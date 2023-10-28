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Крупные аварии на угольных шахтах в мире в 2014-2023 годах

Крупные аварии на угольных шахтах в мире в 2014-2023 годах - РИА Новости, 28.10.2023

Крупные аварии на угольных шахтах в мире в 2014-2023 годах

28 октября в Карагандинской области Казахстана на шахте имени Костенко произошла авария. Предположительно, в лаве произошел взрыв газометана. На поверхность из... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T13:40

2023-10-28T13:40

2023-10-28T13:45

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арселормиттал темиртау

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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2023 28 октября в Карагандинской области Казахстана на шахте имени Костенко произошла авария. Предположительно, в лаве произошел взрыв газометана. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте оставались 23 шахтера. Тела 21 шахтера были обнаружены. Собственник шахты - компания "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ), на шахте которой в августе 2023 года также произошло ЧП. Число жертв выросло до 32, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.24 сентября в китайской юго-западной провинции Гуйчжоуна в районе города Паньчжоу произошло возгорание на угольной шахте "Шаньцзяошу". В результате пожара погибли по меньшей мере 16 человек. 14 марта в Колумбии в муниципалитете Сутатауса произошел взрыв, который затронул по меньшей мере пять угольных шахт. На момент взрыва в тоннелях находилось более 30 шахтеров. 11 человек погибли. Под завалами остались 10 человек. В дальнейшем число погибших увеличилось. 2022 9 декабря в Индонезии в провинции Западная Суматра на угольной шахте произошел взрыв, в результате которого погибли10 и пострадали 15 человек. 14 октября на угольной шахте на севере Турции произошел взрыв. Сообщалось, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них были эвакуированы. Погиб 41 человек. 20 апреля в Польше в Силезском воеводстве произошел взрыв метанана шахте Пнювек, в результате которого девять человек погибли и семеро пропали без вести. В дальнейшем польские спасатели смогли найти тела пятерых шахтеров. 25 февраля на угольной шахте в уезде Чжэньфэн в китайской провинции Гуйчжоу произошло обрушение потолка. В результате аварии погибли 14 человек. 2021 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли. В результате аварии погиб 51 человек. По данным Ростехнадзора, основными техническими причинами аварии стали загазирование лавы из-за недостаточного количества воздуха, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы. 2020 22 октября на индонезийском острове Суматра в угольной шахте в результате сошел оползень. Как сообщил агентству Синьхуа сотрудник агентства по реагированию на стихийные бедствия провинции Южная Суматра, инцидент произошел, когда шахтеры пытались пробраться к определенному месту добычи в шахте, не имеющей лицензии. Погибли 11 шахтеров. 27 сентября на угольной шахте в Чунцине на юго-западе Китая произошел выброс монооксида углерода. Инцидент произошел рано утром, когда в шахте находились 17 человек. Спасатели вытащили всех заблокированных горняков, однако спасти удалось лишь одного человека, остальные 16 погибли. 2019 В ночь на 17 декабря на угольной шахте в китайской провинции Гуйчжоу произошел выброс газа. В момент происшествия в шахте находились 23 человека, семерым удалось выбраться. Погибли 14 горняков. 2018 20 декабря произошел взрыв метана на угольной шахте ČSM-север в районе чешского города Карвина. Всего в месте взрыва работали 23 шахтера, из них двое являлись гражданами Чехии, остальные - гражданами Польши. В результате ЧП 13 горняков погибли, еще 10 человек получили ранения. 20 октября поздно вечером в Китае на одной из угольных шахт в уезде Юньчэн округа Хэцзэ провинции Шаньдун произошел обвал горных пород. На момент инцидента в шахте находились 334 человека, 312 успели оперативно подняться на поверхность, однако 22 горняка остались под землей. В результате поисково-спасательной операции удалось спасти только одного человека. 21 горняк погиб. 12 августа в провинции Белуджистан на западе Пакистана произошел взрыв в угольной шахты, который вызвал обрушения. Погибли 12 рабочих. В ходе спасательной операции удалось спасти 16 человек, которые из-за кислородного голодания были обнаружены в бессознательном состоянии. Судьба еще пяти шахтеров неизвестна. 6 августа в Китае в шахте "Цзымуцзя" в городе Паньчжоу произошел выброс угля и газа. Инцидент привел к гибели 13 человек. 5 мая стало известно, что не менее 18 человек погибли в результате обрушения двух угольных шахт в пакистанской провинции Белуджистан. 2017 7 мая в Китае в результате выброса газа на угольной шахте в городском округе Хуанфэнцяо в провинции Хунань погибли 18 человек. В момент ЧП в шахте находились 55 горняков. Спасателям удалось освободить 37 человек. 3 мая произошел взрыв в угольной шахте неподалеку от города Азадшахр в провинции Голестан (Иран). В этот момент на шахте находились 500 человек. Взрыв случился, когда на шахта проходила пересменка. Жертвами взрыва стали 42 человека. 9 марта в городском округе Шуанъяшань в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая на шахте компании Longmay Mining Holding Group произошел обвал на угольной шахте. Жертвами обвала стали 17 человек. 256 шахтеров были спасены. 2016 29 декабря в индийском штате Джаркханд произошло обрушение шахты на угольном руднике в Лалматии (округ Годда). Погибли 16 шахтеров. 5 декабря в китайской провинции Хубэй произошел выброс газа на угольной шахте "Синьцзя" (Xinjia Coal Mine). В общей сложности во время ЧП под землей находились 46 горняков. Большинству из них удалось выбраться, 11 человек погибли. 3 декабря взрыв произошел на одной из угольных шахт в автономном районе Внутренняя Монголия севере Китая. Погибли 17 горняков. 31 октября в Китае на частной угольной шахте в городе Лайсу в муниципалитете Чунцин произошел взрыв. В момент взрыва под землёй находились 35 человек, двум удалось выбраться, 33 горняка погибли. 4 июля пожар произошел на незаконной угольной шахте в городе Бэньси провинции Ляонин на северо-востоке Китая. На тот момент 13 человек оказались заблокированными под землей. Одиннадцать человек погибли. 24 марта инцидент произошел на шахте в китайской провинции Шаньси, которая принадлежит компании Shanxi Datong Coal Mine Group. В момент происшествия под землей находились в общей сложности 129 человек, 110 из которых смогли успешно выбраться на поверхность. Погибли 19 человек. Подробности инцидента не сообщались. 6 марта выброс газа случился на шахте в округе Тунхуа в китайской провинции Цзилинь. В момент ЧП под землей находились свыше 700 человек. После случившегося 692 горняка смогли выбраться на поверхность, еще 13 оказались заблокированы под землей, из которых 12 позднее погибли. 25 февраля в шахте "Северная" в Воркуте произошли два взрыва с интервалом примерно в час, которые спровоцировали обрушение и пожар. Авария произошла на глубине 748 метров. В последующие дни количество взрывов превысило пять. В момент аварии в шахте находились 110 человек, 80 из них были выведены на поверхность. Погибли 36 человек, в том числе пять горноспасателей. 2015 17 декабря в результате сварочных работ произошел пожар в одной из шахт горнодобывающей компании в городе Хулудао провинции Ляонин на северо-востоке КНР. Погибли 13 человек, еще 10 пострадали. 21 ноября произошел пожар на шахте в провинции Хэйлунцзян (Китай). По сообщению агентства Синьхуа, в момент воспламенения в забое работали 38 человек, по меньшей мере 21 человек погиб. 12 августа агентство Синьхуа сообщило об аварии на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юге Китая. По меньшей мере 10 человек стали жертвами выброса угля и газа, не менее пяти человек получили легкие ранения. 4 марта произошел взрыв на шахте имени Засядько на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Во время аварии в шахте были 232 шахтера, из которых 50 человек находились на аварийном участке. Более 30 горняков погибли, 16 пострадали. 2014 14 декабря произошел взрыв газа на угольной шахте в городе Цзиси китайской провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны. На месте аварии спасатели обнаружили тела десяти горняков. 27 ноября произошел взрыв на шахте в провинции Гуйчжоу в Китае. В момент взрыва под землей находились 19 рабочих, погибли 11 человек. В ночь на 26 ноября произошел пожар на шахте компании Hengda Coal, дочернего предприятия крупнейшей в китайской провинции Ляонин государственной корпорации Fuxin Coal Corporation. 24 горняка погибли на месте, еще двое скончались в больнице. 28 октября на шахте в районе города Эрменек провинции Караман на юге Турции произошло обрушение породы с последующим затоплением. В момент аварии в шахте находились около 40 горняков, большинству удалось выбраться наружу. Погибли 18 горняков. 24 октября в результате аварии на угольной шахте рядом с городом Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе КНР 16 человек погибли, 11 получили ранения. 5 июля произошел взрыв в угольной шахте в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе (СУАР) Китая. Шахта, принадлежащая компании Huangshan Yuxin Coal, находится в 126 километрах от столицы СУАР – Урумчи. В момент аварии в шахте находились 20 горняков, 17 горняков, заблокированных в шахте, погибли, трое были спасены. 13 мая в населенном пункте Сома в Турции в 250 километрах к югу от Стамбула на глубине около двух километров произошла авария на шахте. По предварительным данным, причиной обрушения стало короткое замыкание, которое привело к пожару и взрыву. В момент обрушения под землей находились 787 шахтеров. На месте погиб 201 человек, впоследствии ещё один шахтер скончался в больнице. В ночь на 21 апреля произошел взрыв газа в частной угольной шахте в юго-западной китайской провинции Юньнань в городском округе Цюйцзин. Во время происшествия в шахте работали 56 горняков, 42 из которых благополучно удалось выбраться на поверхность, погибли 13 человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, в мире, китай, гуйчжоу, турция, арселормиттал темиртау, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)