https://ria.ru/20250717/psiholog-2029598358.html

Психолог рассказал, как объяснить ребенку опасность интернета

Психолог рассказал, как объяснить ребенку опасность интернета - РИА Новости, 17.07.2025

Психолог рассказал, как объяснить ребенку опасность интернета

Ребенку с восьми лет можно прямо объяснять, что в интернете есть манипуляторы, для этого следует использовать примеры из актуальных для детей фильмов и игр,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T03:13:00+03:00

2025-07-17T03:13:00+03:00

2025-07-17T10:42:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Ребенку с восьми лет можно прямо объяснять, что в интернете есть манипуляторы, для этого следует использовать примеры из актуальных для детей фильмов и игр, рассказал кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Владислав Сотников. "Безусловно говорить с ребёнком об опасностях, которые содержит в себе интернет-пространство, необходимо, но с учетом возраста и его уровня развития", - рассказал специалист РИА Новости. Он уточнил, что есть как минимум две причины, которые подтверждают необходимость говорить с ребенком о безопасности в интернете прямо и открыто. Во-первых, дети, не предупрежденные об опасности, чаще попадают в ловушки манипуляторов. Во-вторых, прямые запреты без объяснений вызывают любопытство, а мягкие, но четкие формулировки помогают сформировать критическое мышление. Психолог отметил, что это актуально для любого возраста, даже если родители не покупают ребёнку телефон и уверенны, что он им нигде не пользуется. "Современные исследования показывают, что дети с 7–8 лет уже способны понимать базовые правила безопасности, если объяснять их в доступной форме. Доступность в возрасте до семи лет обеспечивается либо чёткими правилами, которые ребёнок хорошо может усвоить, например, "Не разговаривай в интернете/по телефону с незнакомцами без родителей", - уточнил Сотников. Также в этом возрасте можно донести информацию путем использования образов метафоры и сказки, пояснил специалист. "Начиная с 8 лет, можно уже прямо объяснять, что не все в сети те, за кого себя выдают. Ввести правило: "Если незнакомец спрашивает личное (фото, адрес, школу) — сразу к родителям". Можно использовать примеры из актуальных для ребёнка фильмов/мультфильмов/игр, где есть негативный персонаж, представляющий опасность", - сообщил психолог. По его словам, для подростков старше 13 лет не нужно искать особых форм при объяснении, честность и открытость будут цениться больше всего. Можно говорить открыто о манипуляциях, обсудить цифровой след. "Тут важно выдержать баланс между честностью, прозрачностью и не скатиться в запугивание. Сделать это можно, если избегать страшных подробностей, но дать четкие критерии опасного поведения: "Если взрослый человек в интернете: просит хранить разговор в тайне, дарит подарки / предлагает встретиться, спрашивает про тело или личную жизнь - это опасно, нужно сразу рассказать родителям", - отметил Сотников. Психолог рассказал, что ребёнок, который уже встречался с такой коммуникацией, может испытывать чувство стыда и унижения, поэтому важно подчеркивать: "Ты никогда не виноват, если кто-то ведет себя странно - это проблема взрослого, а не твоя". "В целом важно с детьми обсудить и чётко зафиксировать правило "3 НЕ": не открывать личную информацию, не соглашаться на видеочаты или встречи без родителей, не верить слепо даже "друзьям" из сети - педофилы часто выдают себя за детей", - уточнил он. Специалист пояснил, что разговор о безопасности в сети должен быть постепенным, честным и поддерживающим.

https://ria.ru/20250319/kiberbezopasnost-2005871469.html

https://ria.ru/20240911/rossiya-1972039975.html

https://ria.ru/20240505/shakhveledov-1943925226.html

https://ria.ru/20200513/1571351333.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, дети, психология, социальный навигатор, детские вопросы