При использовании аффирмаций важно формулировать их в настоящем времени и с положительной окраской, чтобы наше подсознание легче воспринимало и принимало новые убеждения”, — пояснила Ирина Потапова.Что не нужно делать и могут ли навредитьПри неправильном применении аффирмации могут оказывать негативное воздействие на психику. Например, навредить может постоянное повторение негативных убеждений: “у меня это плохо получается”, “мне будет тяжело”, “я безответственный человек”.“Любые фразы негативного характера, которые вы повторяете про себя, – это самый сильный вид гипноза. Чем больше вы говорите себе о том, что с вами что-то не так, тем больше становится внутренних сомнений, ниже уровень энергии и настроения. Вы перестаете верить в себя. Это влияет на то, как человек действует и какой результат в итоге получает”, — подчеркнула Екатерина Добронравова, психолог, эксперт по психосоматике.Также к аффирмациям нужно подходить с осторожностью, если они вступают в конфликт с реальностью. Например, аффирмация “каждый день несет в мою жизнь что-то хорошее” может оказывать негативное воздействие, когда у человека возникают неприятности. Другая опасность этого метода самовнушения — создание иллюзии идеального мира.Не следует возлагать на аффирмации слишком большие надежды: они не лечат болезни, не реализуют планы и т.д. Добиться эффекта можно в том случае, если прилагать усилия и использовать другие методы психологической терапии.Список лучших аффирмаций для женщин и мужчинЭффективно работают те аффирмации, которые составляются индивидуально для конкретного человека, желательно, если это будет делать психолог.“Примеры аффирмаций могут быть различными и зависят от целей, которые мы ставим перед собой. Например, для улучшения самооценки и повышения уверенности, что важно для достижения жизненного успеха, можно использовать утверждения: "я ценен и достоин любви и уважения", "я заслуживаю успеха и благополучия", "я сильный и уравновешенный человек””, — посоветовала Ирина Потапова.Самые мощные на каждый деньНаибольшую эффективность имеют аффирмации, которые были составлены для человека в индивидуальном порядке с учетом его потребностей. Потому что некоторые из них могут оказаться полезны для одного, но нанести вред другому.Психолог Екатерина Добронравова перечислила самые популярные аффирмации на каждый день:На деньги и богатствоАффирмации для привлечения денег считаются одними из самых популярных. При этом нужно понимать, что для получения результата необходимо предпринимать определенные шаги к достижению цели, а самовнушение помогает настроиться более позитивно.“Если есть желание установить позитивное отношение к финансовому благополучию, то можно использовать аффирмации типа: “деньги приходят ко мне легко и естественно”, “я заслуживаю финансового изобилия и процветания”, “я открыт для всех возможностей получения дохода”, — добавила Ирина Потапова.На здоровье и исцелениеЭксперт также привела несколько примеров аффирмаций здоровья:На успех, удачу и процветаниеПримеры аффирмаций на успех удачу и процветание:На любовь и для отношенийЧтобы изменить положение дел в личной жизни, можно использовать следующие позитивные утверждения:Позитивные утренние и ночные аффирмацииУтро можно начинать с таких фраз: “сейчас моя жизнь дарит мне спокойствие и уверенность”, “каждый день я смело и легко иду к своим целям”, “я счастлив и доволен своей жизнью”, “с самого утра я ощущаю энергию, радость и спокойствие”, “сегодня я становлюсь на несколько шагов ближе к своему желанию”.Для крепкого сна подойдут следующие фразы:Для самооценки и уверенности в себеСамооценка и уверенность в себе важны для достижения успехов в жизни и результата. Поэтому вот несколько аффирмаций, которые могут повысить их уровень:Как самому составлять аффирмацииЕкатерина Тур поделилась рекомендациями, как правильно составлять аффирмации, чтобы они были полезны и не нанесли вреда:Аффирмации можно записать на бумаге, произнести вслух или повторить в мыслях. При этом регулярное использование требует времени и практики, чтобы они начали оказывать положительное влияние на мысли, эмоции и поведение.“Нужно помнить, что аффирмации — это инструмент для изменения мышления и повышения самооценки, но они не заменят усилий, чтобы достичь целей. Комбинируйте их с конкретными шагами и действиями в нужном направлении, чтобы создать положительные изменения в жизни”, — добавила Екатерина Тур.
https://ria.ru/20231020/energeticheskiy_vampir-1904208636.html
https://ria.ru/20221111/strakh-1830863952.html
https://ria.ru/20201214/mify-1588838440.html
https://ria.ru/20200728/1574798842.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912732987_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_29b58cae295ca836717994a89fbd1096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, психология, настроение, россия
Здоровье - Общество, Психология, настроение, Россия

Аффирмации: что это такое, в чем они могут помочь, советы психологов

© iStock.com / Elle MundusАффирмации
Аффирмации - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
© iStock.com / Elle Mundus
Аффирмации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.Аффирмации — это короткие фразы, которые содержат позитивные утверждения. Их используют каждый день для работы с мышлением, чтобы изменить настрой, выработать привычки или черты характера, добиться поставленной цели. О том, как они работают и помогают, как составлять их самому, а также лучшие аффирмации для мужчин и женщин на привлечение денег, успеха и богатства, — в материале РИА Новости.

Аффирмации

Аффирмации считаются одним из самых популярных способов самопомощи и самосовершенствования. Они помогают изменить эмоциональное состояние, заменить негативные установки позитивными. Метод самовнушения начал активно развиваться в начале XX века и приобрел особое распространение после выхода книг по самопомощи американской писательницы Луизы Хэй. Она считала, что замена деструктивных убеждений может улучшить общее психоэмоциональное и физическое состояние человека и предлагала следующие ежедневные аффирмации: “я нахожусь в процессе положительных изменений”,”я готов меняться, я с любовью слушаю послания своего тела” и т.д.
“С позиции психотерапии аффирмации являются частью аутотренинга, при помощи которого человек может настраивать себя на определенные свершения и достижения, тем самым управляя эмоциональным интеллектом и расширяя перспективы своих возможностей в той или иной сфере жизни. При этом важно понимать, что аффирмации являются лишь частью комплексного подхода, поэтому для достижения результата так или иначе потребуется действие, нацеленность на результат и готовность к внутренним изменениям”, — рассказала РИА Новости врач, психосоматолог, член Российского психологического общества Екатерина Тур.
© iStock.com / fizkesАффирмации
Аффирмации - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / fizkes
Аффирмации

Как работают и помогают

Применение аффирмаций заключается в регулярном повторении положительных утверждений. Они направлены на изменение модели мышления, поведения и отношения к жизни. Из-за популярности метода появился ряд исследований на эту тему.
По словам Ирины Потаповой, сертифицированного коуча, психолога, исследования с использованием методов нейроизображения показали, что позитивные утверждения могут стимулировать работу включенных в систему вознаграждения участков мозга, таких как медиальная префронтальная кора и ядра гипоталамуса. Эти области связаны с чувством удовлетворения, уверенности и позитивного настроения.
“Также, исследованияговорят о том, что повторение позитивных утверждений может снижать активность амигдалы (части мозга, которая играет ключевую роль в обработке эмоций), что является ключевым моментом в обработке страха и тревоги. Это может означать, что аффирмации способствуют уменьшению негативного эмоционального воздействия на мозг”, — объяснила эксперт.
Энергетический вампир - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Энергетический вампир: кто это, как распознать и защититься
20 октября, 18:29
Кроме того, доказано, что аффирмации могут смягчить последствия стресса, несколько улучшить когнитивные способности и самооценку, защитить от негативных установок.
Хотя информации пока недостаточно, а нейрофизиологические механизмы аффирмаций малоизучены, имеющиеся данные показывают, что они могут способствовать изменению активности различных областей мозга, связанных с эмоциональным регулированием и социальным восприятием. При этом вместе с аффирмациями ученые изучали и другие виды позитивного влияния, а работа с испытуемыми включала более сложные методы, чем простое повторение позитивных утверждений.

Как правильно делать

Произносить аффирмации нужно минимум раз в день, лучше всего вслух по утрам, во время этого можно смотреть на себя в зеркало. Далее их стоит использовать в течение дня, если ухудшается эмоциональное состояние или появляются сомнения в себе. Самовнушение работает только в том случае, если фраза произносится регулярно, как правило, делать это нужно не менее трех недель. Также крайне важно правильно составить формулировку.
“При использовании аффирмаций важно формулировать их в настоящем времени и с положительной окраской, чтобы наше подсознание легче воспринимало и принимало новые убеждения”, — пояснила Ирина Потапова.
© iStock.com / Yaraslau SaulevichДевушка улыбается своему отражению в зеркале
Девушка улыбается своему отражению в зеркале - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / Yaraslau Saulevich
Девушка улыбается своему отражению в зеркале

Что не нужно делать и могут ли навредить

При неправильном применении аффирмации могут оказывать негативное воздействие на психику. Например, навредить может постоянное повторение негативных убеждений: “у меня это плохо получается”, “мне будет тяжело”, “я безответственный человек”.
“Любые фразы негативного характера, которые вы повторяете про себя, – это самый сильный вид гипноза. Чем больше вы говорите себе о том, что с вами что-то не так, тем больше становится внутренних сомнений, ниже уровень энергии и настроения. Вы перестаете верить в себя. Это влияет на то, как человек действует и какой результат в итоге получает”, — подчеркнула Екатерина Добронравова, психолог, эксперт по психосоматике.
Паническая атака у женщины - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Паническая атака: в чем проявляется, чем опасна, как лечить
11 ноября 2022, 17:28
Также к аффирмациям нужно подходить с осторожностью, если они вступают в конфликт с реальностью. Например, аффирмация “каждый день несет в мою жизнь что-то хорошее” может оказывать негативное воздействие, когда у человека возникают неприятности. Другая опасность этого метода самовнушения — создание иллюзии идеального мира.
Не следует возлагать на аффирмации слишком большие надежды: они не лечат болезни, не реализуют планы и т.д. Добиться эффекта можно в том случае, если прилагать усилия и использовать другие методы психологической терапии.

Список лучших аффирмаций для женщин и мужчин

Эффективно работают те аффирмации, которые составляются индивидуально для конкретного человека, желательно, если это будет делать психолог.
“Примеры аффирмаций могут быть различными и зависят от целей, которые мы ставим перед собой. Например, для улучшения самооценки и повышения уверенности, что важно для достижения жизненного успеха, можно использовать утверждения: "я ценен и достоин любви и уважения", "я заслуживаю успеха и благополучия", "я сильный и уравновешенный человек””, — посоветовала Ирина Потапова.
© iStock.com / Timm CreativeСчастливая пара
Счастливая пара - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / Timm Creative
Счастливая пара

Самые мощные на каждый день

Наибольшую эффективность имеют аффирмации, которые были составлены для человека в индивидуальном порядке с учетом его потребностей. Потому что некоторые из них могут оказаться полезны для одного, но нанести вред другому.
Психолог Екатерина Добронравова перечислила самые популярные аффирмации на каждый день:
  • У меня здоровое, гибкое и сильное тело.
  • Мое тело чувствует себя прекрасно.
  • Я всегда вижу возможности.
  • Я создаю мир, полный любви и возможностей.
  • Когда я доверяю миру, все получается легко
  • Я легко общаюсь с людьми и строю отношения.
  • У меня получается все задуманное.

На деньги и богатство

Аффирмации для привлечения денег считаются одними из самых популярных. При этом нужно понимать, что для получения результата необходимо предпринимать определенные шаги к достижению цели, а самовнушение помогает настроиться более позитивно.
“Если есть желание установить позитивное отношение к финансовому благополучию, то можно использовать аффирмации типа: “деньги приходят ко мне легко и естественно”, “я заслуживаю финансового изобилия и процветания”, “я открыт для всех возможностей получения дохода”, — добавила Ирина Потапова.
© iStock.com / gorodenkoffДевушка просыпается
Девушка просыпается - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / gorodenkoff
Девушка просыпается

На здоровье и исцеление

Эксперт также привела несколько примеров аффирмаций здоровья:
  • Я заслуживаю быть здоровым и сильным. Мое тело способно на восстановление и исцеление.
  • Каждая клетка моего тела наполняется здоровьем и энергией. Я радуюсь своему здоровью и благополучию.
  • Моя пища является источником здоровья и энергии. Я забочусь о своем теле и питаю его только полезными продуктами.
  • Я окружен заботой и поддержкой окружающих. Меня окружают заботливые и добрые люди, которые помогают мне оставаться здоровым.
  • Каждый день я становлюсь здоровее и сильнее. Мое здоровье улучшается с каждым мгновением.

На успех, удачу и процветание

Примеры аффирмаций на успех удачу и процветание:
  • Я знаю, что позитивный настрой может принести мне успех.
  • Каждый опыт в моей жизни помогает мне расти.
  • Я уверен в своих способностях и навыках.
  • Я добьюсь успеха, привлекая людей, которые могут помочь.
  • Я открыт новым возможностям.

На любовь и для отношений

Чтобы изменить положение дел в личной жизни, можно использовать следующие позитивные утверждения:
  • Я привлекаю доверительные и любовные отношения.
  • Я открыт и готов найти настоящую любовь.
  • Я достоин комплиментов, которые получаю.
  • Я излучаю любовь, и она возвращается ко мне.
  • Я счастлив испытывать и дарить любовь.
Психолог всё решит и другие популярные мифы, в которые не надо верить - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
"Психолог всё решит" и другие популярные мифы, в которые не надо верить
14 декабря 2020, 12:00

Позитивные утренние и ночные аффирмации

Утро можно начинать с таких фраз: “сейчас моя жизнь дарит мне спокойствие и уверенность”, “каждый день я смело и легко иду к своим целям”, “я счастлив и доволен своей жизнью”, “с самого утра я ощущаю энергию, радость и спокойствие”, “сегодня я становлюсь на несколько шагов ближе к своему желанию”.
Для крепкого сна подойдут следующие фразы:
  • Мой разум спокоен и расслаблен.
  • Я спокоен и умиротворен.
  • Я отпускаю все мысли.
  • Я и моё дыхание едины.
  • Я благодарен за сегодняшний день.

Для самооценки и уверенности в себе

Самооценка и уверенность в себе важны для достижения успехов в жизни и результата. Поэтому вот несколько аффирмаций, которые могут повысить их уровень:
  • Я ценю себя и свои достижения.
  • Я люблю и ценю себя таким, какой я есть.
  • Я заслуживаю любви и уважения.
  • Я верю в свои способности и таланты.
  • Я принимаю свои ошибки и учусь на них.
© iStock.com / AnchiyДевушка пишет в дневник
Девушка пишет в дневник - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© iStock.com / Anchiy
Девушка пишет в дневник

Как самому составлять аффирмации

Екатерина Тур поделилась рекомендациями, как правильно составлять аффирмации, чтобы они были полезны и не нанесли вреда:
  • Формулируйте аффирмации в конкретных терминах и с ясным смыслом. Например: "я полон силы и решимости" или "я принимаю и люблю себя таким, какой я есть".
  • Фокусируйтесь на положительном: формулируйте утверждения в позитивной форме, избегая отрицательных слов или фраз. Например: "я уверен в своих способностях" вместо "я больше не сомневаюсь в своих способностях".
  • Используйте настоящее время и настоящую форму глаголов, например, "я привлекаю благоприятные события в свою жизнь" вместо "я буду привлекать благоприятные события в свою жизнь".
  • Используйте твердые и уверенные выражения в своих аффирмациях. Например: "я являюсь создателем своей судьбы" или "моя сила исходит из моей внутренней уверенности".
  • Аффирмации должны быть личными и релевантными: формулируйте их так, чтобы они отражали ваши собственные цели, желания и убеждения. Они должны звучать правдиво для вас.
  • Повторяйте аффирмации регулярно — в течение нескольких минут в день или перед сном. Это поможет закрепить позитивные утверждения и укрепить их в подсознании. Например, можно составить аффирмацию таким образом: "я ценю и люблю себя, каждый день становлюсь все лучше и сильнее".
Аффирмации можно записать на бумаге, произнести вслух или повторить в мыслях. При этом регулярное использование требует времени и практики, чтобы они начали оказывать положительное влияние на мысли, эмоции и поведение.
“Нужно помнить, что аффирмации — это инструмент для изменения мышления и повышения самооценки, но они не заменят усилий, чтобы достичь целей. Комбинируйте их с конкретными шагами и действиями в нужном направлении, чтобы создать положительные изменения в жизни”, — добавила Екатерина Тур.
Кадр из фильма Марафон желаний
За сбычу мечт: как правильно загадывать желания
28 июля 2020, 08:00
 
Здоровье - ОбществоПсихологиянастроениеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала