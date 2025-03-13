Аффирмации: что это такое, в чем они могут помочь, советы психологов
© iStock.com / Elle MundusАффирмации
© iStock.com / Elle Mundus
Аффирмации
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Оглавление
- Аффирмации
- Как работают и помогают
- Как правильно делать
- Что не нужно делать и могут ли навредить
- Список лучших аффирмаций для женщин и мужчин
- Самые мощные на каждый день
- На деньги и богатство
- На здоровье и исцеление
- На успех, удачу и процветание
- На любовь и для отношений
- Позитивные утренние и ночные аффирмации
- Для самооценки и уверенности в себе
- Как самому составлять аффирмации
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.Аффирмации — это короткие фразы, которые содержат позитивные утверждения. Их используют каждый день для работы с мышлением, чтобы изменить настрой, выработать привычки или черты характера, добиться поставленной цели. О том, как они работают и помогают, как составлять их самому, а также лучшие аффирмации для мужчин и женщин на привлечение денег, успеха и богатства, — в материале РИА Новости.
Аффирмации
Аффирмации считаются одним из самых популярных способов самопомощи и самосовершенствования. Они помогают изменить эмоциональное состояние, заменить негативные установки позитивными. Метод самовнушения начал активно развиваться в начале XX века и приобрел особое распространение после выхода книг по самопомощи американской писательницы Луизы Хэй. Она считала, что замена деструктивных убеждений может улучшить общее психоэмоциональное и физическое состояние человека и предлагала следующие ежедневные аффирмации: “я нахожусь в процессе положительных изменений”,”я готов меняться, я с любовью слушаю послания своего тела” и т.д.
“С позиции психотерапии аффирмации являются частью аутотренинга, при помощи которого человек может настраивать себя на определенные свершения и достижения, тем самым управляя эмоциональным интеллектом и расширяя перспективы своих возможностей в той или иной сфере жизни. При этом важно понимать, что аффирмации являются лишь частью комплексного подхода, поэтому для достижения результата так или иначе потребуется действие, нацеленность на результат и готовность к внутренним изменениям”, — рассказала РИА Новости врач, психосоматолог, член Российского психологического общества Екатерина Тур.
© iStock.com / fizkesАффирмации
© iStock.com / fizkes
Аффирмации
Как работают и помогают
Применение аффирмаций заключается в регулярном повторении положительных утверждений. Они направлены на изменение модели мышления, поведения и отношения к жизни. Из-за популярности метода появился ряд исследований на эту тему.
По словам Ирины Потаповой, сертифицированного коуча, психолога, исследования с использованием методов нейроизображения показали, что позитивные утверждения могут стимулировать работу включенных в систему вознаграждения участков мозга, таких как медиальная префронтальная кора и ядра гипоталамуса. Эти области связаны с чувством удовлетворения, уверенности и позитивного настроения.
“Также, исследованияговорят о том, что повторение позитивных утверждений может снижать активность амигдалы (части мозга, которая играет ключевую роль в обработке эмоций), что является ключевым моментом в обработке страха и тревоги. Это может означать, что аффирмации способствуют уменьшению негативного эмоционального воздействия на мозг”, — объяснила эксперт.
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Кроме того, доказано, что аффирмации могут смягчить последствия стресса, несколько улучшить когнитивные способности и самооценку, защитить от негативных установок.
Хотя информации пока недостаточно, а нейрофизиологические механизмы аффирмаций малоизучены, имеющиеся данные показывают, что они могут способствовать изменению активности различных областей мозга, связанных с эмоциональным регулированием и социальным восприятием. При этом вместе с аффирмациями ученые изучали и другие виды позитивного влияния, а работа с испытуемыми включала более сложные методы, чем простое повторение позитивных утверждений.
Как правильно делать
Произносить аффирмации нужно минимум раз в день, лучше всего вслух по утрам, во время этого можно смотреть на себя в зеркало. Далее их стоит использовать в течение дня, если ухудшается эмоциональное состояние или появляются сомнения в себе. Самовнушение работает только в том случае, если фраза произносится регулярно, как правило, делать это нужно не менее трех недель. Также крайне важно правильно составить формулировку.
“При использовании аффирмаций важно формулировать их в настоящем времени и с положительной окраской, чтобы наше подсознание легче воспринимало и принимало новые убеждения”, — пояснила Ирина Потапова.
© iStock.com / Yaraslau SaulevichДевушка улыбается своему отражению в зеркале
© iStock.com / Yaraslau Saulevich
Девушка улыбается своему отражению в зеркале
Что не нужно делать и могут ли навредить
При неправильном применении аффирмации могут оказывать негативное воздействие на психику. Например, навредить может постоянное повторение негативных убеждений: “у меня это плохо получается”, “мне будет тяжело”, “я безответственный человек”.
“Любые фразы негативного характера, которые вы повторяете про себя, – это самый сильный вид гипноза. Чем больше вы говорите себе о том, что с вами что-то не так, тем больше становится внутренних сомнений, ниже уровень энергии и настроения. Вы перестаете верить в себя. Это влияет на то, как человек действует и какой результат в итоге получает”, — подчеркнула Екатерина Добронравова, психолог, эксперт по психосоматике.
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Также к аффирмациям нужно подходить с осторожностью, если они вступают в конфликт с реальностью. Например, аффирмация “каждый день несет в мою жизнь что-то хорошее” может оказывать негативное воздействие, когда у человека возникают неприятности. Другая опасность этого метода самовнушения — создание иллюзии идеального мира.
Не следует возлагать на аффирмации слишком большие надежды: они не лечат болезни, не реализуют планы и т.д. Добиться эффекта можно в том случае, если прилагать усилия и использовать другие методы психологической терапии.
Список лучших аффирмаций для женщин и мужчин
Эффективно работают те аффирмации, которые составляются индивидуально для конкретного человека, желательно, если это будет делать психолог.
“Примеры аффирмаций могут быть различными и зависят от целей, которые мы ставим перед собой. Например, для улучшения самооценки и повышения уверенности, что важно для достижения жизненного успеха, можно использовать утверждения: "я ценен и достоин любви и уважения", "я заслуживаю успеха и благополучия", "я сильный и уравновешенный человек””, — посоветовала Ирина Потапова.
© iStock.com / Timm CreativeСчастливая пара
© iStock.com / Timm Creative
Счастливая пара
Самые мощные на каждый день
Наибольшую эффективность имеют аффирмации, которые были составлены для человека в индивидуальном порядке с учетом его потребностей. Потому что некоторые из них могут оказаться полезны для одного, но нанести вред другому.
Психолог Екатерина Добронравова перечислила самые популярные аффирмации на каждый день:
- У меня здоровое, гибкое и сильное тело.
- Мое тело чувствует себя прекрасно.
- Я всегда вижу возможности.
- Я создаю мир, полный любви и возможностей.
- Когда я доверяю миру, все получается легко
- Я легко общаюсь с людьми и строю отношения.
- У меня получается все задуманное.
На деньги и богатство
Аффирмации для привлечения денег считаются одними из самых популярных. При этом нужно понимать, что для получения результата необходимо предпринимать определенные шаги к достижению цели, а самовнушение помогает настроиться более позитивно.
“Если есть желание установить позитивное отношение к финансовому благополучию, то можно использовать аффирмации типа: “деньги приходят ко мне легко и естественно”, “я заслуживаю финансового изобилия и процветания”, “я открыт для всех возможностей получения дохода”, — добавила Ирина Потапова.
© iStock.com / gorodenkoffДевушка просыпается
© iStock.com / gorodenkoff
Девушка просыпается
На здоровье и исцеление
Эксперт также привела несколько примеров аффирмаций здоровья:
- Я заслуживаю быть здоровым и сильным. Мое тело способно на восстановление и исцеление.
- Каждая клетка моего тела наполняется здоровьем и энергией. Я радуюсь своему здоровью и благополучию.
- Моя пища является источником здоровья и энергии. Я забочусь о своем теле и питаю его только полезными продуктами.
- Я окружен заботой и поддержкой окружающих. Меня окружают заботливые и добрые люди, которые помогают мне оставаться здоровым.
- Каждый день я становлюсь здоровее и сильнее. Мое здоровье улучшается с каждым мгновением.
На успех, удачу и процветание
Примеры аффирмаций на успех удачу и процветание:
- Я знаю, что позитивный настрой может принести мне успех.
- Каждый опыт в моей жизни помогает мне расти.
- Я уверен в своих способностях и навыках.
- Я добьюсь успеха, привлекая людей, которые могут помочь.
- Я открыт новым возможностям.
На любовь и для отношений
Чтобы изменить положение дел в личной жизни, можно использовать следующие позитивные утверждения:
- Я привлекаю доверительные и любовные отношения.
- Я открыт и готов найти настоящую любовь.
- Я достоин комплиментов, которые получаю.
- Я излучаю любовь, и она возвращается ко мне.
- Я счастлив испытывать и дарить любовь.
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Позитивные утренние и ночные аффирмации
Утро можно начинать с таких фраз: “сейчас моя жизнь дарит мне спокойствие и уверенность”, “каждый день я смело и легко иду к своим целям”, “я счастлив и доволен своей жизнью”, “с самого утра я ощущаю энергию, радость и спокойствие”, “сегодня я становлюсь на несколько шагов ближе к своему желанию”.
Для крепкого сна подойдут следующие фразы:
- Мой разум спокоен и расслаблен.
- Я спокоен и умиротворен.
- Я отпускаю все мысли.
- Я и моё дыхание едины.
- Я благодарен за сегодняшний день.
Для самооценки и уверенности в себе
Самооценка и уверенность в себе важны для достижения успехов в жизни и результата. Поэтому вот несколько аффирмаций, которые могут повысить их уровень:
- Я ценю себя и свои достижения.
- Я люблю и ценю себя таким, какой я есть.
- Я заслуживаю любви и уважения.
- Я верю в свои способности и таланты.
- Я принимаю свои ошибки и учусь на них.
© iStock.com / AnchiyДевушка пишет в дневник
© iStock.com / Anchiy
Девушка пишет в дневник
Как самому составлять аффирмации
Екатерина Тур поделилась рекомендациями, как правильно составлять аффирмации, чтобы они были полезны и не нанесли вреда:
- Формулируйте аффирмации в конкретных терминах и с ясным смыслом. Например: "я полон силы и решимости" или "я принимаю и люблю себя таким, какой я есть".
- Фокусируйтесь на положительном: формулируйте утверждения в позитивной форме, избегая отрицательных слов или фраз. Например: "я уверен в своих способностях" вместо "я больше не сомневаюсь в своих способностях".
- Используйте настоящее время и настоящую форму глаголов, например, "я привлекаю благоприятные события в свою жизнь" вместо "я буду привлекать благоприятные события в свою жизнь".
- Используйте твердые и уверенные выражения в своих аффирмациях. Например: "я являюсь создателем своей судьбы" или "моя сила исходит из моей внутренней уверенности".
- Аффирмации должны быть личными и релевантными: формулируйте их так, чтобы они отражали ваши собственные цели, желания и убеждения. Они должны звучать правдиво для вас.
- Повторяйте аффирмации регулярно — в течение нескольких минут в день или перед сном. Это поможет закрепить позитивные утверждения и укрепить их в подсознании. Например, можно составить аффирмацию таким образом: "я ценю и люблю себя, каждый день становлюсь все лучше и сильнее".
Аффирмации можно записать на бумаге, произнести вслух или повторить в мыслях. При этом регулярное использование требует времени и практики, чтобы они начали оказывать положительное влияние на мысли, эмоции и поведение.
“Нужно помнить, что аффирмации — это инструмент для изменения мышления и повышения самооценки, но они не заменят усилий, чтобы достичь целей. Комбинируйте их с конкретными шагами и действиями в нужном направлении, чтобы создать положительные изменения в жизни”, — добавила Екатерина Тур.
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