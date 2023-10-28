Крупные аварии на угольных шахтах в мире в 2014-2023 годах
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар
Сотрудники МЧС РФ разбирают палаточный лагерь на территории шахты "Листвяжная" в городе Белово, где утром 25 ноября произошел пожар. Архивное фото
2023
28 октября в Карагандинской области Казахстана на шахте имени Костенко произошла авария. Предположительно, в лаве произошел взрыв газометана. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте оставались 23 шахтера. Тела 21 шахтера были обнаружены. Собственник шахты - компания "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ), на шахте которой в августе 2023 года также произошло ЧП. Число жертв выросло до 32, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
24 сентября в китайской юго-западной провинции Гуйчжоуна в районе города Паньчжоу произошло возгорание на угольной шахте "Шаньцзяошу". В результате пожара погибли по меньшей мере 16 человек.
14 марта в Колумбии в муниципалитете Сутатауса произошел взрыв, который затронул по меньшей мере пять угольных шахт. На момент взрыва в тоннелях находилось более 30 шахтеров. 11 человек погибли. Под завалами остались 10 человек. В дальнейшем число погибших увеличилось.
2022
9 декабря в Индонезии в провинции Западная Суматра на угольной шахте произошел взрыв, в результате которого погибли10 и пострадали 15 человек.
14 октября на угольной шахте на севере Турции произошел взрыв. Сообщалось, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них были эвакуированы. Погиб 41 человек.
20 апреля в Польше в Силезском воеводстве произошел взрыв метанана шахте Пнювек, в результате которого девять человек погибли и семеро пропали без вести. В дальнейшем польские спасатели смогли найти тела пятерых шахтеров.
25 февраля на угольной шахте в уезде Чжэньфэн в китайской провинции Гуйчжоу произошло обрушение потолка. В результате аварии погибли 14 человек.
2021
25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли. В результате аварии погиб 51 человек. По данным Ростехнадзора, основными техническими причинами аварии стали загазирование лавы из-за недостаточного количества воздуха, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.
2020
22 октября на индонезийском острове Суматра в угольной шахте в результате сошел оползень. Как сообщил агентству Синьхуа сотрудник агентства по реагированию на стихийные бедствия провинции Южная Суматра, инцидент произошел, когда шахтеры пытались пробраться к определенному месту добычи в шахте, не имеющей лицензии. Погибли 11 шахтеров.
2019
В ночь на 17 декабря на угольной шахте в китайской провинции Гуйчжоу произошел выброс газа. В момент происшествия в шахте находились 23 человека, семерым удалось выбраться. Погибли 14 горняков.
2018
20 октября поздно вечером в Китае на одной из угольных шахт в уезде Юньчэн округа Хэцзэ провинции Шаньдун произошел обвал горных пород. На момент инцидента в шахте находились 334 человека, 312 успели оперативно подняться на поверхность, однако 22 горняка остались под землей. В результате поисково-спасательной операции удалось спасти только одного человека. 21 горняк погиб.
12 августа в провинции Белуджистан на западе Пакистана произошел взрыв в угольной шахты, который вызвал обрушения. Погибли 12 рабочих. В ходе спасательной операции удалось спасти 16 человек, которые из-за кислородного голодания были обнаружены в бессознательном состоянии. Судьба еще пяти шахтеров неизвестна.
6 августа в Китае в шахте "Цзымуцзя" в городе Паньчжоу произошел выброс угля и газа. Инцидент привел к гибели 13 человек.
5 мая стало известно, что не менее 18 человек погибли в результате обрушения двух угольных шахт в пакистанской провинции Белуджистан.
2017
9 марта в городском округе Шуанъяшань в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая на шахте компании Longmay Mining Holding Group произошел обвал на угольной шахте. Жертвами обвала стали 17 человек. 256 шахтеров были спасены.
2016
3 декабря взрыв произошел на одной из угольных шахт в автономном районе Внутренняя Монголия севере Китая. Погибли 17 горняков.
31 октября в Китае на частной угольной шахте в городе Лайсу в муниципалитете Чунцин произошел взрыв. В момент взрыва под землёй находились 35 человек, двум удалось выбраться, 33 горняка погибли.
24 марта инцидент произошел на шахте в китайской провинции Шаньси, которая принадлежит компании Shanxi Datong Coal Mine Group. В момент происшествия под землей находились в общей сложности 129 человек, 110 из которых смогли успешно выбраться на поверхность. Погибли 19 человек. Подробности инцидента не сообщались.
25 февраля в шахте "Северная" в Воркуте произошли два взрыва с интервалом примерно в час, которые спровоцировали обрушение и пожар. Авария произошла на глубине 748 метров. В последующие дни количество взрывов превысило пять. В момент аварии в шахте находились 110 человек, 80 из них были выведены на поверхность. Погибли 36 человек, в том числе пять горноспасателей.
2015
17 декабря в результате сварочных работ произошел пожар в одной из шахт горнодобывающей компании в городе Хулудао провинции Ляонин на северо-востоке КНР. Погибли 13 человек, еще 10 пострадали.
21 ноября произошел пожар на шахте в провинции Хэйлунцзян (Китай). По сообщению агентства Синьхуа, в момент воспламенения в забое работали 38 человек, по меньшей мере 21 человек погиб.
12 августа агентство Синьхуа сообщило об аварии на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юге Китая. По меньшей мере 10 человек стали жертвами выброса угля и газа, не менее пяти человек получили легкие ранения.
4 марта произошел взрыв на шахте имени Засядько на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Во время аварии в шахте были 232 шахтера, из которых 50 человек находились на аварийном участке. Более 30 горняков погибли, 16 пострадали.
2014
27 ноября произошел взрыв на шахте в провинции Гуйчжоу в Китае. В момент взрыва под землей находились 19 рабочих, погибли 11 человек.
В ночь на 26 ноября произошел пожар на шахте компании Hengda Coal, дочернего предприятия крупнейшей в китайской провинции Ляонин государственной корпорации Fuxin Coal Corporation. 24 горняка погибли на месте, еще двое скончались в больнице.
5 июля произошел взрыв в угольной шахте в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе (СУАР) Китая. Шахта, принадлежащая компании Huangshan Yuxin Coal, находится в 126 километрах от столицы СУАР – Урумчи. В момент аварии в шахте находились 20 горняков, 17 горняков, заблокированных в шахте, погибли, трое были спасены.
13 мая в населенном пункте Сома в Турции в 250 километрах к югу от Стамбула на глубине около двух километров произошла авария на шахте. По предварительным данным, причиной обрушения стало короткое замыкание, которое привело к пожару и взрыву. В момент обрушения под землей находились 787 шахтеров. На месте погиб 201 человек, впоследствии ещё один шахтер скончался в больнице.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников