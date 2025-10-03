Сеть клиник "Медси" и сервис "Ясно" объявили о партнерстве

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российская сеть частных клиник "Медси" и платформа онлайн-психотерапии "Ясно" объявили о долгосрочном стратегическом партнерстве, которое предусматривает интеграцию сервисов с возможностью бесшовного сопровождения клиентов и комплексного подхода в области ментального здоровья, говорится в релизе "Медси".

"Крупнейшая российская сеть частных клиник ГК "Медси" и лидирующая цифровая платформа сервиса онлайн-психотерапии "Ясно" сообщают о намерении долгосрочного стратегического партнерства, направленного на создание уникальной интегрированной экосистемы медицинских и психологических услуг. Проект предусматривает техническую интеграцию сервисов с возможностью бесшовного сопровождения клиентов и обеспечения комплексного подхода в области ментального здоровья", - говорится в сообщении.

Запуск интегрированного сервиса запланирован на четвертый квартал 2025 года. Проект будет реализован с помощью различных инструментов - от виртуальных помощников с использованием искусственного интеллекта до консультаций в формате онлайн и офлайн.

Как уточнили в компании, в рамках партнерства будет выстроена маршрутизация между онлайн и офлайн-форматами - так, если психолог порекомендует обратится в клинику для назначения терапевтического лечения, клиенту предложат специалистов из клиник "Медси" в тех городах, где присутствует сеть. Также и пациенты "Медси" смогут продолжить терапию в онлайн-режиме после посещения клиники.

"Интеграция сервисов позволит нам предложить уникальное для российского рынка решение, объединяющее лучшие практики традиционной медицины и современной цифровой психологии", - прокомментировал вице-президент ГК "Медси", директор по стратегии и цифровой трансформации Александр Пилипчук.

Компании планируют постепенное расширение интеграции и развитие новых сервисов на стыке медицины и психологии, что позволит создать наиболее полную экосистему заботы о здоровье на российском рынке, сказано в релизе.

"ГК "Медси" не приобретала долю в капитале "Ясно" и не планирует этого делать. При этом сеть клиник как лидер частной медицины в России заинтересована в развитии стратегического партнерства с ведущим игроком на рынке ментального здоровья", - прокомментировали в пресс-службе "Медси".

Партнерство отвечает трендам развития рынка психологических услуг, ключевыми драйверами развития которого являются интеграция ИИ, развитие онлайн-платформ и омниканальных моделей.