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Поисково-спасательные операции в турецкой шахте завершены - РИА Новости, 15.10.2022
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Поисково-спасательные операции в турецкой шахте завершены
Поисково-спасательные операции в турецкой шахте завершены - РИА Новости, 15.10.2022
Поисково-спасательные операции в турецкой шахте завершены
Поисково-спасательные операции после взрыва в шахте на севере Турции завершены, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмёз. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T19:07
2022-10-15T19:07
в мире
турция
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АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Поисково-спасательные операции после взрыва в шахте на севере Турции завершены, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмёз.Взрыв произошел в пятницу вечером в шахте в провинции Бартын на севере Турции. Погиб 41 человек."Поисково-спасательные операции в Бартыне, которые продолжались со вчерашнего вечера, завершены", - приводит слова министра гостелеканал TRT Haber.
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в мире, турция
В мире, Турция
19:07 15.10.2022
 
Поисково-спасательные операции в турецкой шахте завершены

Поисково-спасательные операции после взрыва в шахте на севере Турции завершены

© AP Photo / Khalil HamraРодственники пропавших без вести шахтеров перед шахтой, где произошел взрыв
Родственники пропавших без вести шахтеров перед шахтой, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Родственники пропавших без вести шахтеров перед шахтой, где произошел взрыв. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Поисково-спасательные операции после взрыва в шахте на севере Турции завершены, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмёз.
Взрыв произошел в пятницу вечером в шахте в провинции Бартын на севере Турции. Погиб 41 человек.
Иранские шахтеры - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
Вчера, 15:58
Крупные аварии на угольных шахтах в мире в 2014-2022 годах
"Поисково-спасательные операции в Бартыне, которые продолжались со вчерашнего вечера, завершены", - приводит слова министра гостелеканал TRT Haber.
 
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