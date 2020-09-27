https://ria.ru/20200927/shakhtery-1577831486.html

В Китае 16 горняков погибли при аварии на угольной шахте

Шестнадцать человек погибли и один пострадал в результате выброса монооксида углерода на угольной шахте в Чунцине на юго-западе Китая, сообщает Центральное... РИА Новости, 27.09.2020

2020-09-27T09:44

2020-09-27T09:44

2020-09-27T09:44

китай

чунцин

в мире

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<strong>ПЕКИН, 27 сен – РИА Новости.</strong> Шестнадцать человек погибли и один пострадал в результате выброса монооксида углерода на угольной шахте в <a href="http://ria.ru/location_Chongqing/" target="_blank" data-auto="true">Чунцине</a> на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, сообщает <a href="https://tv.cctv.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Центральное телевидение Китая</a>.Инцидент произошел рано утром в воскресенье, когда в шахте находились 17 человек.По состоянию на данный момент, спасатели вытащили всех заблокированных горняков, однако спасти удалось лишь одного человека, остальные 16 погибли.

китай

чунцин

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, чунцин, в мире