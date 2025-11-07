День психолога-2025: профессия, меняющая судьбы

В ноябре специалисты в сфере ментального здоровья отмечают профессиональный праздник — День психолога. Дата празднования посвящена первому съезду крупнейшей научной организации психологов в нашей стране. Какого числа праздник отмечается в России и мире, история и традиции, интересные факты — в материале РИА Новости.
День психолога
Профессия психолога становится все более востребованной в современном мире. По данным ВЦИОМ, люди в последние годы стали чаще обращаться к этим специалистам. День психолога позволяет не только поздравить их с профессиональным праздником, но и задуматься о важности психологического благополучия каждого члена общества.
Женщина на приеме у психолога
© iStock.com / SeventyFour
Женщина на приеме у психолога
Когда отмечают
День психолога в России отметят 22 ноября. В эту дату в 1994 году в Москве состоялся Учредительный съезд Российского психологического общества. Профессиональный праздник был учрежден в 2000 году, а 14 октября 2023-го по поручению президента правительство утвердило торжество на официальном уровне.
В России также существуют:
- День психолога ФСИН — 2 сентября.
- День создания психологической службы МЧС — 17 сентября.
- День психологической службы МВД — 29 декабря.
Международного статуса у праздника нет. При этом ежегодно во многих странах 10 октября отмечают Всемирный день психического здоровья.
История праздника
Немецкий врач Вильгельм Вундт — основоположник научного подхода к изучению психических процессов. В конце XIX века в своей первой в мире экспериментальной психологической лаборатории он изучал структуры сознания.
Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд также внес большой вклад в развитие психологии и психотерапии.
В России вопросы психологии изучали ученые Иван Сеченов и Владимир Бехтерев. В 1885 году Бехтерев создал первую экспериментально-психологическую лабораторию при медицинском факультете Казанского университета. В 1895 году открылась психологическая лаборатория на медицинском факультете Московского университета (ныне — Сеченовский университет). А в 1912-м в Москве появился Институт психологии. Первые психологические факультеты открылись в 1990-е годы. Первых специалистов в области психологии выпустили МГУ и СПбГУ.
Как отмечают
Празднование Дня психолога включает мероприятия различного формата: во многих учебных заведениях, где есть психологические факультеты, организуют студенческие мероприятия, творческие вечера и конкурсы. Проходят открытые лекции и семинары о психическом здоровье и саморазвитии.
Практикующие психологи участвуют конференциях и мастер-классах, посвященных различным аспектам этой науки. В рамках научно-практических конференций и симпозиумов специалисты обмениваются опытом и обсуждают новые методики.
Роль психологов в обществе
Специалисты помогают людям различных социальных групп и возрастов справиться с эмоциональными и психологическими трудностями, а также обеспечивают профилактику психических расстройств путем раннего выявления проблем и предотвращения их развития.
Психолог занимается с ребенком с расстройством аутистического спектра
© iStock.com / KatarzynaBialasiewicz
Психолог занимается с ребенком с расстройством аутистического спектра
Существуют семейные и детские психологи, социальные педагоги-психологи, корпоративные, психологи-криминалисты и клинические психологи с медицинским образованием.
Работа этих специалистов охватывает широкий спектр вопросов:
- Оказывают терапевтическую помощь — работают с людьми, столкнувшимися с психологическими трудностями, травмами, кризисами.
- Занимаются вопросами семьи — помогают в улучшении отношений между супругами, родителями и детьми.
- Ведут образовательную деятельность — распространение психологических знаний, обучение навыкам саморегуляции.
- Проводят организационное консультирование — помощь компаниям в создании здоровой рабочей среды и повышении эффективности.
- Оказывают кризисную помощь — работа в чрезвычайных ситуациях, помощь жертвам стихийных бедствий и катастроф.
- Проводят судебную экспертизу — психологическая оценка участников судебных процессов.
Работа психологов становится особенно ценной в эпоху цифровизации и информационной перегрузки, когда люди все чаще сталкиваются с выгоранием, тревогой и депрессией.
Интересные факты
- Термин "психология" происходит от греческих слов "психе" (душа) и "логос" (учение) и буквально означает "наука о душе".
- Знаменитая кушетка Зигмунда Фрейда, на которой располагались его пациенты, была подарком от благодарной пациентки. Сегодня этот предмет мебели находится в музее Фрейда в Лондоне.
- Цветовая психология активно используется в маркетинге, дизайне и архитектуре, потому что цвета способны вызывать разные эмоции и ассоциации у аудитории. Например, красный цвет стимулирует аппетит, поэтому часто применяется в оформлении ресторанов быстрого питания.