https://ria.ru/20231127/volosy-1598396618.html

Витамины для волос: какие лучше выбрать и как их правильно употреблять

Витамины для волос: какие нужны для роста и от выпадения у женщин и мужчин

Витамины для волос: какие лучше выбрать и как их правильно употреблять

Выпадение волос может стать серьезной проблемой для женщин и мужчин, заботящихся о своей внешности и здоровье. При этом помогают решить ее даже недорогие... РИА Новости, 27.11.2023

2023-11-27T14:18

2023-11-27T14:18

2023-11-27T14:18

общество

здоровье

витамины

волосы

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Выпадение волос может стать серьезной проблемой для женщин и мужчин, заботящихся о своей внешности и здоровье. При этом помогают решить ее даже недорогие комплексы, способствующие росту волос. Почему выпадают волосы, какие витамины при этом рекомендуется пить, чтобы получить лучший и максимально эффективный результат, правила их использования - в материале РИА Новости.Витамины для волосВитамины и различные микроэлементы играют важную роль для поддержания красоты волос, помогая локонам оставаться сильными, густыми и блестящими. Витамины группы В, а также витамины А, С, Е и другие помогают прическе сохранять пышность.Выпадение определенного количества волос - это нормальное явление даже для здорового организма. Ежедневно человек может терять их до 100 штук, и это не считается патологией. Если же число выпавших волос увеличивается, значит, необходимо искать причину возникших в организме проблем. Она, помимо прочих факторов, может заключаться и в дефиците витаминов.Для чего нужныКаждый волос формируется из так называемого волосяного фолликула под кожей. Здесь протекают сложные биохимические процессы, которые и отвечают за красивый внешний вид волос. Попадая в организм (чаще всего - с различными продуктами питания) витамины и микроэлементы проникают и в такие фолликулы, что способствует росту новых здоровых и красивых волос.Различные витамины участвуют в обмене питательных веществ в клетках, поэтому при их недостатке волосы становятся ломкими, тусклыми и могут выпадать.Влияние витаминов на волосыДефицит определенных витаминов может стать причиной того, что волосы начинают выпадать, а также становятся сухими, ломкими и теряют блеск. Так что если ответ на вопрос, что делать, если сильно выпадают волосы, лежит в плоскости питания, то человеку нужно пересмотреть свой рацион. В том числе - добавить в него некоторые биологически активные вещества (если, конечно, специалист не выявил каких-либо заболеваний).Выпадение волос у человека может быть вызвано и другими причинами. Одна из наиболее существенных - это гормональные нарушения. К таковым, например, относится повышение уровня тестостерона в организме.“К выпадению волос может привести и нарушение гормонального фона щитовидной железы. Речь идет о гипотиреозе или о гипертиреозе, - говорит Елена Агафонова, трихолог, дерматолог, к.м.н. и эксперт медфакультета университета "Синергия". - Причиной также могут быть перенесенные острые инфекции, в том числе - новая коронавирусная инфекция”.Если облысение происходит из-за гормонального сбоя или других серьезных проблем со здоровьем, то решить проблему одним лишь приемом витаминных комплексов не получится. В этом случае человеку необходимо обратиться ко врачу.Также волосы могут выпадать из-за сильного стресса, неправильного ухода и по другим причинам.Витамины и минералы для волосЗа здоровье и красоту волос отвечают самые разные витамины и микроэлементы.Витамин АВитамин А, или ретинол, активизирует синтез кератина - одного из главных компонентов для формирования волос. Кроме этого, он регулирует выработку кожного сала, способствует восстановлению поврежденных волос, дарит блеск и в целом делает их более здоровыми. Этого вещества много в лососе, печени, яйцах, сливочном масле, моркови, тыкве, брокколи, авокадо и т.д. Оно накапливается в организме, поэтому переизбыток может навредить и привести к выпадению волос.Суточная норма витамина А для мужчин составляет 900 мкг, для женщин — 700 мкг. Витамин А продается в форме капсул для употребления внутрь и в виде масла, которое следует наносить на волосы.Витамин САскорбиновая кислота (второе название витамина С) известна как один из мощных антиоксидантов. При ее дефиците волосы могут выпадать за счет действия свободных радикалов. Еще одна важная функция витамина С для красоты и здоровья волос - он способствует выработке коллагена. Также этот витамин благотворно влияет на кожу головы, помогает правильной работе фолликулов, улучшает обменные процессы и тонус капилляров.Много витамина С содержится в цитрусовых, ананасах, шиповнике, сладком перце, смородине, петрушке, капусте и т.д.Витамин DСогласно научным данным, витамин D способствует образованию новых фолликулов и росту волос, а его недостаток может стать причиной облысения."Получать витамин D можно, регулярно бывая на солнце – хотя бы по 20 минут в день. Под действием ультрафиолета в коже образуется провитамин, который потом превращается в D3 (кальциферол). Если у вас нет этой возможности — вы живете в северном регионе, работаете в офисе во время, когда солнце наиболее активно, нужно корректировать свое питание", — отметил врач-дерматолог Андрей Задворнов.Витамин D содержится в таких продуктах питания, как печень трески, рыба (прежде всего жирные сорта), грибы, молоко, желток куриного яйца и прочие.Витамин EВитамин Е (токоферол) - еще один мощный антиоксидант, который борется с разрушительным воздействием свободных радикалов. Витамин Е необходим для волос, он замедляет их выпадение, ускоряет рост и улучшает процесс поступления питательных веществ к фолликулам.Токоферол можно приобрести в аптеке, он встречается в составах некоторых средств для волос.Среди продуктов хорошим источником витамина Е являются шпинат, авокадо, миндаль.Витамин B2Исследование, проведенное в 2008 году, показало, что недостаток витаминов группы В напрямую влияет на выпадение волос:Так, витамин B2 (также известный как рибофлавин) активизирует приток крови к волосяным фолликулам, за счет чего к ним поступает больше кислорода и полезных веществ.Источники витамина В2 разнообразны. Это и мясо, и молочные продукты, и куриное яйцо, и субпродукты, и некоторые овощи (например, помидоры) и т.д.Витамин B3Витамин В3 известен под самыми разными названиями. Это и ниацин, и витамин РР, и никотиновая кислота (одна из форм данного витамина). Он обладает массой полезных для волос свойств: нормализует обмен веществ и способствует их быстрому росту, помогает увлажнить кожу головы и волосы, что делает локоны гладкими и блестящими.С питанием витамин В3 можно получить из таких продуктов как печень, рыба, некоторые грибы, гречневая крупа и так далее. Для косметических целей никотиновая кислота также продается в жидком виде и предназначена для нанесения на корни.Витамин B5Выпадение волос может свидетельствовать и о нехватке в организме витамина В5. Также известный под названием пантотеновая кислота, он помогает делать волосы сильными и блестящими, а также замедляет их выпадение."Заработать нехватку витамина B5 очень просто: неправильное меню из консервов, белого хлеба, вермишели, сахара, трансжиров и алкоголя. Взрослому человеку нужно около 10 мг в сутки, но если у вас физическая работа или вы занимаетесь спортом, норму придется увеличить вдвое", — рассказал РИА Новости Андрей Задворнов.Витамин B6Витамин В6 (или пиридоксин) играет важную роль не только для профилактики выпадения волос. Он отвечает за то, чтобы волосы выглядели более блестящими, устраняет ломкость и сухость, увлажняет, а также очень полезен в борьбе с перхотью (убирает сопутствующий ей зуд, шелушения и так далее). Он же способствует нормализации работы сальных желез, как следствие, волосы уже не так быстро становятся грязными.Грецкие орехи, картофель, мясо, рыба, авокадо - в этих и других продуктах содержится витамин В6.Витамин B7Витамин В7 также имеет другое название - биотин (помимо этого встречается и название витамин H). Ломкость и выпадение волос вполне могут быть симптомами дефицита данного витамина, пусть это и случается нечасто. С ним новые волосы растут быстрее и лучше.Для того, чтобы в организм поступало достаточное количество витамина В7, в рацион можно добавить подсолнечные семечки, дикий рис и куриную печень.Витамин B8Другие названия витамина В8 - инозит или инозитол. Он способен и усиливать рост новых волос, и уменьшать выпадение уже имеющихся. Вместе с этим витамин В8 положительно воздействует и на структуру волоса, и даже помогает отсрочить появление седых волос.Найти витамин В8 можно в цитрусовых и бобовых, пивных дрожжах и пшеничных отрубях, изюме и других продуктах.Витамин B9Витамин В9 также известен людям как фолиевая кислота. Помимо всех прочих своих полезных свойств он необходим для красивых здоровых волос, а если волосы выпадают - может стать помощником в борьбе с этой проблемой. При дефиците фолиевой кислоты волосы становятся слабыми и ломкими.Источники витамина В9 - шпинат и другие зеленые листовые овощи, печень и бобовые, а также другие продукты.Витамин FВ привычном значении витамин F не является витамином. По сути это общее название сразу для нескольких жирных кислот. Сухая кожа и проблемы с волосами могут свидетельствовать о недостатке этого витамина.Найти его можно в растительных маслах, в некоторых видах орехов и рыбы, в авокадо и так далее.ЖелезоКогда речь идет о красоте волос, железо играет очень важную роль. Дефицит железа может привести к анемии и, соответственно, к облысению. Причем волосы не только выпадают, но и становятся заметно более тусклыми, секутся.Продукты, содержащие большое количество железа - это, прежде всего, красное мясо и печень, а также зеленые овощи, яичные желтки и другие.ЦинкЦинк считается одним из главных элементов, необходимых для здоровых волос. При его недостатке волосы начинают медленно расти и тоже выпадают, есть риск появления ранней седины. Если восполнить этот дефицит, то волосы будут расти быстрее, станут более эластичными и гладкими.Цинк содержится в морепродуктах, рыбе и в различных видах мяса, а также в продуктах растительного происхождения, среди которых - картофель, редька, яблоки и другие.СеленСелен - микроэлемент, дефицит которого может стать причиной выпадения волос. В составе различных косметических средств он помогает бороться с перхотью.Однако и злоупотребление им также не пойдет на пользу организму.Его источники - бразильский орех, субпродукты, некоторые крупы, мясо и так далее.СераСера - один из элементов, которые необходимы для образования кератина. Волосы состоят из кератина, а потому без серы добиться сильных, красивых, блестящих волос нередко - весьма проблематично. Дефицит серы также может привести к выпадению волос.Помимо мяса и морепродуктов, серу можно найти в молочных продуктах, в некоторых орехах (например, в миндале) и так далее.КремнийТонкие, ломкие волосы, которые выпадают в таком количестве, которое весьма далеко от нормы - вот наглядные последствия дефицита кремния в организме, который в том числе может отразиться и на состоянии волос.Кремний содержится в злаковых культурах (например, в рисе и овсе), небольшое количество этого микроэлемента также можно найти в некоторых овощах и фруктах (банан, брокколи и другие).ЙодСложно переоценить роль, которую йод играет в организме человека. Ведь он необходим для образования гормона тироксина, важен для нормальной работы нервной системы. Если в организме человека содержится достаточное количество йода, он может похвастаться крепкими, блестящими локонами.Йод содержится в клюкве, треске, креветках, морской капусте и других продуктах.ХромЭтот микроэлемент играет в организме очень важную роль, например, помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Дефицит хрома, в свою очередь, может отразиться и на состоянии волос.В продуктах питания содержится очень скромное количество хрома, чаще всего в числе источников данного микроэлемента называются различные субпродукты, рыба, мясо, бобовые и так далее.МедьРанняя седина - вот одно из возможных внешних проявлений недостатка в организме такого микроэлемента, как медь. Ведь она принимает участие в образовании пигмента, который и определяет цвет волос человека.Восполнить дефицит меди помогут говяжья печень, миндаль, фасоль, листовые овощи зеленого цвета и другие продукты, которыми можно разнообразить рацион.МарганецМарганец относится к тем элементам, которые содержатся в организме человека в относительно небольшом количестве, но при этом играют важную роль для его функционирования. Так, он важен для полноценной работы сердечно-сосудистой системы, иммунитета и так далее. Дефицит марганца встречается нечасто, но отражается в том числе и на здоровье, и на внешнем состоянии волос.Источником марганца являются зерновые продукты, фрукты, шпинат, разнообразные семена и другие продукты.Препараты и витаминные комплексы для волосКоррекция рациона - основной способ восполнить дефицит тех или иных витаминов и микроэлементов, которых не хватает организму человека для нормальной работы и поддержания здорового внешнего вида не только волос, но также кожи и ногтей. Однако далеко не всегда человек может получить из продуктов питания все необходимые ему вещества. Для решения этой проблемы и создаются различные препараты и витаминно-минеральные комплексы, а также разнообразные косметические средства для наружного применения.Однокомпонентные препаратыВ состав таких препаратов входит всего один витамин или микроэлемент (например, витамин D или магний). Такие препараты будут полезны в том случае, если человеку точно известно, дефицит каких элементов ему необходимо восполнить.Поливитаминные препаратыКак следует из названия, в состав таких препаратов входит сразу несколько витаминов, которые хорошо сочетаются между собой, усиливая и дополняя действие друг друга. При этом витамины должны быть подобраны в правильной, эффективной и безопасной дозировке. Именно поэтому консультация с врачом при выборе подобных препаратов обязательна.Витаминно-минеральные комплексыВ тех случаях, когда организм человека нуждается не только в дополнительном количестве тех или иных витаминов, но и испытывает дефицит одного или нескольких микроэлементов, можно обратить внимание на соответствующие витаминно-минеральные комплексы. В их состав также могут входить различные экстракты, полиненасыщенные жирные кислоты и другие компоненты.Такие комплексы бывают универсальными или предназначенными для определенного возраста. Также следует разделять препараты, которые должны использоваться для профилактики гиповитаминоза, и комплексы, предназначенные для лечения дефицита определенных веществ. Они будут отличаться дозировкой входящих в их состав компонентов и, соответственно, могут иметь свои определенные ограничения и противопоказания.Добавки Омега 3, 6, 9Не только витамины и микроэлементы отвечают за привлекательный внешний вид и здоровье волос. Для того, чтобы волосы не выпадали, были густыми, сильными и блестящими, в организме должно присутствовать необходимое количество полиненасыщенных жирных кислот. Это многим хорошо знакомые омега-3, 6 и 9.Их основной источник, если речь идет о питании - это жирные сорта рыбы, растительные масла и другие продукты, в качестве альтернативы существуют специальные препараты. При этом важно помнить о том, что эти полезные кислоты нужны человеку в правильных пропорциях: так, оптимальным соотношением общего количества поступающих в организм Омега-6 к Омега-3 является примерно 4:1, в других источниках 5-10:1.Как правильно выбрать витаминыПеред покупкой витаминов против выпадения волос в капсулах для приема внутрь следует проконсультироваться с врачом. Именно доктор поможет не только разобраться в том, каких витаминов или микроэлементов не хватает организму (например, назначив соответствующие анализы), но и подберет правильную дозировку, которая не повредит организму.Приобретать витамины и другие препараты лучше в проверенных местах (например, в аптеке). Перед покупкой стоит внимательно изучить состав, чтобы выбрать подходящее средство. Еще один важный момент при выборе средств для наружного применения - убедиться, что они не вызовут аллергическую. реакцию.Далеко не всегда хорошие препараты будут стоит дорого. Многие витамины и микроэлементы доступны по цене.“Важно понимать, что многочисленные поливитаминные препараты, существующие сегодня ны рынке, содержат очень много компонентов, но в микродозировках, которые в большинстве случаев попросту не способны оказать никакого клинически выраженного эффекта, - объясняет Елена Агафонова. - При необходимости предпочтительнее пропивать монопрепараты в хорошей дозировке, чем поливитамины, которые в лучшем случае окажут лишь общее воздействие на организм, но дойдет ли при этом что-то непосредственно до волосяного фолликула - большой вопрос. Но подчеркну - любые препараты должны назначаться только врачом”.Как принимать витаминыРазличные витамины лучше не смешивать между собой, если нет уверенности в том, как они поведут себя при этом. Например, могут нейтрализовать действие друг друга.Как правило, витамины и микроэлементы выпускаются в двух основных формах: в виде таблеток и в жидкой форме, например, в ампулах. Жидкие витамины можно добавлять в шампуни, маски, бальзамы для волос. Эффект от этого будет виден только спустя некоторое время.Подавляющее большинство витаминов необходимо принимать курсом, строго следуя при этом прилагаемой к препарату инструкции.Что делать, если витамины не помогаютЕсли коррекция питания и прием соответствующих препаратов не дает нужного эффекта (волосы по-прежнему выпадают, секутся, остаются ломкими и тусклыми) - значит, корень проблемы следует искать в других сферах при помощи врача.На состояние волос могут негативно повлиять и некоторые косметические процедуры, например, связанные с воздействием высоких температур или агрессивных веществ. Важно правильно подобрать средства ухода за волосами, защищать их от резкого перепада температур.В любом случае, заметив тревожные изменения в состоянии волос, человеку лучше проконсультироваться по данному вопросу с врачом.Советы трихологов“Самое главное, что важно понимать человеку: клинические проявления, такие как ломкость или выпадение волос, не являются прямым показанием для назначения витаминов внутрь, - говорит Елена Агафонова. - В идеале необходимо сдавать анализы и проходить обследование у врача, чтобы выявить дефицит того или иного вещества, а не отправляться в аптеку за первой попавшейся банкой поливитаминов. Очень важную роль играет и сбалансированное питание, ведь все необходимые витамины и минералы человек должен получать прежде всего из ежедневного рациона”.

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общество, здоровье, витамины, волосы