https://ria.ru/20231028/smi-1905780073.html

Число погибших из-за аварии на шахте в Казахстане выросло до 21

Число погибших из-за аварии на шахте в Казахстане выросло до 21 - РИА Новости, 28.10.2023

Число погибших из-за аварии на шахте в Казахстане выросло до 21

Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 21, сообщила пресс-служба компании "АрселорМиттал... РИА Новости, 28.10.2023

2023-10-28T08:50

2023-10-28T08:50

2023-10-28T17:42

в мире

карагандинская область

казахстан

происшествия

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АСТАНА, 28 окт — РИА Новости. Число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана выросло до 21, сообщила пресс-служба компании "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ), которой принадлежит шахта."На поверхность из 252 шахтеров вывели 208, 18 из них обратились за медицинской помощью. В шахте остаются 23 шахтера. Тела 21 шахтера обнаружены. Поисково-спасательные работы продолжаются", — говорится в сообщении.Ранее агентство Казинформ со ссылкой на Виктора Гафиулова — исполнительного директора компании "Арселормиттал Темиртау", собственника шахты — сообщило, что число погибших в результате аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана увеличилось до 20.Предположительно, в лаве произошел взрыв метана, сообщила пресс-служба компании.По сообщению пресс-службы президента Казахстана, для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау", на шахте которой в августе этого года также произошло ЧП: в результате пожара погибли пять горняков.Пресс-служба правительства Казахстана в субботу сообщила, что оформление сделки по передаче в собственность Казахстану предприятия АО "АрселорМиттал Темиртау" завершается.АМТ входит в группу "АрселорМиттал", которая является мировым лидером в области металлургии и горнодобывающей промышленности.

https://ria.ru/20231028/zhertvy-1905759959.html

карагандинская область

казахстан

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в мире, карагандинская область, казахстан, происшествия