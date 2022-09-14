https://ria.ru/20220914/listvyazhnaya-1816806434.html

Ростехнадзор завершил расследование причин аварии на шахте "Листвяжная"

Ростехнадзор завершил расследование причин аварии на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 14.09.2022

Ростехнадзор завершил расследование причин аварии на шахте "Листвяжная"

Ростехнадзор завершил расследование причин аварии, произошедшей в ноябре 2021 года на шахте "Листвяжная", передал информацию о них в СК РФ, сообщило ведомство. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:06

2022-09-14T18:06

2022-09-14T18:29

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

россия

происшествия

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ростехнадзор завершил расследование причин аварии, произошедшей в ноябре 2021 года на шахте "Листвяжная", передал информацию о них в СК РФ, сообщило ведомство."Комиссией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) завершено техническое расследование причин аварии на шахте "Листвяжная", произошедшей 25 ноября 2021 года. Акт технического расследования подписан всеми членами комиссии. Материалы переданы в Следственный комитет Российской Федерации", - сообщил Ростехнадзор.По данным ведомства, основными техническими причинами аварии стали загазирование лавы из-за недостаточного количества воздуха, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.Также были выявлены организационные причины: основными названы системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов, нахождение людей и осуществление ими производственных операций в загазированных горных выработках.Взрыв метана на "Листвяжной" произошел 25 ноября прошлого года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли в последнее время: погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.

https://ria.ru/20220819/rudnik-1810824471.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия, происшествия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе