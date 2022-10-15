https://ria.ru/20221015/poisk-1824320949.html
Поисково-спасательные операции в турецкой шахте завершены
Поисково-спасательные операции в турецкой шахте завершены - РИА Новости, 15.10.2022
Поисково-спасательные операции в турецкой шахте завершены
Поисково-спасательные операции после взрыва в шахте на севере Турции завершены, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмёз. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T19:07
2022-10-15T19:07
2022-10-15T19:07
в мире
турция
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АНКАРА, 15 окт - РИА Новости. Поисково-спасательные операции после взрыва в шахте на севере Турции завершены, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмёз.Взрыв произошел в пятницу вечером в шахте в провинции Бартын на севере Турции. Погиб 41 человек."Поисково-спасательные операции в Бартыне, которые продолжались со вчерашнего вечера, завершены", - приводит слова министра гостелеканал TRT Haber.
https://ria.ru/20221015/shakhty-1824282338.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
Поисково-спасательные операции в турецкой шахте завершены
Поисково-спасательные операции после взрыва в шахте на севере Турции завершены