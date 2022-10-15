https://ria.ru/20221015/poisk-1824320949.html

Поисково-спасательные операции в турецкой шахте завершены

Поисково-спасательные операции в турецкой шахте завершены - РИА Новости, 15.10.2022

Поисково-спасательные операции в турецкой шахте завершены

Поисково-спасательные операции после взрыва в шахте на севере Турции завершены, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмёз. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T19:07

2022-10-15T19:07

2022-10-15T19:07

в мире

турция

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АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Поисково-спасательные операции после взрыва в шахте на севере Турции завершены, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмёз.Взрыв произошел в пятницу вечером в шахте в провинции Бартын на севере Турции. Погиб 41 человек."Поисково-спасательные операции в Бартыне, которые продолжались со вчерашнего вечера, завершены", - приводит слова министра гостелеканал TRT Haber.

https://ria.ru/20221015/shakhty-1824282338.html

турция

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция