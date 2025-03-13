https://ria.ru/20250313/affirmatsii-1912725334.html

Аффирмации: что это такое, в чем они могут помочь, советы психологов

Аффирмации: как изменить мышление, привлечь успех и добиться целей

Аффирмации: что это такое, в чем они могут помочь, советы психологов

Аффирмации — это короткие фразы, которые содержат позитивные утверждения. Их используют каждый день для работы с мышлением, чтобы изменить настрой, выработать... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:53:00+03:00

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.Аффирмации — это короткие фразы, которые содержат позитивные утверждения. Их используют каждый день для работы с мышлением, чтобы изменить настрой, выработать привычки или черты характера, добиться поставленной цели. О том, как они работают и помогают, как составлять их самому, а также лучшие аффирмации для мужчин и женщин на привлечение денег, успеха и богатства, — в материале РИА Новости.АффирмацииАффирмации считаются одним из самых популярных способов самопомощи и самосовершенствования. Они помогают изменить эмоциональное состояние, заменить негативные установки позитивными. Метод самовнушения начал активно развиваться в начале XX века и приобрел особое распространение после выхода книг по самопомощи американской писательницы Луизы Хэй. Она считала, что замена деструктивных убеждений может улучшить общее психоэмоциональное и физическое состояние человека и предлагала следующие ежедневные аффирмации: “я нахожусь в процессе положительных изменений”,”я готов меняться, я с любовью слушаю послания своего тела” и т.д. “С позиции психотерапии аффирмации являются частью аутотренинга, при помощи которого человек может настраивать себя на определенные свершения и достижения, тем самым управляя эмоциональным интеллектом и расширяя перспективы своих возможностей в той или иной сфере жизни. При этом важно понимать, что аффирмации являются лишь частью комплексного подхода, поэтому для достижения результата так или иначе потребуется действие, нацеленность на результат и готовность к внутренним изменениям”, — рассказала РИА Новости врач, психосоматолог, член Российского психологического общества Екатерина Тур.Как работают и помогаютПрименение аффирмаций заключается в регулярном повторении положительных утверждений. Они направлены на изменение модели мышления, поведения и отношения к жизни. Из-за популярности метода появился ряд исследований на эту тему.По словам Ирины Потаповой, сертифицированного коуча, психолога, исследования с использованием методов нейроизображения показали, что позитивные утверждения могут стимулировать работу включенных в систему вознаграждения участков мозга, таких как медиальная префронтальная кора и ядра гипоталамуса. Эти области связаны с чувством удовлетворения, уверенности и позитивного настроения.“Также, исследованияговорят о том, что повторение позитивных утверждений может снижать активность амигдалы (части мозга, которая играет ключевую роль в обработке эмоций), что является ключевым моментом в обработке страха и тревоги. Это может означать, что аффирмации способствуют уменьшению негативного эмоционального воздействия на мозг”, — объяснила эксперт.Кроме того, доказано, что аффирмации могут смягчить последствия стресса, несколько улучшить когнитивные способности и самооценку, защитить от негативных установок.Хотя информации пока недостаточно, а нейрофизиологические механизмы аффирмаций малоизучены, имеющиеся данные показывают, что они могут способствовать изменению активности различных областей мозга, связанных с эмоциональным регулированием и социальным восприятием. При этом вместе с аффирмациями ученые изучали и другие виды позитивного влияния, а работа с испытуемыми включала более сложные методы, чем простое повторение позитивных утверждений.Как правильно делатьПроизносить аффирмации нужно минимум раз в день, лучше всего вслух по утрам, во время этого можно смотреть на себя в зеркало. Далее их стоит использовать в течение дня, если ухудшается эмоциональное состояние или появляются сомнения в себе. Самовнушение работает только в том случае, если фраза произносится регулярно, как правило, делать это нужно не менее трех недель. Также крайне важно правильно составить формулировку.“При использовании аффирмаций важно формулировать их в настоящем времени и с положительной окраской, чтобы наше подсознание легче воспринимало и принимало новые убеждения”, — пояснила Ирина Потапова.Что не нужно делать и могут ли навредитьПри неправильном применении аффирмации могут оказывать негативное воздействие на психику. Например, навредить может постоянное повторение негативных убеждений: “у меня это плохо получается”, “мне будет тяжело”, “я безответственный человек”.“Любые фразы негативного характера, которые вы повторяете про себя, – это самый сильный вид гипноза. Чем больше вы говорите себе о том, что с вами что-то не так, тем больше становится внутренних сомнений, ниже уровень энергии и настроения. Вы перестаете верить в себя. Это влияет на то, как человек действует и какой результат в итоге получает”, — подчеркнула Екатерина Добронравова, психолог, эксперт по психосоматике.Также к аффирмациям нужно подходить с осторожностью, если они вступают в конфликт с реальностью. Например, аффирмация “каждый день несет в мою жизнь что-то хорошее” может оказывать негативное воздействие, когда у человека возникают неприятности. Другая опасность этого метода самовнушения — создание иллюзии идеального мира.Не следует возлагать на аффирмации слишком большие надежды: они не лечат болезни, не реализуют планы и т.д. Добиться эффекта можно в том случае, если прилагать усилия и использовать другие методы психологической терапии.Список лучших аффирмаций для женщин и мужчинЭффективно работают те аффирмации, которые составляются индивидуально для конкретного человека, желательно, если это будет делать психолог.“Примеры аффирмаций могут быть различными и зависят от целей, которые мы ставим перед собой. Например, для улучшения самооценки и повышения уверенности, что важно для достижения жизненного успеха, можно использовать утверждения: "я ценен и достоин любви и уважения", "я заслуживаю успеха и благополучия", "я сильный и уравновешенный человек””, — посоветовала Ирина Потапова.Самые мощные на каждый деньНаибольшую эффективность имеют аффирмации, которые были составлены для человека в индивидуальном порядке с учетом его потребностей. Потому что некоторые из них могут оказаться полезны для одного, но нанести вред другому.Психолог Екатерина Добронравова перечислила самые популярные аффирмации на каждый день:На деньги и богатствоАффирмации для привлечения денег считаются одними из самых популярных. При этом нужно понимать, что для получения результата необходимо предпринимать определенные шаги к достижению цели, а самовнушение помогает настроиться более позитивно.“Если есть желание установить позитивное отношение к финансовому благополучию, то можно использовать аффирмации типа: “деньги приходят ко мне легко и естественно”, “я заслуживаю финансового изобилия и процветания”, “я открыт для всех возможностей получения дохода”, — добавила Ирина Потапова.На здоровье и исцелениеЭксперт также привела несколько примеров аффирмаций здоровья:На успех, удачу и процветаниеПримеры аффирмаций на успех удачу и процветание:На любовь и для отношенийЧтобы изменить положение дел в личной жизни, можно использовать следующие позитивные утверждения:Позитивные утренние и ночные аффирмацииУтро можно начинать с таких фраз: “сейчас моя жизнь дарит мне спокойствие и уверенность”, “каждый день я смело и легко иду к своим целям”, “я счастлив и доволен своей жизнью”, “с самого утра я ощущаю энергию, радость и спокойствие”, “сегодня я становлюсь на несколько шагов ближе к своему желанию”.Для крепкого сна подойдут следующие фразы:Для самооценки и уверенности в себеСамооценка и уверенность в себе важны для достижения успехов в жизни и результата. Поэтому вот несколько аффирмаций, которые могут повысить их уровень:Как самому составлять аффирмацииЕкатерина Тур поделилась рекомендациями, как правильно составлять аффирмации, чтобы они были полезны и не нанесли вреда:Аффирмации можно записать на бумаге, произнести вслух или повторить в мыслях. При этом регулярное использование требует времени и практики, чтобы они начали оказывать положительное влияние на мысли, эмоции и поведение.“Нужно помнить, что аффирмации — это инструмент для изменения мышления и повышения самооценки, но они не заменят усилий, чтобы достичь целей. Комбинируйте их с конкретными шагами и действиями в нужном направлении, чтобы создать положительные изменения в жизни”, — добавила Екатерина Тур.

https://ria.ru/20241210/energeticheskiy_vampir-1904208636.html

https://ria.ru/20221111/strakh-1830863952.html

https://ria.ru/20201214/mify-1588838440.html

https://ria.ru/20200728/1574798842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, психология, настроение, россия