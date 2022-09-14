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Ростехнадзор завершил расследование причин аварии на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 14.09.2022
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Ростехнадзор завершил расследование причин аварии на шахте "Листвяжная"
Ростехнадзор завершил расследование причин аварии на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 14.09.2022
Ростехнадзор завершил расследование причин аварии на шахте "Листвяжная"
Ростехнадзор завершил расследование причин аварии, произошедшей в ноябре 2021 года на шахте "Листвяжная", передал информацию о них в СК РФ, сообщило ведомство. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:06
2022-09-14T18:29
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
россия
происшествия
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ростехнадзор завершил расследование причин аварии, произошедшей в ноябре 2021 года на шахте "Листвяжная", передал информацию о них в СК РФ, сообщило ведомство."Комиссией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) завершено техническое расследование причин аварии на шахте "Листвяжная", произошедшей 25 ноября 2021 года. Акт технического расследования подписан всеми членами комиссии. Материалы переданы в Следственный комитет Российской Федерации", - сообщил Ростехнадзор.По данным ведомства, основными техническими причинами аварии стали загазирование лавы из-за недостаточного количества воздуха, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.Также были выявлены организационные причины: основными названы системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов, нахождение людей и осуществление ими производственных операций в загазированных горных выработках.Взрыв метана на "Листвяжной" произошел 25 ноября прошлого года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли в последнее время: погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия, происшествия, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Россия, Происшествия, Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
18:06 14.09.2022 (обновлено: 18:29 14.09.2022)
 
Ростехнадзор завершил расследование причин аварии на шахте "Листвяжная"

Ростехнадзор передал СК данные о причинах аварии на шахте "Листвяжная" в ноябре 2021 года

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в медиабанкПамятник "Покорителям земных недр и спасателям" погибшим при взрыве и устранении последствий аварии на шахте "Листвяжная"
Памятник Покорителям земных недр и спасателям погибшим при взрыве и устранении последствий аварии на шахте Листвяжная - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
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Памятник "Покорителям земных недр и спасателям" погибшим при взрыве и устранении последствий аварии на шахте "Листвяжная". Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ростехнадзор завершил расследование причин аварии, произошедшей в ноябре 2021 года на шахте "Листвяжная", передал информацию о них в СК РФ, сообщило ведомство.
"Комиссией Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) завершено техническое расследование причин аварии на шахте "Листвяжная", произошедшей 25 ноября 2021 года. Акт технического расследования подписан всеми членами комиссии. Материалы переданы в Следственный комитет Российской Федерации", - сообщил Ростехнадзор.
Шахтер в забое шахты - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 17:25
В Мурманской области на руднике произошло обрушение горной породы
По данным ведомства, основными техническими причинами аварии стали загазирование лавы из-за недостаточного количества воздуха, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы.
Также были выявлены организационные причины: основными названы системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов, нахождение людей и осуществление ими производственных операций в загазированных горных выработках.
Взрыв метана на "Листвяжной" произошел 25 ноября прошлого года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли в последнее время: погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в медиабанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в медиабанк

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
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© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах остаются 49 человек.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в медиабанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в медиабанк
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в медиабанк
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в медиабанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
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Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)РоссияПроисшествияАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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