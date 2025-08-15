Дмитрий Ушаков: ИИ способен в равной степени помогать и вредить человеку

https://ria.ru/20250815/ushakov-2035258542.html

Человек до сих пор остается венцом эволюции, тем не менее уже сегодня очевидно, что искусственный интеллект (ИИ), продолжая развиваться, принесет людям в будущем еще большую пользу или еще больший вред. Как использовать ИИ на благо человека, и почему психология необходима для общества и государства в современном мире, рассказал в интервью РИА Новости директор Института психологии РАН Дмитрий Ушаков.– Психология сейчас идет в ногу со временем? На ваш взгляд, психология может развиваться вместе с ИИ?– Психология – быстрорастущая наука, которая за 150 лет прошла путь от простого самонаблюдения к сложнейшим экспериментам, а сейчас большой толчок в ее развитии связан с технологиями искусственного интеллекта. Я бы назвал искусственный интеллект кривым зеркалом человека. Так, нейросети, которые дали нынешний бум искусственного интеллекта, произошли от попытки смоделировать человеческий мозг так, как наука его представляла в 1950-е годы. Однако мы сейчас понимаем, что мозг человека устроен иначе, чем искусственные нейросети. Например, искусственные нейросети синхронны, а человеческий мозг работает асинхронно. Обратное распространение ошибки, которое лежит в основе обучения искусственных нейросетей, отсутствует у человека, зато наши синапсы следуют принципу Хебба, чего нет у машин.Список различий можно продолжать, зеркало кривое, но тем не менее это именно зеркало – нельзя не отметить фундаментального сходства, например, в том, что и человек, и нейросеть способны обучаться распознаванию объектов и явлений. И это уже сейчас делает нейросети очень хорошим инструментом в познании человека.– Как психология может использовать искусственный интеллект?– Начнем с того, что психологические технологии, связанные с искусственным интеллектом, позволяют автоматизировать процесс понимания свойств человека и его состояний. Например, по тому, как человек говорит, по выражению его лица, по жестам, по тому, что он пишет в соцсетях или что покупает, машина может определять, в каком состоянии он находится, какие эмоции испытывает, а также каков уровень его интеллекта, каковы свойства его личности, например, интроверсия или нейротизм.Дальше можно автоматически анализировать взаимодействие людей, предсказывать его дальнейший ход, формировать подсказки по правильному поведению. Искусственный интеллект позволяет создавать так называемые "цифровые двойники" людей. Не надо понимать этот термин буквально: речь идет только о моделировании отдельных сторон личности или мышления человека. Например, можно создать искусственного агента на базе большой языковой модели, куда заложить некоторые поступки человека, данные его психологических тестов, его слова, и оказывается, что этот агент может довольно хорошо предсказывать поведение этого человека. Или можно делать двойников когнитивной системы, мышления человека. Например, смоделировать, как данный человек будет играть в шахматы или осваивать геометрию. Все это имеет практическое значение, но можно ожидать и мощного импульса в развитии научного понимания человека.– Какую вы видите пользу в психологии для современного мира?– Психология давно приносит пользу, причем не только отдельным людям в повышении качества их жизни, но и в решении крупных задач общества и государства. Стоит вспомнить историю создания Института психологии РАН (тогда – АН СССР) в 1971 году. Открытия нашего института хотели, например, космонавты и летчики, которые понимали важность и одновременно опасность человеческого фактора. Например, знаменитый космонавт Георгий Тимофеевич Береговой, руководитель центра управления полетами, ходил по этому поводу к главе Академии наук СССР Мстиславу Всеволодовичу Келдышу и убеждал его создать Институт психологии, который бы, среди прочего, помогал с психологической работой с космонавтами.Но сегодня с развитием возможностей искусственного интеллекта, о которых мы говорили, психология может приносить намного больше пользы. Но, кстати, и вреда. Ведь развитие любой мощной технологии – это одновременно и потенциальная польза, и потенциальный вред. Вспомним атомные технологии, например. Они позволяют высвободить огромную энергию, которая может быть направлена на добро, на питание энергосистем, но может и на разрушение. Также и технологии в психологии: они могут быть направлены на помощь людям, но могут и на вред, например, искусственный интеллект может индивидуализировать и делать очень сильным влияние на человека, которое может использоваться в любых целях. Поэтому сейчас психология должна обезопасить жизнь человека и оградить его от вредного, зачастую опасного влияния. Если психология не будет выполнять свою "защитную функцию" для людей, то может сбыться пессимистичное опасение Фрэнсиса Фукуямы, который говорит, что человечество с помощью развитых технологий сможет вывести две породы людей: одну –с седлами на спинах, а другую –со шпорами на сапогах.Ведь мы попадаем в окружение все более мощных систем искусственного интеллекта, которые стремятся на нас влиять. Например, современные технологии, которые становятся доступными рекламирующим свои услуги компаниям и корпорациям, позволяют воздействию рекламы найти в нас самые чувствительные пункты, придумать слова и образы, которые смогут сильнее всего воздействовать. Противостоять этому без ответного оснащения технологиями, позволяющими "раскусывать" этот нажим, очень сложно. Если мы хотим продолжать жить в обществе автономных субъектов, то каждый человек должен быть окружен своим преданным только ему поясом искусственного интеллекта.Мы с профессором Сергеем Юрьевичем Степановым, обсуждая будущее человечества в контексте развития технологий искусственного интеллекта, выдвинули концепцию "цифрового ангела", совокупности технологий искусственного интеллекта, которая работает в интересах каждого конкретного человека. "Цифровой ангел" имеет три ипостаси. В первую очередь это цифровой ассистент, система, направленная на поддержание самого человека, на оптимизацию его состояния, на выбор профессиональной карьеры, подбор нужного распорядка дня. Цифровые ассистенты уже сейчас начинают помогать человеку в быту. Например, идет разработка ассистентов, которые позволят спланировать отпуск, заказать билеты и так далее. Но, как мы говорили, искусственный интеллект может и оценить человека, его состояния и свойства, создать цифровой двойник. Поэтому цифровые ассистенты в перспективе будут помогать человеку улучшить психологическое состояние, создавать индивидуальные образовательные траектории, которые позволят наиболее эффективным образом учиться, консультировать по выбору профессии и так далее. Все эти перспективы уже наметились. Вторая ипостась – цифровой коммуникатор, то есть взаимодействие с другими людьми. Технологии искусственного интеллекта могут помогать в служебных и формальных отношениях, но также и в более личных отношениях. Третья ипостась – это цифровой конфидент. "Цифровой ангел" только тогда имеет смысл, когда он полностью служит интересам человека, которому принадлежит, и, следовательно, может пользоваться его полным доверием.– Что интеллект представляет собой для психолога? Человеческий интеллект до сих пор венец эволюции?– Интеллект – это очень важный аспект жизни и эволюции. В эволюции живых существ произошел момент, когда они смогли начать решать задачи в широком смысле слова. Задача – это ситуация, в которой у нас есть цель и способы движения к ней. Но что требуется, чтобы хорошо решать задачи? Представим простую задачу: нужно дойти от дома до почты. Чтобы ее решить, нужно создать умственную модель расположения домов в районе и построить в этой модели свой маршрут. Если вы решаете сложную математическую задачу, то вы также строите ее умственную модель, манипулируете этой моделью и в конце концов находите решение или не находите. Таким образом, искусство решения задач – это в конечном счете работа с умственными моделями. Это легко сказать, но трудно сделать: по-видимому, процессы решения задач на основе манипулирования моделями, это самые сложноорганизованные процессы в нашей Вселенной.В какой-то момент живые существа научились решать задачи, и это сразу дало им преимущества в выживании, поскольку это были жизненные задачи, такие как питание или оборона. Чтобы решать задачи, потребовались аффекторы и эффекторы, то есть чувствительные органы и органы действия, движения, а также центральный процессор – мозг. В начале все это было примитивным, и решались примитивные задачи, но потом эволюция стала отбирать способных к эффективному решению. Бурное развитие пошло у животных, у них сформировались органы чувств, активное передвижение и сложные мозги. Но интересно, что в последние несколько лет было показано, что растения и грибы тоже обладают определенной чувствительностью к внешним событиям, реагируют на них, коммуницируют между собой и так далее. Так что сейчас уже не такими шокирующими выглядят разговоры о каких-то формах интеллекта даже у растений и грибов.На сегодняшний день мы знаем, что венец творения – это человек, и он венец творения в первую очередь потому, что обладает самым высоким интеллектом из всех биологических существ и способен решать самые сложные задачи и строить самые сложные умственные модели объектов. Но только возникает вопрос: он венец творения сейчас, или так будет всегда?Можно предположить два предельных варианта, по которым возникнет интеллект более высокий, чем человеческий. Первый вариант – это появление биологических сверхинтеллектуальных существ, второй вариант – искусственные сверхинтеллектуальные существа. То, при чем мы сейчас присутствуем, а именно бурное развитие искусственного интеллекта, показывает, что интеллект на Земле продолжает эволюционировать. Но при этом он эволюционирует не только как живой интеллект, но в смешанном виде – биологическом плюс технологическом. Эволюция на нашей планете вышла за пределы жизни и продолжается уже не только в углеродной форме, но еще и в кремниевой. Эта смешанная эволюция идет на много порядков быстрее, чем биологическая. И направлена она в первую очередь на повышение способности к решению задач. В этом смысле можно сказать, что интеллект сегодня – это квинтэссенция эволюции.Мы можем ожидать, что в дальнейшем интеллект будет приобретать еще более мощные формы, в которых будут сочетаться естественные и искусственные элементы.– Как можно измерить интеллект?– Измерение интеллекта – довольно хитрая штука, поскольку интеллект является латентной, а не манифестной переменной. Что это означает? Возьмем, к примеру, измерение таких характеристик звезд, как масса и температура. Мы не можем измерить их непосредственно, поэтому люди действуют опосредованно – анализируют спектр свечения звезд, взаимное притяжение тел и так далее. Таким же образом мы поступаем с интеллектом – мы наблюдаем, как люди решают задачи, и заключаем на этом основании о невидимых процессах, которые обеспечивают ход этого решения. Существует большое количество тестов, которые позволяют нам измерить интеллект, но ни один из них сам по себе не является интеллектом. Интеллектом является та переменная, которая стоит за ходом выполнения этих тестов. Из них ученые вытягивают генеральный фактор, или фактор G. Этот фактор хорошо воспроизводим и хорошо объясняет различные явления. К тестам можно добавить анализ реальной деятельности людей. В последнее время к исследованиям уровня интеллекта прибавилось машинное обучение, анализирующее поведение людей на основе видео- и аудиозаписи, анализа цифровых следов в соцсетях и так далее.– Какие есть виды интеллекта? В чем разница между эмоциональным и социальным интеллектом?– Видов интеллекта много. Ученые выделяют, например, вербальный (словесный), числовой, пространственный, флюидный (текучий), кристаллизованный и другие. Но надо сказать, что они связаны между собой в том смысле, что если у человека хорошо развит один вид, то и другой с большой вероятностью будет развит хорошо. Другими словами, умный человек умен во многом.Социальный интеллект направлен на понимание, предсказание, вычисление социальных отношений между людьми. Например, можно заметить, что человек благородный, умный, жадный, щепетильный и так далее. И дальше на основании этих оценок формируются предсказания, а именно как конкретный человек поведет себя в той или иной ситуации. Это и есть социальный интеллект.Эмоциональный интеллект – это способность понимать эмоции и управлять ими. Причем как чужими, так и своими. Два этих типа интеллекта пересекаются, потому что социальное поведение в значительной степени зависит от эмоций, но не сводится к эмоциям, потому что бывают и неэмоциональные варианты социального поведения.– Если интеллект такой разный, то что представляет собой одаренность?– Одаренность – это потенциал, который может преобразоваться в актуальные достижения. Из одаренности может возникнуть талант. Когда мы видим человека, который реализуется на высоком уровне в музыке, в литературе, в науке, в политике, в спорте, то мы говорим о таланте. Соответственно, одаренность выступает в качестве некой предпосылки к таланту. Интеллект – это один из важнейших компонентов одаренности, но только один из компонентов. Для возникновения таланта нужно, чтобы сложилась констелляция различных свойств и сторон одаренности, необходимо совпадение некой совокупности свойств. Я люблю приводить в качестве примера (русского театрального и художественного деятеля, антрепренера Сергея – ред.) Дягилева, он был художником, но не очень хорошим, музыкантом, но не выдающимся, имел юридическое образование и главное – способность распознавать таланты других. Он сумел использовать эти свои дарования, оказался в нужное время и в нужном месте, и в итоге мы получили "Русские сезоны" в Париже.К этому надо добавить, что талант – это работа над своими свойствами и превращение себя в уникальную машину, которая может быть лучше всех в какой-то области. Я вспоминаю свое общение с чемпионом мира по шахматам Михаилом Моисеевичем Ботвинником. Он говорил так: "Я сумел быть лучшим в мире на протяжении 15 лет, потому что я создал метод игры". Он на основании своих личностных свойств придумал, как играть в шахматы лучше всех. Расскажу об этом сюжете из жизни Ботвинника. Он проиграл матч за первенство мира молодому и блестящему Михаилу Талю, после чего все думали, что звезда Ботвинника закатилась. Что сделал Ботвинник? Он смог отрефлексировать то, как шла их игра, и понял, что Таль лучше считает варианты и за счет этого превосходит его, Ботвинника, в ситуации живой фигурной игры. Поэтому Ботвинник стал работать над тем, чтобы не допускать во время игры возникновения таких благоприятных для Таля ситуаций. В течение года он анализировал схемы расстановок фигур, дебюты, способы игры и в матч-реванше разгромил Таля. Другими словами, он смог разработать метод игры, который выявил его сильные свойства и не позволил проявиться сильным свойствам Таля. Поэтому, если мы говорим о педагогике и о том, каким образом интеллект может преобразоваться в талант, то нужно понимать, что талант – это всегда индивидуальность.– Как изменился интеллект современного человека?– Наблюдается так называемый эффект Флинна, который заключается в том, что в XX веке у большинства населения планеты вырос показатель IQ. Пока нам сложно говорить об однозначном объяснении этого феномена, так как есть множество факторов, которые могли повлиять на рост интеллекта, например, повышение общего уровня образования, улучшение питания, условий жизни и так далее. В XX веке грамотными стали практически все, хотя раньше неграмотность была в порядке вещей. Длительность образования и его уровень действительно изменили людей и повысили общий показатель IQ населения, однако не так сильно, чтобы объяснить эффект Флинна. Эффект Флинна наблюдается также у дошкольников, то есть интеллект вырос даже у той части населения, которая еще не училась и не была подвержена влиянию образовательной сферы.Результаты нашего института показывают, что у современного человека произошло перераспределение интеллекта. Уменьшился уровень способности, которую можно назвать эмоционально-образной, в противоположность ей выросли способности, которые называются алгоритмически-рациональными. Надо еще сказать, что в странах Северной Европы в какой-то момент стал наблюдаться анти-эффект Флинна, однако это более локальный эффект.– Что такое нравственность и мораль общества? Как они влияют на развитие общества?– Есть много разных аспектов этой проблемы, однако, на мой взгляд, важно подчеркнуть один из них: безнравственное общество неэффективно. Неэффективно, когда безнравственность затрагивает управленческие решения, они начинают приниматься на основании эгоистических интересов чиновника или клана, которому он принадлежит. А качество управленческих решений во многом определяет успешность экономики, социальной политики, обороноспособность. Если качество управленческих решений низкое, то такое общество всегда проигрывает в конкурентной борьбе с другими обществами.Но большая или меньшая нравственность принятия решений руководителями определяется не только личностью последнего. Если говорить о системе в целом, то по закону больших чисел роль личности вообще нивелируется. Но степень нравственности решений и доля в них личного интереса определяются объективной ситуацией чиновника, которая диктует, в какой степени он вынужден бороться за свой статус, а в какой – реализует ценность профессионализма, хорошей работы.Понятие менталитета вбирает в себя также понятие ценностей. Социальные институты держатся на менталитете и нравственности граждан. Благодаря моральным ценностям общество может существовать и эффективно справляться с внешними угрозами. Нравственность и мораль общества – это вопрос конкурентоспособности общества во внешней среде.– На ваш взгляд, менталитет общества можно изменить? Например, сделать из свободолюбивых людей сторонников диктатуры?– Безусловно общества различаются степенью авторитаризма и демократичности принятия решений. Основной вопрос здесь в том, что разные типы социальных институтов в большей или меньшей степени соответствуют задачам, которые решаются обществом. То есть вопрос можно поставить шире: какие общества тяготеют к авторитаризму и почему? Можно вспомнить социологическую теорию гидравлического общества Карла Виттфогеля. Она говорит о том, что тоталитарные государства возникли из необходимости мобилизации масс населения для решения больших экономических задач. Например, в древнем Египте для поддержания большого урожая использовались разливы Нила, небольшим группам людей было не под силу справиться с природой этой реки, а вот целому обществу вполне. Поэтому государство древнего Египта было очень авторитарным, это обеспечивало его выживание. А в других условиях, при решении других задач авторитаризм может помешать выживаю и благополучному существованию общества.– Как стресс, вызванный политическими или социальными потрясениями, может сказаться на людях и обществе в целом?– Многие люди тревожатся из-за политических или социальных событий в стране и мире, у них появляются депрессия или демотивация из-за определенных событий в политике и экономике, можно констатировать этот факт. Я бы объяснил свою позицию по этому вопросу с помощью примера из нашего прошлого. Дети в советском обществе, во времена холодной войны, боялись ядерной войны. Это был один из основных страхов советских детей, и он возник не на пустом месте. Чаще всего переживания из-за глобальных потрясений появляются, потому что люди осознают, какое влияние глобальное политическое или общественное событие может оказать на них. Однако нужно всегда говорить о волнах подъема и спада стресса, вызванного политикой или экономикой. Сейчас мы присутствуем при очередном подъеме напряженности в мире, поэтому к этому стоит относиться как к закономерным процессам.

